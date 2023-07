Libros de Amazon México: qué leer en el tiempo libre

Amazon se ha convertido en un gran aliado de los lectores mexicanos a la hora de elegir libros. (Infobae/Jovani Pérez)

Tiendas en línea como Amazon se han convertido en un aliado de los lectores, facilitando y agilizando la compra de libros, especialmente para aquellos quienes no tienen disponible tanto tiempo para visitar las librerías o las bibliotecas.

Te puede interesar: Libros de Amazon México: cuál es el título más leído este día

Desde aliviar la tristeza, ayudar a lidiar con la ansiedad, causar grandes emociones como la felicidad, cultivarnos y hacer volar la imaginación, los libros crean experiencias y placeres a quienes gozan de la lectura y han hecho de ésta una actividad esencial en su vida.

Títulos de autoayuda, ciencia ficción, fantasía, cómics, comedia, misterio, suspenso, romance, viajes y más, la literatura se ha mantenido en el gusto del público, adaptándose a los avances de la tecnología, pues ahora es posible leer no sólo en formato físico, sino a través de los teléfonos móviles, tabletas, ordenadores, entre otras herramientas como Kindle (como se llama el lector de libros electrónicos que es exclusivo de Amazon).

Te puede interesar: Libros México: los títulos más vendidos en Amazon este día

Sin embargo, hay un problema: con la variedad de títulos y autores que surgen cada día alrededor del mundo, podría resultar difícil elegir el siguiente libro a leer, pero en respuesta a ello, ya hay rankings que facilitan a los amantes de la lectura esta decisión.

A continuación un listado de los libros más vendidos de Amazon México este sábado 15 de julio y unas breves reseñas:

Te puede interesar: Libros de Amazon México: estos son los títulos más vendidos

1. Hábitos Atómicos

Autor: James Clear

Número de páginas: 328

HÁBITOS ATÓMICOS parte de una simple pero poderosa pregunta: ¿Cómo podemos vivir mejor? Sabemos que unos buenos hábitos nos permiten mejorar significativamente nuestra vida, pero con frecuencia nos desviamos del camino: dejamos de hacer ejercicio, comemos mal, dormimos poco, despilfarramos. ¿Por qué es tan fácil caer en los malos hábitos y tan complicado seguir los buenos? James Clear nos brinda fantásticas ideas basadas en investigaciones científicas, que le permiten revelarnos cómo podemos transformar pequeños hábitos cotidianos para cambiar nuestra vida y mejorarla. Esta guía pone al descubierto las fuerzas ocultas que moldean nuestro comportamiento desde nuestra mentalidad, pasando por el ambiente y hasta la genética y nos demuestra cómo aplicar cada cambio a nuestra vida y a nuestro trabajo. Después de leer este libro, tendrás un método sencillo para desarrollar un sistema eficaz que te conducirá al éxito. Aprende cómo Darte tiempo para desarrollar nuevos hábitos Superar la falta de motivación y de fuerza de voluntad Diseñar un ambiente para que el éxito sea fácil de alcanzar Regresar al buen camino cuando te hayas desviado un poco

2. Este dolor no es mío. Identifica y resuelve los traumas familiares heredados

Autor: Mark Wolynn

Número de páginas: 288

DEPRESIÓN. ANSIEDAD. DOLORES CRÓNICOS. FOBIAS. PENSAMIENTOS OBSESIVOS.La evidencia científica muestra que los traumas pueden ser heredados.Existen pruebas fiables de que muchos problemas crónicos o de largo plazo pueden no tener su origen en nuestras vivencias inmediatas o en desequilibrios químicos de nuestro cerebro, sino en las vidas de nuestros padres, abuelos o bisabuelos. Mark Wolynn, fundador y director del Instituto de Constelaciones Familiares (FCI) y pionero en el estudio de los traumas familiares heredados, presenta en "Este dolor no es mío" un enfoque transformador que permite resolver problemas crónicos que no han podido ser aliviados mediante la terapia tradicional, los medicamentos u otras medidas.

3. El sutil arte de que te importe un carajo: Un enfoque disruptivo para vivir una buena vida (NUEVA EDICION)

Autor: Mark Manson

Número de páginas: 224

Edición revisada de este best-seller mundial. Durante los últimos años, Mark Manson -en su popular blog- se ha afanado en corregir nuestras delirantes expectativas sobre nosotros mismos y el mundo. Ahora nos ofrece su toda su intrépida sabiduría en este libro pionero. Manson nos recuerda que los seres humanos somos falibles y limitados: "no todos podemos ser extraordinarios: hay ganadores y perdedores en la sociedad y esto no siempre es justo o es tu culpa". Manson nos aconseja que reconozcamos nuestras limitaciones y las aceptemos. Esto es, según él, el verdadero origen del empoderamiento. Una vez que abrazamos nuestros temores, faltas e incertidumbres, una vez que dejamos de huir y evadir y empezamos a confrontar las verdades dolorosas, podemos comenzar a encontrar el valor, la perseverancia, la honestidad, la responsabilidad, la curiosidad y el perdón que buscamos. Este manifiesto es una refrescante bofetada, para que podamos empezar a llevar vidas más satisfechas y con los pies en la tierra.

4. The Legend of Zelda(tm) Tears of the Kingdom - The Complete Official Guide: Collector's Edition

Autor: Piggyback

Número de páginas: 496

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom offers a vast world full of varied quests, challenging puzzles, ferocious monsters, and unique sights to behold. Working closely with Nintendo(R), we have created the authoritative, all-encompassing guide that this game so richly deserves. We have explored all features and facets of The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom with a single mission: to help you discover and enjoy every moment of this game.ANSWERS REVEALED! Every puzzle, riddle, and mystery solved. RELIABLE WALKTHROUGHS Follow our curated playthrough, or go your own way and access expert advice whenever you need it. COMPREHENSIVE ATLAS OF HYRULE Plan expeditions and identify all points of interest with stunning annotated maps. 100% COMPLETE All quests covered Visual walkthroughs Detailed maps Annotated screenshots Character progression (c) 2023 Piggyback Interactive Limited. All rights reserved. Piggyback(R) is a registered trademark of Piggyback Interactive Limited. PIGGYBACK.COM and the Piggyback logo are trademarks of Piggyback Interactive Limited. TM & (c) 2023 Nintendo.

5. Beyond the Story. Crónica de 10 años de BTS

Autor: Myeongseok Bts, / Kang

Número de páginas: 608

EL PRIMER LIBRO OFICIAL Publicado para celebrar el 10.º aniversario de BTS, contiene historias que van mucho más allá de lo que ya sabes sobre el grupo e incluye fotos inéditas, códigos QR con los vídeos y toda la información de los álbumes. Tras darse a conocer al mundo el 13 de junio de 2013, BTS celebra el 10.º aniversario de su debut en junio de 2023. Sus integrantes se han situado en lo más alto como artistas icónicos globales y, aprovechando este importante hito, repasan su trayectoria en su primer libro oficial. De este modo, BTS afianza su potencial para construir un futuro aún más brillante y da un paso más en un camino que nadie ha transitado antes. BTS comparte las historias más personales detrás de los focos de su trayectoria hasta la fecha a través de entrevistas y de más de tres años de cobertura en profundidad por parte de Myeongseok Kang, quien ha escrito sobre K-pop y cultura pop coreana en diversos medios. Presentado de forma cronológica en siete capítulos desde antes del debut de BTS hasta el presente, en el libro sus vívidas voces y opiniones se entrelazan para contar una historia sincera, ágil e intensa. En entrevistas individuales hechas sin cámara ni maquillaje, arrojan luz sobre su trayectoria musical desde múltiples ángulos y abordan su trascendencia. Además, abren el libro retratos a todo color que muestran a BTS como personas y artistas y a lo largo de sus páginas se intercalan fotos conceptuales, listas de canciones de todos sus álbumes anteriores y más de 330 códigos QR. Como artistas de la era digital, BTS se ha comunicado con el mundo por internet y este libro permite a los lectores acceder inmediatamente a trailers, vídeos musicales y muchos más recursos online para conocer a fondo todos los momentos clave de la historia de BTS. Completado con una cronología de todos sus grandes hitos, BEYOND THE STORY es un archivo extraordinario: todo el universo de BTS en un solo volumen.

6. La revolución de la glucosa

Autor: Jessie Inchauspé

Número de páginas: 312

Equilibra tus niveles de glucosa y cambiarás tu salud y tu vidaMejora todos los aspectos de tu salud, desde el peso, el sueño, los antojos, el estado de ánimo, la energía, la piel e incluso retrasa el envejecimiento con trucos fáciles de implementar y basados en la ciencia que te ayudan a controlar tus niveles de azúcar en sangre mientras sigues comiendo los alimentos que te encantan.La glucosa, o azúcar en la sangre, es una molécula diminuta que tiene un gran impacto en nuestra salud. Entra en nuestro torrente sanguíneo a través de los alimentos ricos en almidón o dulces que comemos. El noventa por ciento de las personas sufren de demasiada glucosa en su sistema y la mayoría no lo saben.¿Los síntomas? Antojos, fatiga, infertilidad, problemas hormonales, acné, arrugas Y con el tiempo, el desarrollo de enfermedades como la Diabetes tipo 2, Síndrome de Ovario Poliquístico, cáncer, demencia y enfermedades del corazón.Basándose en ciencia de vanguardia y en su propia investigación pionera, la bioquímica Jessie Inchauspé ofrece diez trucos simples y sorprendentes para ayudarnos a equilibrar nuestros niveles de glucosa y revertir sus síntomas, sin ponernos a dieta y sin renunciar a los alimentos que amamos. Por ejemplo:Comer los alimentos en el orden correcto te hará perder peso sin esfuerzo.¿Qué ingrediente secreto te permitirá comer postre y aun así entrar en el modo quemagrasa?¿Qué pequeño cambio en tu desayuno desbloqueará energía y reducirá tus antojos?Entretenido, informativo y repleto de los datos científicos más recientes, este libro presenta una nueva forma de pensar para mejorar tu salud. La revolución de la glucosa está repleto de consejos que pueden mejorar tu vida de manera drástica e inmediata, independientemente de cuáles sean tus preferencias dietéticas.

7. El Principito

Autor: Antoine De Saint-Exupéry

Número de páginas: 68

El principito es una fábula infantil que disfrutan por igual los niños y adultos. Publicada por primera vez en 1943, la novela se ha traducido a más de 250 idiomas, incluida una versión en Braile. También es uno de los libros más vendidos en el mundo, después de la Biblia y El capital de Karl Marx. El autor se estrella con su avión en medio del desierto del Sahara y encuentra a un niño, que es un príncipe de otro planeta. Se trata de un relato poético que es filosófico e incluye crítica social. Hace diversas observaciones sobre la naturaleza humana y su lectura es placentera y al mismo tiempo invita a la reflexión. Y naturalmente, está pensado para lectores de todas las edades. Formato ligero con pasta dura. AMS Libros, editorial y distribuidor: ofrece un amplio catálogo de títulos en categorías como infantil, cocina, arquitectura, arte y libros de gran formato. Contamos con mas de 20 años de experiencia y gran cobertura en retail y eCommerce. Conoce nuestros sellos editoriales Silver Dolphin y Numen.

8. Deja De Ser Tú: La mente crea la realidad

Autor: Joe Dispenza

Número de páginas: 352

Joe Dispenza saltó a la fama en nuestro país tras participar en la película ¿Y tú qué sabes?, un documental sobre la sobrecogedora capacidad de la mente para transformar la realidad que corrió de mano en mano sin ninguna publicidad, gracias al boca oreja.Ahora, el popularísimo científico y autor de Desarrolla tu cerebro profundiza en todos aquellos temas que tanto nos cautivaron -física cuántica, neurociencia, biología y genética- para enseñarnos a reprogramar el cerebro y ampliar nuestro marco de realidad.El resultado es un método práctico de trasformación para crear prosperidad y riqueza, pero también un viaje prodigioso a un nuevo estado de conciencia.

9. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas

Autor: Dale Carnegie

Número de páginas: 304

El asesoramiento sólido y comprobado de Dale Carnegie ha llevado a innumerables personas a la cima del éxito en sus negocios y vidas personales. Uno de los primeros best sellers de autoayuda, fue publicado por primera vez en 1936 y lleva vendidas 15 millones de copias a nivel mundial. Dale Carnegie escribió este libro con el propósito de ser un suplemento a su curso sobre oratoria y relaciones humanas y nunca se imaginó que se convertiría en un éxito de ventas y que la gente lo leería, lo criticaría y viviría según sus reglas. Carnegie entrevistó a muchas personas de renombre para tomar ejemplos de sus vidas. Entre ellas están Edison, Franklin D. Rooselvelt y James Farley.

10. Spider-Man: Across the Spider-Verse: The Art of the Movie

Autor: Ramin Zahed

Número de páginas: 224

The official behind-the-scenes tie-in book to Sony Pictures Animation's Spider-Man: Across the Spider-Verse Miles Morales returns for the next chapter of the Oscar(R)-winning Spider-Verse saga, an epic adventure that will transport Brooklyn's full-time, friendly neighborhood Spider-Man across the Multiverse to join forces with Gwen Stacy and a new team of Spider-People to face off with a villain more powerful than anything they have ever encountered. Spider-Man: Across the Spider-Verse: The Art of the Movie takes readers behind the scenes to showcase the art and artistry of Sony Pictures Animation's highly-anticipated sequel to 2018's Academy Award-winning animated feature, Spider-Man: Into the Spider-Verse. The ultimate deep dive into the on-screen return of the Spider-Man multiverse, the book features exclusive concept art, sketches, character designs, and storyboards from the visually innovative film, as well as interviews with key creators such as writersproducers Phil Lord and Christopher Miller, who offer insights into their creative process.

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor, número de páginas o descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

Para comprar libros en Amazon basta con tener una cuenta en dicha plataforma y posteriormente escribir el título de la obra en el buscador y luego hacer clic en “comprar”. Se puede agregar más de un artículo en el carrito y se puede finalizar la compra después.

México y sus lectores

Libros del Fondo de Cultura Económica (FCE). (GALO CAÑAS /CUARTOSCURO)

En el 2022, el porcentaje de la población lectora en México se ubicó en 68.5%, es decir, 3.4 ejemplares al año, siendo el nivel más bajo desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) comenzó a realizar el Módulo sobre Lectura (MOLEC) en el 2016.

De acuerdo con las estadísticas, dadas a conocer en la edición 2023, se observa que la población lectora de 18 años y más disminuyó 3.3 puntos porcentuales con respecto al 2022. Comparado con la primera medición del 2016, que también ha registrado la cifra más alta con 80.8%, el año pasado el número de lectores bajó 12.3 por ciento.

Por sexo, este año los hombres tomaron la delantera y leyeron más (71.7%) en comparación con las mujeres (65.7%). El tiempo promedio de una sesión continua de lectura fue de 42 minutos.

En cuanto a rango de edad, se identificó que la población lectora mexicana disminuye conforme la edad aumenta. En los grupos más jóvenes (de 18 a 24 años y de 25 a 34 años) el comportamiento de los lectores fue similar: ocho de cada 10 personas leen, no obstante, conforme aumentó la edad se pudo ver un descenso gradual, por ejemplo, las mujeres de 65 años y más bajaron a cinco lectoras por cada 10, mientras que en el caso de los hombres pasó a seis de cada 10.

Por el tipo de material de lectura, los libros fueron de los más leídos con un 40.8%; seguido de las páginas de Internet, foros o blogs, con 37.7%; en un tercer peldaño se ubican las revistas, con 23.6%; los periódicos, con un 18.5% y las historietas, con 6.1 puntos porcentuales.

Al hacer un contraste entre el tipo de material y las edades se tiene que las páginas de Internet son las favoritas entre el público de 18 a 34 años; mientras que los libros tienen mayor apoyo por parte de la población mayor de 35 años, pero especialmente entre los adultos mayores de 65 años o más.

Sobre el motivo que orilló a la población lectora a hacer este ejercicio, el 44.6% contestó que fue por entretenimiento; el 26.5% señaló que fue debido al trabajo o a los estudios; el 19.2% indicó que lo hizo por cultura general; el 9.4% por religión y el 0.3% por otro motivo.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Qué puedo leer

Rankings de streaming

Noticias de México