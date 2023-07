Federica Quijano defiende a su hermano Apio tras pelea con Wendy: “Doy la cara por él”

Asegura que su hermano Apio y Wendy tendrán otra platica sobre el tema.

Muy dolida, exhaustiva y triste se pronunció así Federica Quijano, luego de ver la fuerte discusión entre su hermano Apio y Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México.

Y es que durante la Fiesta Temática En el Caribe, según La Barby, el cantante dijo que la miembro de Las Pérdidas era de “bajo mundo”; es por ello, que la integrante de Kabah y hermana de Apio, a través de cuenta de Instagram se pronunció al respecto sobre esta fuerte confrontación

Federica Quijano, mediante un live en Instagram, resaltó que la pelea entre Apio y su mejor amiga Wendy Guevara le dolió mucho más a su hermano de que la gente piensa, esto debido al contexto que hay detrás en su familia.

“Eso le dolió mucho más a mi hermano de lo que creen, el hecho de lidiar con alguien que ha abusado del alcohol es algo que conocemos bien, entonces, esto le dolió mucho más a mi hermano de lo que creen”, dijo al principio del live.

Da la cara por Apio, ya que es un caballero

La también política aseguró que Wendy Guevara, es la persona más cerca a su hermano, por lo que cree que este enfrentamiento que tuvieron el pasado viernes 14 de julio no ha llegado a su fin, pues Apio en algún otro momento hablará con Wendy detrás de cámara, pues él es un caballero en todo el sentido de la palabra.

“Estoy aquí y doy la cara por él, porque duele y duele muchísimo; Lo que quiero decir con este es que evidentemente voy a defender a mi hermano siempre, pero a veces que toca temas muy delicados y más que los toque, puesto es tu amiga, para mí Wendy es la persona más cerca al Apio allá adentro y es su amiga, y yo creo que algún momento el Apio le contará por qué se cambió de cuarto, pero, la gente que nos conoce, nuestra familia que no es el momento para esa discusión, pero mi hermano es y siempre será un caballero”, confirma Federica.

Cómo se originó la molestia de Wendy

Wendy Guevara y Apio Quijano (Vix)

La pelea de Apio Quijano y Wendy Guevara comenzó durante una antigua conversación que los artistas tenían en el comedor, en donde estaban hablando sobre la inseguridad en México y las rentas en zonas como Polanco. Al respecto, el cantante de Kabah comentó que la CDMX era una de las ciudades más grandes del mundo y que “hay miles de cosas”.

Mientras tanto, Wendy estaba escuchando la conversación a la distancia, mientras estaba recostada en el sillón y, desde ese momento, le externó a Emilio y Bárbara que no le gustaban ese tipo de pláticas.

“A mí esas pláticas no me gustan de: ‘te encuentras gente de todo...’, mencionó y recordó que Apio le dijo: “Wendy me está enseñando el bajo mundo”.

Emilio coincidió con la integrante de Las Perdidas y señaló que sin lugar a dudas eran comentarios cancelables. Además, la influencer ahondó en que ella entendía por qué hablaba el vocalista de Kabah de esa manera.

“Equis, porque como nunca han sufrido de una renta o algo, por eso lo ven como una plática muy normal. Es horrible no tener para pagar la renta. Porque en realidad lo que lo hemos vivido, mejor nos callamos”, puntualizó.

Apio Quijano y Wendy Guevara discutieron en LCDLF (Vix)

Sin embargo, las cosas no quedaron ahí, porque en la fiesta temática ‘En el Caribe’, el tema volvió a florecer cuando Wendy no pudo guardar más su molestia y explotó contra Apio de una vez por todas.

“Las gentes de los más bajos somos los que consumimos los discos de personas y de música, de personas que a lo mejor ahorita están muy arriba. La gente no es pendej*”.

Refiriéndose directamente a Apio Quijano, Wendy externó su molestia por sus comentarios y destacó: “Yo le dije, a mí no me interesa hablar de put*s rentas en pinche Polanco y todo eso porque aquí la gente tiene que ver, porque una gente que está en Polanco diciendo mamad*s (...) de verdad no saben que mucha de la gente que los sigue en redes sociales no está en eso. Se me hace una estupidez”.

Apio intervino en la conversación y detalló que, cuando él dijo que quería conocer el “bajo mundo” de Wendy, no se refería a un alto, medio o bajo mundo, sino que quería conocer el mundo de Wendy.

“Quién eres, tu lugar, tu ciudad, quiero conocer tu vida, dónde vives, dónde estás, nunca pensé en un lugar social”, dijo.

Sin embargo, la integrante de ‘Las Perdidas’ continuó con su argumento y explicó que parecía que muchos no habían tenido que vivir las dificultades económicas que ella pasó cuando era más jóven. Para ese punto se dirigió a Barby Juárez y señaló que ella sí podía entenderla, porque también ha tenido que experimentar ese tipo de situaciones.

“Yo vengo de un mundo, de mi barrio, de mi gente, tú (Barby) sabes todo lo que uno sufre al rentar un departamento”, añadió.

Apio le dijo a Wendy que la admiraba y la influencer le devolvió el halago, pero no sin antes dejar en claro que no tenía miedo en decir lo que piensa y que no estaba dispuesta a dejar que Quijano se victimizara.

“La gente que está viendo aquí sabe quienes somos reales y quienes no, quiénes estamos haciendo una máscara y quién no. Yo vengo de la gente de México, de León, de la gente que de verdad sufre de hambre, tú (Jorge) dices puras mamadas”, puntualizó.

La integrante de LCDLF se molestó (Vix)

Tras la discusión, Apio no se pudo contener y rompió en llanto, mientras Emilio le decía que los puntos expuestos por Wendy no eran del todo incorrectos, ya que había ciertas personas que se encontraban en un lugar de privilegio.

“Me duele porque es mi amiga, jamás fue algo mal intencionado y nunca creí que la fuera a lastimar y si lo hice me duele muchísimo que la haya lastimado”, comentó Apio Quijano y agregó: “Lo que he tenido es porque lo he trabajado y porque he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente que me ha enseñado un mundo, pero siempre he sido una persona humilde, de corazón y como le dije: ‘si yo quiero conocer su mundo’ no es un bajo mundo, sino quién es ella, no es como... jamás fue mal intencionada ninguna de mis palabras”.

Tras la discusión, Apio quiso irse al cuarto Cielo a dormir, pero finalmente lograron reconciliarse entre todos y pasó a su habitación de costumbre con el Team Infierno.