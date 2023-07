Emprendedores crean veladora de “Santa Wendy”: este es su precio y dónde puedes comprarlas

Muchos fans quieren comprar la veladora para que Wendy se salve. (TikTok santospoiler)

Wendy Guevara vivirá este domingo 16 de julio su primera etapa de eliminación en La Casa de los Famosos México al estar nominada con Bárbara Torres del Team Cielo y Poncho de Nigris del Team Infierno.

Por ello, miles de usuarios a través de las redes sociales recurrieron a los santos para que la integrante de “Las Pérdidas” se salvará; sin embargo, resaltó la creación de una veladora con la imagen de Wendy Guevara.

La emprendedora Karen Michelle, originaria de Tijuana, Baja California, a través de su cuenta de Tiktok, @santosspoiler circuló un video de su producto con la imagen de la famosa influencer y con la leyenda “Santa Wendy”, pues de acuerdo a ella, todo comenzó como una broma terminó siendo un éxito.

¿Cuánto cuestan las veladoras de “Santa Wendy”?

La puedes pedir por su npágina de facebook. (TikTok santospoiler)

De acuerdo con Karen, existen 8 modelos de veladora con la imagen de “Santa Wendy”, y las cuales tienen un precio de 150 pesos para poder prenderla y rezarle a la patrona de las Pérdidas.

Además, cuentan con una sucursal, ubicada en Culiacán, pero el precio de la veladora aumenta considerablemente al estar en 250 pesos cada una.

Las velas se han hecho viral en redes sociales, por lo que un usuario inventó una oración para salvar a la nominada, nombrándola como “la oración para encontrarse al perderse”.

“Santa Wendy, reina de las pérdidas, te pido me ayudes a soportar y a no dejarme llevar por ningún chacal, que nunca me falte el chisme ni la voz para platicar, que no falten las risas cuando vea todo perdido, para siempre encontrar mi camino, Amén”. Fue la oración inventada por usuarios de internet.

En otro video muestra que también tiene veladoras de Peso Pluma, Harry Styles, Taylor Swift, Dua Lipa, Lana del Rey, Ariana Grande, Snoop Dogg, entre otros.

Hay veladoras con la imágenes de otros famosos. (TikTok santospoiler)

Este domingo 16 de julio se llevará a cabo la sexta gala de eliminación en el programa La Casa de los Famosos México 2023.

A partir de las 20:00 horas, a través del Canal 2 de Las Estrellas, podrás emitir tus votos en línea desde cualquier dispositivo y descubrir quién será el próximo participante en abandonar la competencia esta semana.

Es por ello, que Infobae México te atrae para tí el minuto a minuto de todas las acciones de esta importante eliminación en la que está en juego la permanencia de Wendy Guevara y Poncho de Nigris del Team Infierno y de Bárbara Torres del Team Cielo.