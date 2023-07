Doble de Peso Pluma se volvió viral por robarle a su mamá para ser cantante

Eduardo, quien dice ser el doble de Peso Pluma, aseguró que todo lo que dijo fue real (Captura de pantalla/YouTube)

Cientos de jóvenes han intentado copiar el estilo, corte de cabello y forma de hablar de Peso Pluma luego de que se convirtió en su ídolo y uno de los artistas más escuchados del mundo, este fue el caso de Eduardo, quien acudió a Asuntos de Familia porque su mamá lo acusó de robarle y llevarla a la quiebra.

El caso se volvió viral en TikTok por las burlas que recibió, pues además de que no se parece a La Doble P y dice ser su doble, sus declaraciones sobre lo que estaba dispuesto a hacer con tal de ser idéntico al cantante.

Según su madre, Alicia, le robó todas sus alhajas, ahorros y planea también vender su casa, esto con tal de poder mandar a hacer la misma dentadura llena de diamantes que tiene el intérprete de Ella baila sola.

La mamá de Eduardo mencionó que es viuda, por lo que es la única responsable del joven (Captura de pantalla/YouTube)

“Él robó los ahorros que teníamos de una tienda abarrotera que tenemos en casa y esa era nuestra única fuente, nuestro único sustento (...) Se metió en la cabeza querer ser como este cantante, Peso Pluma, y lo usa para vestirse como él, se pinta el pelo, comprarse cosas”

La mamá de Eduardo comentó que el joven no tiene talento alguno, lo que es aún peor para ella, pues así no puede apoyarlo.

Cuando Gaby Crassus, la presentadora del show, le permitió a Eduardo entrar al foro, una de las primeras cosas que llamó la atención es que el joven quiere copiar el acento de Peso Pluma y sus expresiones.

Un episodio de "Asuntos de Familia" se volvió viral por tratar de un joven que le robó a su mamá por creerse Peso Pluma

“Yo quiero ser cantante, me he estado preparando tanto, es algo que a mí me encanta, la voz de Peso Pluma es tan única”, dijo con admiración el supuesto doble.

Eduardo se defendió de las acusaciones de su mamá asegurando que no ha robado, sino que ha tomado prestado el dinero y las joyas ya que está convencido de que en un futuro será igual de famoso que Peso Pluma.

“Lo único que quiero es que mi mamá entienda, esto no es un capricho, esto es un sueño que yo tengo”

Eduardo mencionó que él puede ser lo que desee, así que ahora es Peso Pluma (Captura de pantalla/YouTube)

Pese a que algunos internautas mencionaron que Asuntos de Familia son casos actuados, por lo que Eduardo sólo está cumpliendo con el guion, este episodio fue varias veces republicado en TikTok y hubo quienes reaccionaron como si fuera algo de la vida real.

“Creí que yo era la más obsesionada con Hassan, pero ya vi que no”, “Soy ese”, “Soy fan de peso pluma pero este ya se la voló”, “Hasta la presentadora se quiere reír”, “No creí que estás cosas pasarán en la vida real”, escribieron los usuarios.

Después, en TikTok, Eduardo aseguró que todo lo que dijo en Asuntos de Familia fue real y está por cumplir su sueño.

No es la primera vez que un fanático de Hassan piensa que es idéntico a él, en redes sociales varios casos se han hecho virales (Instagram/@_PesoPluma)

Los incidentes reales por la fiebre de Peso Pluma

Para algunas familias se ha convertido un problema real que sus hijos sean fanáticos de Peso Pluma porque replican su forma de vestir, de hablar y, principalmente, su corte de cabello.

No obstante, algunos niños han sufrido incidentes por hacer lo posible para ver a su ídolo, como fue el caso del niño que se cayó del techo de su casa.

En ese momento, el niño fue reportado como delicado (Captura de pantalla/Hoy Día)

En junio, durante el festejo de los 24 años de Hassan, un niño quería ver la fiesta del cantante desde su casa, por lo que se subió al techo, pero resbaló y cayó. Fue atendido por paramédicos, quienes después lo tuvieron que llevar a un hospital.

Un caso más grave fue el de un niño de 11 que se quitó la vida porque sus papás lo regañaron y no lo dejaban ser como Peso Pluma ni escuchar su música; esto sucedió a principios de junio.