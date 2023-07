VIDEO: el momento en que un tráiler atropella a automovilista en Tepotzotlán, Edomex

Atropellado en avenida de Tepotzotlán Edomex (Captura)

Por un presunto problema vial, trailero atropella a un conductor en carriles de la incorporación a la autopista México-Querétaro, en el municipio de Tepotzotlán, en el Estado de México.

Este altercado vial, se dio en la carretera Circunvalación, del fraccionamiento El Trébol, en el municipio antes mencionado rumbo a la zona de Puente Grande.

Los primeros reportes señalaron que al parecer ambos conductores venían peleando por los carriles desde varios kilómetros atrás, por lo cual, el de la camioneta le cerró el paso para encararlo y bajó de su unidad, pero no contaba que el conductor del tráiler no detuvo su marcha y lo atropelló.

Graban el momento en que trailero se lleva de "corbata" una camioneta y atropella a una persona, dejándolo lesionado

Los hechos fueron grabados por otro conductor que venía en la parte trasera y se ve el momento como el trailero se abre hacia su izquierda para pasar sin embargo, la maniobra no fue suficiente, ya que se lleva la parte trasera de la camioneta y la avienta atropellando al chofer.

Después de pasar el tráiler, se ve que termina en el suelo una persona, quedando lesionada de una pierna, ya que se puede apreciar como queda safada y chueca un pie.

Después del altercado, un persona que viajaba en la camioneta se baja y busca auxiliar a la persona atropellada y pide apoyo para poder detener al trailero, a lo cual le contesta que sí y pone en marcha su vehículo con dirección que tomó el trailero que se dio a la fuga.

Persona atropellada Tepotzotlán Edomex (Captura)

Hasta el momento, las autoridades municipales ni estatales se han pronunciado al respecto, sobre si hay alguna investigación o si hay alguna persona detenida por este caso.

En redes, lamentaron el hecho: “Violencia genera violencia. Tendrá o no razón el conductor de la camioneta, hoy está muy grave, lo que pudo ser “un trailero se me cerró” pero llegó bien a su destino, hoy en “un trailero atropelló a alguien”, señalo el usuario @jafet_catalan. Mientras @GUSSPADILLA73 escribió: “Con los traileros no se puede, a mi me han chocado y en lugar de pararse te avientan el trailer, es mejor dejarlos ir a sufrir más daños”.

Recomendaciones para manejar en carretera

Autoridades federales señalaron que se debe revisar mecánicamente el automóvil antes de salir a carretera (Foto: Guardia Nacional Carreteras)

Según las autoridades federales, ocho de cada 10 accidentes en las carreteras del país son atribuibles al conductor, y solo menos de una se debe a las condiciones del camino, según datos de la Comisión Nacional de Seguridad.

Además el país esta en la lista de los 10 por el alto número de accidentes automovilísticos que se tienen ya que en promedio, 55 mexicanos mueren diariamente a causa de un accidente vial. Por igual, por cada individuo que muere, dos sufren una discapacidad.

En el periodo vacacional, estas cifras aumetan sin embargo pudieran ser evitadas, ya que no se debe manejar cansado, ir a alta velocidad, consumo de alcohol y drogas, manejo usando teléfono celular o el GPS. lo cual en un segundo de distracción, todo puede cambiar.

Las recomendaicones básicas que dan las autoridades son: No conducir de noche o hacerlo en caravana; no llevar dienro en efectivo ni transportar objetos de valor visibles en el vehículo. Usar preferentemente autopistas de cuota. tener a la mano los números de emergencia. No basta recordarle que se debe revisar el auto mecánicamente antes de salir a carretera: que las llantas, aceite, agua o anticongelante esten en los nvieles adecuados y que los frenos tengan el mantenimiento correspondiente.