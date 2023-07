¿Quién es la primera dama de su corazón?: datos curiosos de Miguel Ángel Mancera

Mancera dijo que le gustan los corridos, pero no apoya la apología de mensajes que afecten a la sociedad. | Twitter @ManceraMiguelMX

Miguel Ángel Mancera ha ocupado distintos cargos en el gobierno de México e incluso, actualmente se desempeña como senador de la República y busca representar al Frente Amplio por México; sin embargo, pocos saben qué mucha escucha, cuál es su deporte o libro favorito y qué opina de los narcocorridos.

Te puede interesar: “No está fácil”: Mancera revela estrategia para obtener las 150 mil firmas para encabezar Frente Amplio por México

En entrevista exclusiva con Infobae México, el aspirante a representar al Frente Amplio por México, de la alianza Va por México, revelo qué serie televisiva le gustan, si prefiere Twitter o Threads y hasta cuál fue su primer empleo.

Libro, serie y deporte favorito

El senador mencionó que en varias ocasiones ha releído el libro “México Siglo XX”, del Colegio de México, el cual le gusta mucho, pero principalmente lo ha retomado para analizar algunos temas.

Te puede interesar: “No me interesa la hoguera de las vanidades”: Mancera se registra como presidenciable del Frente Amplio

“Ahora he retomado un libro que leo y releo, que se llama ‘México Siglo XX’, porque tiene muchos detalles que en la primera pasada no había profundizado. Digamos que es un paso por la historia, pero con una óptica muy aguda”, destacó.

Respecto a series de televisión, sus favoritas hasta ahora han sido “Peaky Blinders” y “Homeland”, de género dramático y de suspenso, respectivamente.

Te puede interesar: Frente Amplio por México: estos son los aspirantes que pasaron a la segunda fase

“Me gustó mucho una serie que se gusta Peaky Blinders, muy buena; y otra que se llama Homeland”, respondió.

Pero su película favorita es “La Vida es Bella”, así como “Solo contra el mundo”, la cual trata de un niño que tras perder a sus padres se encuentra con un señor quien le enseña a sobrevivir.

“Es la historia de un niño que sus papás tienen un accidente en la carretera, mueren los dos, él se queda solo en un bosque y hay un señor que le va enseñando muchas cosas. Y va con el, va con él, va con él, va con él y en algún momento llegan a una cabaña y lo que el niño no sabía es que el señor iba a esa cabaña a morir y él tiene que regresar, y cuando regresa se va acordando de todas las enseñanzas y eso lo hace crecer.

“Por eso dice: se queda solo contra el mundo, él le iba enseñando y lo dejaba que hiciera cosas solo, por que sabía que lo iba dejar solo, que no lo iba a acompañar de regreso”, narró.

En diversas ocasiones, Mancera ha presumido de su gusto por el deporte, principalmente el box, aunque precisó que también practica natación y atletismo.

No obstante, recientemente conoció el paddle e incluso lo practica desde hace cinco años, junto con varios de sus vecinos.

“Tengo varios deportes favorito, me gusta el box, me gusta correr, me gusta nadar y ahora me gusta mucho el paddle, en esta época, es algo que no conocía y me ha gustado mucho porque es un deporte como muy social, es un deporte que además de que te ejercita te divierte”, contó.

Música preferida

Anteriormente, Mancera platicó que se quedó “con las ganas” de que los Rolling Stones dieran un concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando él era jefe de Gobierno; sin embargo, entre sus preferencias musicales destacan los corridos, el rock en español, el pop en inglés.

Afirmó que una de las canciones que lo inspira es My Way (A mi manera), de Paul Anka y Frank Sinatra, aunque también resaltó su gusto por canciones de amor en “diferentes facetas”, de cantantes como Alejandro Fernández, El Tri, Nodal, la banda MS y Calibre .50.

“Me gustan así que hablen de amor, de diferentes facetas, por ejemplo de El Tri la de “Triste canción de amor”.

“Me gustan de Alejandro Fernández, me gusta Nodal, tiene buenas rolas. La banda MS también me gusta, las de bandas, Calibre .50″, comentó.

¿Qué dijo sobre los corridos tumbados?

El legislador perredista afirmó que los narcorridos o corridos tumbados “son muy pegajosos desde el punto de vista musical”, pero no está a favor de esos mensajes.

“Me gustan los corridos, como dice una canción de los tigres del norte, porque cuentan las historias y las vivencias y cuentan el acontecer de muchos sucesos en la vida de las personas, si me gustan.

“No me gusta que se haga apología de personas o personajes que puede ser de afectación social”, explicó.

¿Prefiere Twitter o Threads? ¿Team Frío o team calor?

Mancera dijo que “hasta ahora” todavía prefiere Twitter, pues aún no le “ha dado el golpe a la nueva” aplicación de Mark Zuckerberg.

Respecto a si es team frío o team calor, un debate que se genera en redes sociales con el cambio de temporada, respondió que prefiere las altas temperaturas.

Su primer empleo lo tuvo en la primaria

Recordó que su primer empleo lo tuvo cuando iba en sexto de primaria, cuando lavaba autos junto con sus vecinos en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez, por lo cual recibía un pago de entre uno y dos pesos.

“Cuando estábamos muy chavos, en sexto ya casi para entrar en secundaria lavábamos carros, ahí por la colonia, en la Narvarte.

“En ese momento lo haces por muchas cosas, por tener algo de lana, la cosa de decir ya trabajé, a mi la verdad es que sí me gustaba”, agregó.

Aunque precisó que el mejor recuerdo de su infancia es cuando jugaba en la calle, algo que actualmente parece imposible, no sólo por temas de seguridad sino por la gran cantidad de personas que habitan en la capital y los autos que constantemente pasan hasta por las calles más solitarias.

Ya quedó en el pasado. Yo creo que ya el número de habitantes en esta ciudad no te lo permite con tanta facilidad.

“Antes podías jugar en la calle futbol y de repente gritar: ¡carro!, yo creo que ahorita no harías ni un solo pase de tantos carros que pasan”, dijo.

¿Qué haría si no fuera político? El senador aseguró que hubiera seguido como abogado litigante, una rama de su profesión que le “gustaba mucho”.

¿Quién sería la primera dama de su corazón?

Hasta el momento, el ex jefe de Gobierno capitalino no está casado, pero dijo que el tener una primera dama en su corazón es algo que se debe pensar “muy bien”.

Asimismo, resaltó que considera a la honestidad como una de las cualidades indispensables en una pareja .