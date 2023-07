Qué aspirantes del bloque opositor defendieron a Xóchitl Gálvez tras publicación de AMLO (y quiénes no)

Xóchitl Gálvez busca ser la primera presidenta de México (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó este viernes a través de su cuenta de Twitter información fiscal de dos empresas de Xóchitl Gálvez, quien aspira a ser candidata presidencial del bloque opositor en 2024, gran parte de la espera política del país expresó su molestia y preocupación por el actuar del jefe del Ejecutivo.

Y es que no es la primera vez que AMLO utiliza los aparatos del Estado para descalificar a quienes considera sus adversarios, pues en 2022, con ayuda del Servicio de Administración Tributaria (SAT), difundió información sensible del periodista Carlos Loret de Mola, como sus ganancias en Noticieros Televisa, lo que representó una violación a la secrecía fiscal.

Por ello, un sinnúmero de usuarios de Twitter criticaron la reacción de López Obrador, argumentando que busca “manchar” las aspiraciones de la senadora, con datos cuestionables. Incluso, tres de sus rivales del Frente Amplio por México (PRI-PAN-PRD) rumbo al 2024, salieron a respaldarla.

El primero fue Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador panista de Tamaulipas, quien señaló mediante un video: “Vuelven a atacar a nuestra compañera, a la senadora Xóchitl Gálvez [...] Esto es una práctica recurrente de este gobierno que está desviando la atención de los verdaderos problemas”, aseguró.

Este es el resultado de la politiquería que escuchamos todas las mañanas. Tomemos la rienda del país. Es momento de levantarnos. Arriba, México.@karlaiberia #CabezadeVaca#ArribaMéxico pic.twitter.com/QhnDVhgerx — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) July 14, 2023

El segundo fue el exsecretario de Turismo (Sectur) del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el priista Enrique de la Madrid:

“Inaceptables los ataques a Xóchitl Gálvez por parte del Presidente y su gobierno por el sólo hecho de querer construir, junto con muchos otros, un México de oportunidades y detener el desastre del gobierno de Morena. Venceremos. Mi solidaridad y afecto”, escribió.

Posteriormente, hizo lo propio el diputado panista Santiago Creel, quien hasta hace unos días era el principal aspirante a ser candidato de la coalición “Va por México”, según las encuestas internas:

“Presidente, aparte de su misoginia, es una cobardía atacar a Xóchitl Gálvez, con mentiras y hacerlo con recursos del gobierno desde Palacio Nacional. En el Frente, si se mete con una, se mete con todos. No haga berrinche: en 2024 vamos a decirle #AdiósAndrés”, publicó.

(Captura de pantalla: Twitter)

Quiénes no lo hicieron o no lo han hecho, fueron su homóloga del senado, la priista Beatriz Paredes; así como los perredistas, Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, senador y exgobernador de Michoacán, respectivamente.

Cabe mencionar que AMLO acumula dos semanas seguidas atacando a Gálvez Ruiz en sus conferencias matutinas en Palacio Nacional.

Al respecto, tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como el Instituto Nacional Electoral (INE) determinaron este 13 de julio que el presidente debe de abstenerse de pronunciarse sobre los aspirantes de la oposición para no violar los principios de equidad en la contienda.

De qué la acusa AMLO

AMLO y Xóchitl Gálvez. Foto: Infobae México

López Obrador acusó a Xóchitl Gálvez de haber recibido supuestamente mil 400 millones de pesos en contratos con el gobierno, que va de los años 2015 al 2023.

A través de un archivo PDF presentó, según él, las cantidades que recibieron sus dos empresas: High Tech Serevices y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes.

En el primer caso, la empresa High Tech tuvo ingresos, presuntamente, por 28 millones 168 mil 853 pesos; y la segunda, sumó 49 millones 259 mil 694 pesos. En total, ambas tuvieron ingresos del sector público por 77 millones 428 mil 547 pesos.

Al respecto, la aspirante consignó que el total no se acerca a la cifra que lanzó AMLO en su mañanera: “Me queda claro que ni contar sabe, eso explica el porqué de los sobre costos de sus obras. Dijo que mi empresa recibió más de mil 400 mdp del gobierno y según su propio documento no llegan ni a 80…”, respondió.

Afirmó que está usando el “aparato del Estado” para investigarla; además, anunció que procederá legalmente.