Hija de Héctor Parra reportó estado del actor tras riña en el reclusorio Oriente

El actor permanecerá recluido en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México en espera del resultado de su apelación. (Infobae/ Jovanni Pérez)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó la tarde de ayer que dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente aconteció una riña que dejó algunos reos y custodios heridos, lo que ocasionó caos e incertidumbre entre los familiares de personas que se encuentran recluidas. Con un mensaje en la cuenta oficial de la SSC, la dependencia explicó:

“Derivado de una riña al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, 4 Personas Privadas de su Libertad (PPLs) resultaron descalabrados; además, 4 custodios también tienen heridas por descalabro. Al momento, autoridades del Centro Penitenciario ya atienden a familiares para informar que la situación está controlada”.

En redes sociales, seguidores del actor Héctor Parra se preguntaron por el estado del actor, quien se encuentra dentro del reclusorio desde hace algún tiempo derivado del caso relacionado su hija Alexa Hoffman.

Héctor Parra fue sentenciado a más de 10 años de prisión por el delito de corrupción de menores. Su hija, Andrea Parra ha mantenido a los medios de comunicación y a los fans informados acerca del actor. Hace unas semanas, luego de que se hiciera oficial la sentencia, la joven publicó una carta escrita con puño y letra del histrión desde la cárcel.

Daniela Parra hija de Héctor Parra acusado de abuso sexual por su hija menor Alexa FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

¿Cómo se encuentra Héctor Parra?

Para calmar las preguntas y cuestionamientos de los seguidores del actor, Daniela Parra, quien no ha dejado atrás los apoyos para su padre, hizo uso de sus redes sociales para explicar la situación.

“Gracias a todos por estar al pendiente por la situación del Reclusorio Oriente. Gracias a Dios mi papá se encuentra en perfecto estado y fueron resguardados en seguida. Todo quedó en una riña. Gracias infinitas siempre”, escribió en una publicación de Twitter.

Hace algunos días, la joven publicó en sus redes un emotivo mensaje que decía: “No decaemos. Hoy más que nunca estoy confiada en la inocencia de mi papá, no sólo porque conozco la calidad humana del hombre que ha guiado mi camino los pasados 25 años, sino porque viviendo la experiencia más fuerte de su vida, me ha enseñado que es vivir la resiliencia en carne propia, lucha cada día y enfrentarme a una realidad que no conocías y aún así, seguir de pie y más fuerte que nunca”.

Para calmar las preguntas y cuestionamientos de los seguidores del actor, Daniela Parra, quien no ha dejado atrás los apoyos para su padre, hizo uso de sus redes sociales para explicar la situación (Instagram/@hectorparrag)

Asimismo, Daniela Parra explicó: “Han sido meses muy complicados, este en especial es muy importante para nosotros, mi papá cumplió años el pasado 7, y yo el próximo 16. Ustedes no lo saben pero cada año compartíamos nuestro pastel de cumpleaños favorito y éste será nuestro tercer cumpleaños alejados por personas sin escrúpulos ni amor en sus corazones. No decaemos, seguimos y seguiremos en la lucha hasta ver a mi papá libre, en su casa (...) Gracias por seguir en la lucha con nosotros”.

Usuarios reaccionaron al mensaje de Daniela Parra

Internautas mostraron mensajes de apoyo al actor y su hija con diversos comentarios desde sus cuentas de Twitter:

“Gracias a Dios que está bien, dile a tu papá que seguimos con ustedes y que de todo corazón mi familia y yo deseamos que salga pronto de ese lugar que nunca debió estar. Primero Dios pronto estará contigo, así será”.

“Gracias Dany, gracias a Dios. Dios no abandona a sus hijos y tu papi está lleno de oración, no hemos descansado ni parado ante la lucha para la libertad, confiamos en los tiempos de Dios. Bendiciones”.

“Qué bueno, tu papá está bien. Dios lo cuide y lo proteja, bendiciones para los dos y fuerza, bella. Dios te recompensará a ti igual un día por todo el apoyo dado a tu papá. Confiamos que un día estará contigo pues muchos creemos en su inocencia”.