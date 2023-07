“Estadounidenses trafican el 85% el fentanilo”: Moctezuma reiteró que migrantes no son los responsables

Estaban Moctezuma. Foto: @emoctezumab

Esteban Moctezuma aseguró la gran mayoría de los aseguramientos y detenciones que se hacen por tráfico de fentanilo y otras drogas en la frontera entre Estados Unidos y México no corresponden a personas migrantes, sino a los propios ciudadanos americanos.

En conferencia de prensa, el embajador mexicano sostuvo que hasta el 85 por ciento de las incautaciones que realiza la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por su nombre en inglés, Customs and Border Protection) son hechas a personas de nacionalidad estadounidense, contrario a la creencia de que se trata de mexicanos, centroamericanos y demás migrantes.

“Quien transporta la droga no son los migrantes, son ciudadanos americanos”, dijo el diplomático desde Washington D.C. en una evento en el que también estuvo presente Ken Salazar, embajador de EEUU en México.

Desde comienzos de 2021, Esteban Moctezuma fue nombrado embajador de México en Estados Unidos. Foto: EFE/ José Méndez/Archivo

Moctezuma fijo una postura en la que concordó en la necesidad de unir esfuerzos entre gobiernos para hacer frente al consumo de fentanilo que, de acuerdo con estimaciones, sólo en territorio estadounidense dejó más de cien mil personas fallecidas durante el año pasado. No obstante, también señaló el apuro por atender el comercio de armas.

“Esto hace que la colaboración que tenemos México-EEUU en este tema pues se haga de manera regional en donde se vean las dos partes del problema. Y como se ha mencionado, una parte del problema es evitar el tráfico de armas de EEUU a México. (…) Los resultados están a la vista, ha habido una mayor incautación de sustancias relacionadas con la producción de metanfetamina y fentanilo”, agregó.

De acuerdo con el informe Fentanyl Is Smuggled for U.S. Citizens By U.S. Citizens, Not Asylum Seekers, el 86.3 por ciento de las personas que fueron condenadas por narcotráfico del opioide durante 2021 era de nacionalidad estadounidense. Una cifra diez veces mayor que las sentencias dadas a migrantes ilegales por el mismo delito, especifica David J. Bier, autor del trabajo.

Paquetes de fentanilo y metanfetamina que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza incautaron en el Puerto de Nogales, Arizona, Estados Unidos. Foto: REUTERS

Por su parte, Ken Salazar hizo un llamado a naciones asiáticas -puntualmente a China- a sumarse a los esfuerzos internacional para hacer frente a la problemática por fentanilo: “EEU y México tienen que influir en la participación de China porque de allá, de Asia, es de donde vienen los precursores. (…) El esfuerzo que hemos organizado es una cosa histórica”, sostuvo.

Coalición internacional

A inicios de julio, el Departamento de Estado estadounidense convocó a una reunión para establecer una coalición internacional para combatir el trafico y consumo de drogas sintéticas. México se sumó a la iniciativa como uno de los países con mayor relevancia en el tema, pero no así China, quien rechazó participar.

La nación asiática ha sido señalada como uno de los principales lugares de donde provienen los precursores químicos para la producción de fentanilo o metanfetaminas. Hecho que le gobierno de Xi Jinping ha negado de manera contundente y que, en cuanto a la cooperación internacional, no ha mostrado interés por ella.