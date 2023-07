Sheinbaum respondió tras incómoda entrevista: “A nadie debe extrañar que sea firme”

Claudia Sheinbaum explicó lo sucedido en la entrevista en Tabasco (TW/@Claudiashein)

Claudia Sheinbaum Pardo, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la candidatura presidencial, respondió tras entrevista que tuvo en Tabasco, la cual llamó la atención debido a su visible incomodidad.

En la entrevista, Sheinbaum fue cuestionada acerca de los cientos de mensajes a su favor pintado en bardas alrededor del país. Inicialmente respondió a las preguntas pero ante la insistencia del periodista, expresó que percibía agresividad de su parte.

“No sé por qué tanta violencia en la entrevista. No, sí está muy violenta la entrevista. Estamos acostumbrados a tener una conversación normal, tranquila. Entonces, así empezó, pues así le seguimos”, señaló.

Ante la gran atención que recibieron sus declaraciones, Sheinbaum aclaró la razón detrás de su comportamiento y apuntó a que la entrevista hizo tal eco porque la gente no está acostumbrada a que una mujer sea fuerte y decidida.

Sheinbaum aseguró que la entrevista captó tanta atención porque a algunos les asombra ver a una mujer decidida (Foto: Twitter @Claudiashein)

“Las mujeres tenemos voz, sabemos usarla para defender nuestras ideas. Por eso a nadie debe extrañar que sea firme”, publicó en su cuenta de Twitter @Claudiashein.

Sheinbaum declaró que la firmeza que mostró en la entrevista la demuestra también a sus ideales, convicciones y forma de gobernar.

La ex mandataria capitalina incluso presumió los resultados de su gestión en la Ciudad de México, tales como disminución de índices delictivos en 58%, aprobación de ley para que todas las niñas y niños de escuela pública reciban una beca mensual, creación de dos universidades y 294 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), dos líneas de Cablebús y Trolebús elevado.

“A algunos les parece extraño que una mujer sea firme y decidida”, finalizó Sheinbaum.

Sheinbaum se deslindó de las bardas a su favor (Foto: Twitter, @Claudiashein)

En relación a las bardas no se hizo comentario alguno, debido a que en la entrevista se deslindó y aseguró que ha pedido que la retiren. En el caso de Tabasco mencionó que habría que preguntar a los militantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el estado sobre el origen de los mensajes pintados en muros.

Creel estalló ante cuestionamientos sobre costos de sus viajes por el país

Claudia Sheinbaum no es la primera en mostrarse incómoda ante las preguntas de un periodista. Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados y aspirante a la candidatura presidencial, reaccionó de manera similar en una rueda de prensa.

Un reportero preguntó a Creel cuánto gastaba aproximadamente en traslados desde la capital a otras partes de México y en las actividades que realiza ahí. El diputado federal hizo un desglose aproximado de cuánto gastó en su viaje a Querétaro.

Sin embargo, se molestó cuando el periodista pidió cifras más específicas y le hizo más de una pregunta sobre sus intenciones.

Santiago Creel estalló durante entrevista en Querétaro (Foto: Cuartooscuro)

“A ver, ¿quieres que te diga cuánto me costó un kilómetro de gasolina?, ¿eso es lo que quieres?, ¿esa es tu información?, ¿esa es la nota que te parece?, ¿cuánto se desgastó una llanta de mi camioneta?”, cuestionó.

Al igual que Sheinbaum, el diputado no dudó en expresar su inconformidad con el rumbo que estaba tomando la entrevista y le dijo al periodista: “Compañero, sé razonable, lo que estás haciendo no es razonable, tienes todo el derecho de preguntar y yo todo el derecho de decirte que no es razonable”.

Además, Creel aseguró que lo que gasta por día, aproximadamente 3 mil pesos según sus cálculos, no se compara con los recursos que las “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador invierten en su recorrido nacional.

Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández han sido los más cuestionados por las bardas y espectaculares. Incluso Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, quienes también participan en la contienda interna de Morena, se han pronunciado en contra.