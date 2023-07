Líder de Morena en el Senado negó omisión para nombramientos del INAI

El senador morenista reaccionó a la postura de la SCJN (Cuartoscuro)

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, negó que la Cámara Alta haya sido omisa en el proceso para los nombramientos de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), esto tras la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre este tema.

En charla con los medios de comunicación, el también coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado apuntó que, pese a su postura, se mantendrán atentos de lo que determine el Máximo Tribunal del país, además de que serán respetuosos con el debate que están dando los medios de comunicación y la población sobre el tema.

“En la república hay otra dinámica, no solamente en el Legislativo, sino de toda la sociedad en general, hace que sea más difícil encontrar unidad o mayorías calificadas, pero es un tema en el que dejaremos que sea discutido por los medios, por la población, nosotros cumpliremos esta responsabilidad”, expresó este jueves 13 de julio.

Asimismo, dejó en claro que el Senado ha cumplido con su mandato debido a que se ha intentado llevar a cabo la designación de los nombramientos; sin embargo, recordó que no se dio el acuerdo entre los diferentes grupos parlamentarios, tal como ocurrió en abril.

La SCJN se pronunció sobre la falta de designación de tres comisionados del INAI por parte del Senado (Infobae)

Aunado a lo anterior, el senador indicó que volverá a proponer ante la Jucopo que se emitan los perfiles necesarios para seleccionar los tres nombramientos del INAI pendientes, por lo que confió en que se den las condiciones necesarias para que se subsane el trabajo del instituto, pues conviene recordar que desde finales del mes de abril el pleno del INAI no ha sesionado.

“Volveré a proponer a la Junta de Coordinación Política, llegado a su momento, un perfil y los perfiles, si hay condiciones, se va a sacar, si no hay condiciones seguirá este tema discutiéndose”

Pese a lo anterior, descartó que existan las condiciones necesarias para que la Comisión Permanente convoque a un periodo extraordinario en el Senado de la República, las causas serían la sucesión presidencial y los procesos internos de los partido.

“Ante el desechamiento y retorno del proyecto de sentencia a la controversia constitucional promovida por el INAI, en el Senado de la República seguiremos atentos en el mes de agosto para los efectos que resuelva la SCJN”, escribió en su cuenta de Twitter.

SCJN declaró que el Senado fue omiso ante el INAI

El Máximo Tribunal abordó el tema del INAI y el Senado (SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN/CUARTOSCURO)

Las declaraciones del líder morenista se dieron horas después de que la SCJN consideró que la Cámara Alta sí ha sido omisa en su responsabilidad de nombrar a los comisionados faltantes del instituto. Con mayoría de ocho votos, los ministros consideraron que la falta data desde hace más de 300 días.

El proyecto fue elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf y especificaba que el Senado sí había cumplido con su mandato constitucional, postura que fue secundada por Esquivel Mossa, ya que ambas defendieron que se realizaron procesos para que la omisión fuera subsidiada; sin embargo, el resto de los ministros no compartieron la postura.

“Como se puede observar, si bien estas actuaciones no han concluido con la designación respectiva, esto no se debe a una falta de acción del órgano legislativo (…) Lo que se propone es que para constatar si existe o no una omisión es corroborar si ha habido una inactividad completa en el Senado de la República, lo que no sucede en el presente caso y, por tanto, no existe trasgresión alguna al orden constitucional por el solo hecho de que no se hayan concretado los nombramientos definitivos”, explicó la ministra.

Sin embargo, el resto del pleno consideró que es obligación de la Cámara Alta el procedimiento y al no haberlo concluido, estarían incurriendo en una falta.