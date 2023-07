Tunden en redes a española por pedir que no menosprecien a su país creyendo que es como México | VIDEO

Imágenes: Tik Tok / Twitter.

Una mujer se viralizó en redes sociales, porque aseguró que España no es como México. La mujer afirma que los estadounidenses creen que el país español es uno subdesarrollado simplemente porque se habla la lengua española. Entonces hizo una comparación con la nación mexicana asegurando que no deben menospreciar su país europeo, pensando que es un lugar como México.

Todo sucedió en el espacio de un podcast español llamado Amiga ¿Cómo estás? que transmite varios de sus extractos vía Tik Tok. Fue justamente a través de dicha red social que el video se compartió rápidamente entre usuarios mexicanos que de inmediato se sintieron ofendidos por las comparaciones.

Maria Lobillo habla al micrófono mientras relata sus experiencias con ciudadanos estadounidenses para hablar de los prejuicios que algunos de ellos tienen sobre otros lugares.

Tunden en redes sociales a una mujer que considera que en tierras aztecas la gente anda con “taparrabos”

“Yo que he vivido en Estados Unidos y que trabajo a cada rato con estadounidenses, de verdad que las preguntas que me hacen son absurdas”, comentó “Desde, por supuesto, si tenemos coches... a mi me llegaron a preguntar que si teníamos lavadoras o lavavajillas o que si lavabamos la ropa a rollo en el río, ¿sabes?”

Otro de los podcaster entonces le preguntó si esa generalización de prejuicios ocurría con respecto a España o a todo territorio europeo. “¿Respecto a España o respecto a Europa o qué?”, pregunta con curiosidad. Entonces Lobillo responde que sólo es con España y es que creen que dicho país es como México.

“Respecto a España”, respondió. “Es que tu tienes que entender que para empezar España piensan que es México, o es algún país de latinoamérica”.

Antes de mencionar que le parecen racistas las idealizaciones de los estadounidenses, la mujer continúa hablando de España con la intención de hacer entender que aquel no es como otros países subdesarrollados.

Captura: Tik Tok.

“Es también una idea, bueno aquí estoy generalizando a saco, pero me da igual”, se arriesga. “Ellos tienen una idea de que todo lo que es un país de habla hispana implica que es un país subdesarrollado. Que vamos en taparrabos todos”.

Para sustentar su molestia por los prejuicios, relató una experiencia con una mujer de Estados Unidos que le indicó que Madrid estaba más limpio de lo que imaginó. Que en su mente sería algo parecido a México.

“El último día que vine aquí a Madrid con los estadounidenses y me llega una de las madres y me dice ‘Wow, Madrid está muy limpio, ¿no?’ y digo ‘sí', ‘Yo pensaba que iba a ser como... como México, que está así como sucio y que tienes que ir con armas porque da miedo’. Y yo sabes como que la miraba y digo no sé si decirte ‘gracias por no pensar que... ‘ pero es que me siento tan mal, me parece una racistada”.

La tunden en redes

A pesar de que los comentarios sobre suciedad no fueron opiniones directamente emitidas por la podcaster, muchos usuarios en redes sociales se vieron molestos porque la mujer usó a México como ejemplo comparativo negativo de lo que no deben pensar que es su país.

“Los españoles tienen el racismo profundamente arraigado”, opinó una persona a través de Twitter en donde también se compartió el video.

“Soy de México y en Estados Unidos nunca me han preguntado algo parecido, pero en España sí”, comentó una chica en Tik Tok. “A mi me hicieron comentarios parecidos cuando fui a España”, “España y gente en general de Europa me hace exactamente las mismas preguntas acerca de México, así que...”, fueron otros comentarios.

Captura: Tik Tok.

Incluso una persona de Colombia también relató un experiencia negativa conociendo a gente de España: “Sin exagerar,pero una vez alguien de nacionalidad española, me pregunto que si en Colombia teníamos jabón para lavar la ropa o que usábamos”.

“Prejuicios y estigmas es lo que escucho aquí”, “No bueno, que horrible es vivir con una sola neurona y lo peor del caso que tienen un micrófono enfrente” y “Pobrecita, ¡cuánta falta de cultura!”, fueron otros comentarios populares en redes sociales.