¡Tenía razón! Paty Cantú recuerda cómo ‘predijo’ que Jimmy Lozano sería DT de la Selección Mexicana

La cantante sabía desde un principio que Jaime Lozano era una buena opción para el banquillo azteca.

La Selección Mexicana volverá a disputar una Final de la Copa Oro 2023, luego de vencer 3 a 0 a su similar de Jamaica en la semifinal; hecho que ha emocionado a la afición mexicana tras el buen desempeño del equipo dirigido por Jaime Lozano.

Te puede interesar: Tano Ortiz defendió a Funes Mori por el “rechazo” del Jimmy Lozano

Muestra de ello, a través de un video, la cantante mexicana Paty Cantú, quien recordó aquella vez que recomendó al estratega para que se hiciera cargo de la Selección Mayor en el programa de “Los Maestros” de la Jugada durante la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La intérprete de “Afortunadamente no eres tú”, fue la invitada de honor, luego de que los fans a través de las redes sociales pidieron que acudiera al programa “Los Maestros” de la Jugada para dar su análisis deportivo como lo hacía en Twitter.

Te puede interesar: Memo Ochoa recibe regalo de más de 20 mil pesos por parte de un aficionado

“Quiero preguntar, ¿por qué no vamos planeando desde ahorita que alguno de ustedes juntan un poco de experiencia con promesa?, ¿Por qué no el maestro La Volpe se une con Jimmy Lozano y tú (Ricardo Peláez) como director deportivo? Para lo que viene, necesitamos ir planeando lo que viene”, dijo en aquel momento.

La cantante mexicana es fiel conocedora del Futbol Mexicano y mundial Credito:Tiktok@patycantu

Cantú demuestra que sí sabe de futbol

(Twitter/@miseleccionmxEN)

Como lo sugirió hace siete meses, Paty Cantú demostró que es una gran analista deportiva y de que tenía razón, pues el Tricolor de Jimmy Lozano ha tenido gran rendimiento y está de nuevo en una final de la Copa Oro.

Te puede interesar: David Faitelson arremete contra la Selección Mexicana: “No hay forma de tener confianza”

“México a la final de la #CopaOro y yo se los dije antes #JimmyLozano era una de las mejores opciones para @Selección Nacional y aquí un recuerdo de mi visita a Los Maestros en @TUDN”, escribió en la descripción de su video publicado en Tiktok.

En dicha emisión, la famosa artista compartió varias anécdotas sobre el futbol, una de ellas fue al revelar que es fan desde niña y que siempre ha sido rojinegra de corazón, pues el Atlas, ha sido el equipo que robo su corazón.

Aquella vez estuvo en la mesa de la Jugada con Peláez, La Volpe, Jimmy Lozano, Camoranesi y el Chepo De La Torre.

“La verdad es que soy de Guadalajara, iba mucho a los partidos, no voy a decir de qué equipos, para no generar controversia. También jugaba en la escuela, tuvimos un equipo femenil, porque era una escuela para mujeres, después ellos decidieron que el fútbol no era para mujeres y nos lo quitaron. Conseguimos firmas para regresarlo, lo regresaron, lo quitaron y lo regresaron, pero ahora ya está fijo”, relató Paty, quien dijo que jugaba como delantera.

“Después tuve unos novios que veían la primera división, segunda, todos los partidos, hasta la Champions, y empecé a aprender, a hacer un gusto real, y fue ahí cuando me hice del Atlas. Sí, me apasiona”, agregó.