Tano Ortiz defendió a Funes Mori por el “rechazo” del Jimmy Lozano

Rogelio Funes Mori no ha vuelto a la selección mexicana desde Qatar 2022 (REUTERS/Albert Gea)

Los constantes cambios dentro de la selección mexicana y las convocatorias que han hecho los técnicos al frente del Tri abrieron un debate para conocer si dentro de la gestión de Jaime Lozano cabe la posibilidad para que los naturalizados mexicanos sean llamados al cuadro Tricolor.

El técnico que actualmente dirige al combinado nacional encaró los cuestionamientos y dejó en claro que, mientras siga al frente de la selección, optará por los nacidos en México. Ante este panorama Fernando Ortiz, técnico de Rayados, se animó a responderle al Jimmy y salió en defensa de Rogelio Funes Mori.

En rueda de prensa, el Tano fue cuestionado sobre la opinión de Lozano, así que el estratega argentino se sinceró sobre lo que piensa de Funes Mori y su desempeño deportivo. Consideró que tiene gran calidad en la cancha, así como Germán Berterame, delantero argentino que también inició su proceso de naturalización mexicana y que podría aspirar a un lugar en la selección.

(Twitter/@Rayados)

El Tano respetó la preparación del Jimmy para dirigir a la selección mexicana, y prefirió no poner en duda su motivo sobre la posibilidad de llamar a jugadores naturalizados a la selección mexicana, así que lo dejó en manos del técnico del Tri. Y es que como Funes Mori y Berterame son del equipo que él dirige, respaldó a los futbolistas con los que trabaja y enalteció su calidad de juego.

Además el extécnico del América reconoció que no está en él la decisión de sugerir qué futbolistas deberían de representar a México.

“Yo considero que son jugadores de jerarquía, si son seleccionados o no, no soy el que los selecciona, pero sí tienen calidad. Jimmy se preparó y está capacitado para llevar un plantel como a la selección nacional, tendrá su motivo y si lo manifestó hay que respetarlo”, sentenció.

El delantero de los Rayados Germán Berterame estaría en proceso de naturalización para ser mexicano (Foto: Twitter/Rayados)

Cabe recordar que Rogelio Funes Mori no ha vuelto a ser llamado a la selección mexicana desde su participación en el Mundial de Qatar 2022, torneo en el cual tuvo una escasa participación, ya que Gerardo Tata Martino solo le dio minutos en el partido contra Arabia Saudita.

¿Qué dijo Jaime Lozano sobre los naturalizados mexicanos?

En rueda de prensa previo a que se juegue la semifinal de la Copa Oro, Jaime Lozano respondió varias interrogantes de la prensa, entre ellas estuvo la duda sobre qué piensa de los naturalizados mexicanos, y si tendrían oportunidad de llegar al Tri.

Fue por ello que Lozano se sinceró ante dicho panorama y dejó en claro que por la ley pueden ser mexicanos, pero en realidad no lo son, así que no le llamarían la atención para considerarlos en el equipo. Consideró que los que juegan en Copa Oro son los mejores de México, así que no tendría necesidad de buscar a más futbolistas.

Hasta ahora Jaime Lozano no piensa en convocar a naturalizados (USA TODAY/Mark J. Rebilas)

Jimmy tocó el tema de Julián Quiñones y Berterame, dos jugadores que estarían en proceso de naturalización para representar a México en futuras competencias con la selección, así que el entrenador que ganó el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 sentenció que ya tiene a los mejores del país en su equipo.

Y es que su respuesta se giró en torno a los rumores que apuntarían a que los futbolistas aspirarían a competir con México, por lo que Lozano no quiso confirmar versiones que hasta ahora sólo son rumores, evidenció que es un tema que aún no le toca debatir con la Federación Mexicana de Futbol (FMF).