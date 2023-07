René Franco EXPLOTA contra Juan Osorio por renegar de Bárbara Torres tras nominar a su hijo: “Es vergonzoso”

Bárbara Torres, rené franco y Juan Osorio (Archivo)

La Casa de los Famosos México no sólo ha dado de qué hablar por lo que realizan los concursantes dentro del reality show, sino que múltiples figuras del espectáculo se han confrontado para apoyar a algunas de las celebridades que están dentro.

Tal es el caso de Juan Osorio, quien ha sido contundente al momento de “sacar las garras” por su hijo Emilio, el cuál es parte del llamado Team Infierno. Sin embargo, después de que el productor de telenovelas asegurara que no le daría trabajo a Bárbara Torres debido a que nominó al joven actor, René Franco no se quedó callado y explotó contra la expareja de Niurka.

Qué le dijo René Franco a Juan Osorio

En un clip que circuló por TikTok se escuchó a Rene Franco dar su opinión sobre la postura que tomó Osorio ante los sucesos en el reality de Vix.

“Juan Osorio, estás muy mal con decir que no vas a contratar a Bárbara Torres en ninguna de tus producciones de Televisa. En primero, porque Televisa no es tuyo, segundo porque Bárbara Torres es una actriz de la misma empresa y que no tiene que ver arriesgada su carrera por lo que hace ahí adentro”, dijo y añadió:

El presentador arremetió contra el productor de telenovelas (Credito-Tiktok@pat2liv3 )

Es vergonzoso lo que haces. Qué bueno que me hablaste el otro día para reirte, pero lo que hiciste fue vergonzoso. Decir que no vas a contratar a una persona que está en La Casa de los Famosos, cuando lo único que está haciendo es su trabajo: exhibirse de una manera, así es el show.

Respecto a Emilio Osorio, René Franco tampoco se quedó callado y aseguró que el joven ya tenía la edad suficiente para valerse por sí solo.

“Tu hijito ya está bien huev*n, perdóname, pero esas son payasadas y estupideces que no suman a nada. Le tienes que ofrecer una disculpa a Bárbara Torres y nada de que no la contratas, porque saliendo le das un papel. Porque sino tu hijito tendría que ser tratado con la misma vara, maestro”, puntualizó.

René Franco ahondó en que supuestamente las actitudes de Juan Osorio y Niurka Marcos estarían “ensuciando el programa”.

El productor de telenovelas había asegurado que “Excelsa” nunca iba poder a trabajar con él por haber nominado a su hijo, Emilio Osorio, en “La Casa de los Famosos México”

Juan Osorio se retracta

Hace unos días, Juan Osorio se pronunció respecto a la polémica con Bárbara Torres y se disculpó por sus intenciones de querer vetarla.

“Ella ni está en el Team Cielo, ni está en el Team Infierno, pero eso no la merma ni limita a que sea una mujer que pese a luchar sola y puede contra cualquier hombre. Así que lo digo de todo corazón, asumo mi responsabilidad, asumo mi error y también es de caballeros reconocerlos y disculparse públicamente. No nada más decir ‘Ay me equivoqué’ así que lo comparto con ustedes, muchas gracias”, expresó el productor de televisión durante un video de TikTok.

En su momento, lo que Osorio había dicho contra Bárbara Torres fue lo siguiente:

“Sus producciones dentro de Televisa: ‘Que le vaya muy bien a ella. Y, sobre todo, de lo que sí estoy seguro, es que conmigo no va a trabajar nunca. Es en serio, yo digo las cosas como van. Yo entiendo el chiste de este juego, yo entiendo que se dé, pero no era el momento, pero además, tiene otros adultos a los que puede atacar, ¿Emilio qué le ha hecho?”.