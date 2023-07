Paola de Las Perdidas cree que Nicola Porcella y Wendy Guevara tendrán un romance al salir de LCDLF

Paola Suárez contó que La Casa de los Famosos podrías ser el cupido que unió a Wendy con Nicola Porcella (Ig: @paolitasuarez28) (Captura)

La relación de Nicola Porcellla y Wendy Guevara dentro de La Casa de los Famosos desató un sinfín de comentarios y opiniones sobre si entre ellos surgió el amor y si saliendo tendrán un romance, a pesar de que los dos concursantes del reality show aseguraron que sólo son amigos, declaraciones con las que no estaban muy de acuerdo los fans del programa de televisión ni las personas cercanas a la pareja, incluida Paola Suárez, integrante de Las Perdidas.

En un breve encuentro que la influencer tuvo con los medios de comunicación externó su opinión sobre la interacción del conductor y exdeportista peruano con la nacida en León, Guanajuato y dijo que está rodeada de la curiosidad de Porcella después de que se revelara como una persona pansexual.

Contó que después de que anunciara públicamente su preferencia sexual, Nicola busca satisfacer sus dudas, además de experimentar lo que es estar con una persona trans como lo es Wendy Guevara, por eso está buscándola “mucho”, intentando cortejarla y seducirla para que le “haga caso”.

Así lo contó Paola Suárez: “Utilizando no creo, porque ella no es tonta... sabe lo que hace, no se ha dejado manipular... Nicola es una de las personas que se destapó como pansensual... pansexual, ay eso... les llama la atención el ambiente... cómo se le queda viendo a Wendy... que la operación... él es un bebé recién nacido para la comunidad, él estará experimentando”.

Wendy Guevara y Nicola Porcella protagonizaron un beso por la salvación de Poncho de Nigris y Sergio Mayer, pero no sería la última vez.

Referente a un romance, más allá de un encuentro íntimo o de un amorío fugaz, Paola Suárez confesó que espera que su amiga Wendy Guevara se de a sí misma una oportunidad en el amor y descubrir hasta dónde podría llegar un noviazgo con Nicola Porcella. En cambio, lo que sí afirmó es que sin duda alguna el peruano visitará León, Guanajuato, para visitar a la integrante del Team Infierno y una vez ahí “todo puede pasar”.

“Me gustaría que Wendy se diera una oportunidad, si se diera, con él, ahorita están muy unidos porque están dentro de La Casa de los Famosos, sólo conviven entre ellos, pero va a llegar un momento en que van a salir, cada quien va a tomar su rumbo, pero de que va a ir a León, Guanajuato, y de que Wendy se lo come allá, se lo come”.

Cabe recordar que desde que Guevara y Porcella se dieron un beso en los labios, comenzaron a ser protagonistas de distintos momentos que acrecentaron los rumores de un romance que poco a poco surgía dentro del reality show. En ocasiones durmieron juntos en la habitación del Team Infierno y también La Perdida recibió nalgadas del peruano.

Asimismo Wendy “la más carona” celó a Nicola tras el “beso de tres” que se dieron con la boxeadora Mariana La Barby Juárez, lo que para muchos fue un indicio de una “típica” pelea de pareja, a pesar de que ellos dos insisten en que no existe un noviazgo, sino únicamente una amistad.

El Team Infierno se desnudó y Nicola nalgueó a Wendy.

Paola Suárez confirmó que le ofrecieron dinero para apoyar a Raquel Bigorra

Uno de los momentos más polémicos en los que se ha visto envuelta Paola Suárez fue cuando Niurka la señaló por presuntamente traicionar a Wendy Guevara y apoyar a Raquel Bigorra para que permaneciera dentro del concurso de La Casa de los Famosos.

Recientemente la influencer confesó que una persona, de la que no reveló su identidad, le ofreció una suma de dinero a cambio de que externara su apoyo a la conductora cubana en el reality show, no obstante ella no aceptó por distintas razones, entre ellas que no siente un aprecio y un apoyo genuino hacia Bigorra.