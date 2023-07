“No está fácil”: Mancera revela estrategia para obtener las 150 mil firmas para encabezar Frente Amplio por México

Mancera afirmó que hará lo necesario por conseguir las firmas. | Jovani Pérez / Infobae México

Miguel Ángel Mancera, senador y aspirante a representante del Frente Amplio por México, reveló parte de su estrategia para conseguir las 150 mil firmas que se requieren para pasar a la siguiente fase del proceso de selección que realiza la alianza Va por México, de los partidos PAN, PRI y PRD, rumbo a las elecciones del 2024.

En entrevista exclusiva con Infobae México, el legislador afirmó que la primera fase del proceso de selección de representante del Frente, que consiste en recaudar 150 mil firmas en al menos 17 estados, “es compleja” y considera que “no está fácil”.

Sin embargo, reiteró que acepta los lineamientos para participar en el proceso, además de que se siente tranquilo para encabezar el proyecto de la oposición, en caso de resultar elegido.

“Yo creo que todos y cada uno de los que nos inscribimos tendríamos puntos de vista y quizá hubiéramos quitado, agregado o modificado.

“Las reglas ya las dieron, se pusieron de acuerdo finalmente tres fuerzas políticas más integrantes de la sociedad civil, hay que reconocerles su esfuerzo, sé lo que implica estar en una mesa de negociación cuando estás con los dimes y diretes de una formación de método, entonces ya está dado, los que nos inscribimos lo aceptamos No está fácil, sobre todo la primera etapa es una etapa compleja, pero estamos dentro”, dijo.

El senador reveló parte de su estrategia para pasar a la siguiente fase del proceso de selección

¿Cuál es la estrategia de Mancera para recolectar las 150 mil firmas?

A pesar de que no considera sencilla la primera etapa del proceso, el también ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que va a hacer “todo lo necesario” y todo lo que esté a su alcance para conseguir las 150 mil firmas.

Detalló que al no contar con recursos, bardas o publicidad, contrario a lo que se ha reportado sobre las ‘corcholatas’ de Morena, parte de su estrategia es apostarle a la gente que ya lo conoce y que le han reiterado simpatizar con él para impulsar el proyecto, aunque resaltó que verán si eso es un hecho.

“Vamos a hacer todo lo necesario, todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance para conseguir esas firmas, porque no tenemos recursos económicos, no estamos haciendo ningún tipo de promoción, no tenemos espectaculares, no hay bardas, no hay.

“Estamos apostando a la gente que nos conocen y a quienes nos han dicho, a quienes nos han reiterado que hay una simpatía para participar en un proyecto. Vamos a ver si están ya en la parte del terreno de los hechos”, comentó.

El senador reveló parte de su estrategia para recolectar firmas en 17 estados

¿Por qué busca representar al Frente?

Mancera destacó que decidió participar en el proceso debido a que le “anima” el planteamiento del Frente Amplio por México sobre “entrar al debate” de que el país tenga un gobierno de coalición.

“Me anima mucho porque en el planteamiento del frente, en el aspecto de mediano y largo alcance, es la conformación de un grupo de personas que coinciden en que México debe entrar al debate de gobierno de coalición.

“El tema de gobierno de coalición es algo que he venido impulsando desde hace años y creo que profundamente en que es algo bueno para el país. El que el Frente decida que a través de una coalición se pueda entrar a este debate, se pueda discutir y se pueda determinar quién encabeza este proyecto me anima y eso nos ha dado pauta a entrar al proceso, inscribirnos y estar ahora en él”, puntualizó.

¿Cómo va en las encuestas?

El legislador perredista dijo sentirse tranquilo ante las encuestas; no obstante, resaltó que ha observado que en algunas tiene un buen puntaje, en otras tiene un nivel regular y en varias más ha salido bajo.

“Yo estoy tranquilo, la verdad es que yo he observado ya varias encuestas, en unas nos ponen bien, otras nos ponen en regular, otras no nos toman en cuenta, es como una guerra de ellas, una guerra de ‘encuestitis’, pero la tarea es muy específica, la que tenemos en este momento es encabezar un frente y esa es la que nos interesa, encabezar ese frente para un gobierno de coalición”, señaló.