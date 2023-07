Luis Donaldo Colosio dio su análisis sobre el Frente Amplio por México: “Le falta MC y le sobra el PRI”

El alcalde de Monterrey cuestionó los actuales liderazgos del Revolucionario Institucional (Cuartoscuro)

El presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, se sumó a la discusión sobre la posible incorporación de Movimiento Ciudadano (MC) al Frente Amplio por México y cuestionó la permanencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la alianza de la oposición rumbo a los comicios del 2024.

Fue durante una entrevista que el emecista refirió que ya ha hablado con el dirigente nacional del partido naranja, Dante Delgado Rannauro, sobre su postura de que el partido se una al bloque opositor, por lo menos, en los cargos a nivel federal.

Ante esto, Colosio Riojas afirmó que es necesario que su instituto político abra la puerta al debate sobre la posibilidad de ir en coalición en los comicios del próximo año; sin embargo, sentenció que no ve viable la incorporación de MC a la alianza, antes llamada Va por México, debido a que sobra el PRI, pero sabe que le faltan integrantes del Movimiento Ciudadano.

“En lo federal hay que abrir la puerta. Veo que a esa alianza le sobra mucho PRI y la falta MC, entonces no es una opción viable”, expresó este jueves 12 de julio.

De acuerdo a Colosio, al Frente Amplio por México le sale sobrando el PRI (Twitter/@SantiagoCreelM)

Y es que el alcalde detalló en Radio Fórmula que no ve incorrecto crear o formar una coalición con el Partido Acción Nacional (PAN) o con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero sabe que estos institutos actualmente están con el tricolor, lo cual no considera como una buena idea.; no obstante, sentenció que es una decisión que tomará su partido y no él.

Al ser cuestionado sobre qué es lo que lo lleva a no acceder a estar con el PRI, Colosio Riojas apuntó que “por el bien” del partido que se fundó en 1929 debería de renovar sus liderazgos, pues refirió que éstos presuntamente no le estarían haciendo bien al propio instituto.

“Yo sí considero que Movimiento Ciudadano se debería sentar en esa mensa, creo que por el bien de México e incluso por el bien del PRI, quien debería renovar a sus liderazgos porque no le están haciendo bien a nadie, eso es lo que hace inviable la alianza”, continuó.

Colosio aún no confirma si irá por la presidencia

Luis Donaldo Colosio habló sobre sus aspiraciones a la presidencia (GABRIELA PÉREZ MONTIEL/CUARTOSCURO.COM)

Antes de responder si participará por la candidatura presidencial, el alcalde sentenció que la alianza a nivel local sería diferente, debido a que se han presentado problemas puntuales con dichos partidos políticos: “En Nuevo León hay un conflicto enorme y prácticamente irreconocible, entonces veo aquí inviable la posibilidad, al menos en lo local”.

Tras expresar dicha postura, el emecista fue cuestionado sobre su interés o falta de éste sobre aparecer en la boleta electoral el próximo año, a lo que refirió que tiene mucho respeto por la investidura que actualmente representa, misma que le fue otorgada por el pueblo regio y señaló que será hasta que la ley lo establezca que dará a conocer su decisión.

“Le tengo mucho respeto a la embestidura que me dieron aquí en Monterrey. No podemos marearnos en el futuro cuando tenemos cosas pendientes”

Asimismo, recordó que en 2024 se termina su responsabilidad en el gobierno municipal, por lo que no tiene prisa por adelantar su decisión.

Colosio Riojas no vio con malos ojos el perfil de Enrique de la Madrid y Xóchitl Gálvez (Cuartoscuro)

Finalmente, el integrante del partido naranja habló sobre los 13 perfiles que pasaron a la segunda parte del proceso del Frente Amplio por México, en donde señaló a la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, y al extitular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, como las opciones.

“Habría que ver en qué desemboca este proceso, pero la propia Xóchitl Gálvez es una extraordinaria persona, tengo el mejor concepto de ella, me gustaría ver cómo avanza el proceso (...) El propio Enrique de la Madrid es también una buena persona”, expresó.