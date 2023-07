Lo que se sabe de Trufa, el perrito que fue brutalmente atacado con un desarmador

Trufa fue atacado con un desarmador (Fotos: Facebook/No me quiero morir en Polakas)

Un perrito llamado Trufa, fue brutalmente atacado con un desarmador. Su dueña denunció en redes sociales que el presunto responsable de la agresión es un hombre al que denunció por acoso cuatro años atrás.

Te puede interesar: Fiscalía de la CDMX rescató a perros que vivían hacinados un hogar de la Gustavo A. Madero

“A Trufa, mi perro, el día de ayer mi acosador a quien denuncié formalmente en la Fiscalía de CDMX desde 2019, lo atacó con un desarmador plano con el cual casi le saca el ojo, pues fue a buscarme a mi domicilio”, relató Nancy Paola, la propietaria.

La joven explicó que Trufa tuvo que ser sometido a una cirugía en la que el ojo más afectado fue extirpado debido a la gravedad de la lesión.

Te puede interesar: Qué se sabe sobre el caso de Docky, el perro que fue golpeado cerca de Parque Delta

“Fue operada hoy mismo, se le realizó una enucleación (consiste en retirar el ojo) y su otro ojo afectado ya está con tratamiento”, mencionó.

Trufa perdió el ojo después de ser atacado con un desarmador (Foto: iStock)

Sin embargo, aunque fue operado su salud sigue en riesgo ante la posibilidad de que la herida se infecte.

Te puede interesar: Taxista atropelló con dolo a un perrito callejero en Nuevo León; usuarios exigen justicia

Además de los cuidados tras la operación, el can está recibiendo tratamiento para el segundo ojo, por lo que Nancy inició una colecta para reunir el dinero suficiente para completar el pago por la intervención quirúrgica y los medicamentos.

“Me encuentro sola en CDMX, con mi perrito y aún nos hacen falta casi $3,000 pesos terminar de pagar la operación y poder comprar sus medicamentos. La verdad sigo muy desesperada”, expuso.

La Clabe Interbancaria para donar es 646731258611943688 y el banco STP.

Presunto agresor de Trufa fue denunciado por acoso

La dueña de Trufa expuso en redes sociales a Hugo “N” como el presunto responsable del brutal ataque a Trufa y aseguró que desde 2019 presentó una denuncia en su contra por acoso.

Un presunto acosador habría estado detrás del ataque a Trufa (Foto: Gelma)

Nancy afirmó que el acoso comenzó cuando ella era estudiante de preparatoria y vivía en una unidad habitacional de la alcaldía Iztapalapa en la que él era portero.

El padre y los vecinos de la joven consiguieron que el hombre se fuera. Sin embargo, no fue juzgado por las autoridades y en múltiples ocasiones la buscó en redes sociales.

“No lo volví a ver pues gracias a los vecinos que también se movilizaron junto a mi papá lo corrieron, aunque nunca procedió y se le sancionó por todo lo que me hizo durante meses. Me gritaba, no sé cómo consiguió mi Facebook pero se inventaba múltiples perfiles para acosarme”, expuso.

El 11 de julio Trufa fue atacado con una herramienta y se presume que el acosador de Nancy es el responsable.

(Foto: Facebook/No me quiero morir en Polakas)

La joven desconoce si el sujeto la seguía acosando y por tal motivo supo que estaban solos o si se trató de una coincidencia.

“Hace unos momentos esta pesadilla volvió, pero nada comparada con 2019. Está vez golpeó a mi perro, no sé quién le habrá dicho que estaba sola o sólo fue coincidencia pues mi mamá está en Durango (porque somos de allá) cuidando a mi abuela”, contó el pasado martes.

Después del ataque a Trufa, su dueña comenzó a reunir el dinero para salvarlo y de esta forma consiguió los recursos para la cirugía. Sin embargo, el tratamiento aún no termina y colecta continúa.

El caso de Trufa recordó al de Pincky (Instagram Dog Vader)

El caso de Trufa recuerda al de Pincky, un perrito Chihuahua, que fue atacado con un trinche de jardinería por delincuentes que entraron a robar a su casa en Nayarit.

Pincky llegó al hospital veterinario con el trinche aún atrevesado en el cuerpo. La herramienta atravesó desde la columna hasta el testículo, así como una de sus extremidades.

A estos casos de maltrato animal se suman varios más como el de Scooby, el perrito arrojado a un cazo con aceite hirviendo y el de Huellitas, torturado y asesinado en Puebla,