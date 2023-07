Las imágenes del incendio de una camioneta que desató caos en Insurgentes

La avenida Insurgentes estuvo cerrada momentáneamente por el incendio de la camioneta (Fotos: Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México)

Esta tarde una camioneta se incendió sobre avenida Insurgentes Norte, al cruce con avenida Guerrero. Decenas de automovilistas que transitaban por la zona vieron el vehículo ardiendo en llamas antes de que los cuerpos de emergencia llegaran.

En redes sociales circularon imágenes y videos en los que quedó registrado cómo de la parte frontal del vehículo salían llamas, así como le enorme columna de humo gris que invadió la carretera.

Presuntamente el fuego comenzó en la cabina de la camioneta debido a una falla eléctrica y desde ahí se extendió hacia el resto de la carrocería. Las personas que iban a bordo lograron salir inmediatamente y pedir auxilio.

El combustible del vehículo propició que las llamas se extendieran hasta el camellón vial, en donde parte de la vegetación se quemó.

Testigos grabaron la camioneta en llamas sobre avenida Insurgentes

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc y del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron para controlar la situación.

La avenida fue cerrada en su totalidad momentáneamente mientras los bomberos trabajaban. Sin embargo, el caos vial continuó aún después de que la vialidad fue reabierta, debido a que sólo estaba habilitado un carril.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) recomendó a los conductores optar por alternativas viales como Calle Sándalo y avenida Guerrero.

Además de automivilistas, resultaron afectados pasajeros de la Línea 1 del Metrobús, ya que los camiones de este medio de transporte tampoco tenían permitido el paso durante los primeros minutos de maniobras de los cuerpos de emergencia.

Una falla eléctrica había provocado el incendio (Foto. especial)

El Metrobús informó a través de redes sociales que el servicio estaba afectado en el tramo de Caminero a Buenavista por obstrucción al carril confinado.

Tras el siniestro, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó pérdida total de la camioneta y confirmó que no hubo lesionados.

“Se registró un incendio en una camioneta que circulaba en Av. Insurgentes Norte, col. San Simón Tolnahuac. No hubo lesionados. Equipos de emergencia sofocaron la flama”.

Protección Civil acompañó el informe con una foto de la camioneta completamente carbonizada, con la estructura visible en su totalidad después de que el fuego consumió el recubrimiento.

La camioneta que se incendió fue pérdida total (Foto: Protección Civil CDMX)

Mientras que el Heroico Cuerpo de Bomberos indicó que el fuego pudo ser sofocada sin complicaciones durante la labor.

Por qué se puede incendiar un auto y qué hacer

Las recomendaciones en caso de incendio en un vehículo son detenerse a un lado de la carretera tan pronto como sea posible, apagar el motor, salir del auto, no regresar para sacar pertenencias y no abrir el cofre, debido a que pueden brotar llamas de esta área, de acuerdo con el Texas Department of Insurance (TDI).

Entre los factores de riesgo están los cables dañados o sueltos, fusibles que se han fundido más de una vez, cambios repentinos en el nivel de la gasolina, el nivel del aceite o la temperatura del motor, sonidos fuertes provenientes del escape, derrames de aceite después de un cambio de aceite y mangueras desgastadas o sueltas.

Mientras manejan los conductores deben estar atentos también a signos como olor a metal quemado y humo proveniente del motor o frenos, ambos pueden ser señales de un incendio próximo.

Dar un buen mantenimiento a los autos y camionetas es clave para evitar incendios (Foto: Carros en USA)

En cuanto a las causas de incendio en vehículos están el sobrecalentamiento del motor, fugas de líquido inflamables (de la dirección o gasolina), fallas en cableado o que bidones de gasolina u otro material inflamable que se esté transportando se incendien y el fuego se propague.

Por lo tanto es importante dar mantenimiento adecuado a los autos y camionetas, así como evitar almacenar líquidos inflamable dentro.