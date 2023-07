Johanna Watson explora el rock en español a través de su libro ‘Lado B’

Johanna Watsonha ha dedicado más de 20 años a ejercer el periodismo cultural. (Especial)

Johanna Watson es una periodista musical originaria de Santiago de Chile quien a través de su primer libro Lado B. Crónicas, Entrevistas y Reportajes Musicales, narra una parte importante de la historia de la música en Latinoamérica.

En su libro realiza una recopilación de sus más relevantes trabajos publicados, pero con las versiones originales sin editar. Entre los reportajes que destacan reconstruyen las rutas de vida de artistas como Gustavo Cerati, Charly García y Luis Alberto Spinetta.

Asimismo incluye entrevistas y crónicas sobre músicos como Nito Mestre, Bersuit Vergarabat, Daniel Melero, Fabiana Cantilo, Cecilia La Incomparable, Jorge González, Fiskales Ad Hok, Evaristo Páramos (La Polla Records), Los Tres, Los Bunkers, Santaferia, Lenwa Dura, Portavoz, Aterciopelados (Colombia); reseñas sobre shows y discos de artistas como Guns N’ Roses, Mike Patton, Scorpions, Faith No More, Mr. Bungle, por mencionar solo algunos.

En entrevista para Infobae México, Johanna platicó sobre sus inicios, el rumbo de su carrera y cómo fue documentar grandes momentos en la línea del tiempo de la música.

La foto inédita de Luis Alberto Spinetta con la que se anunció en mayo el lanzamiento del documental sobre su vida

Así comenzó el lanzamiento de ‘Lado B’

Los proyectos que desmenuza dentro de su publicación literaria fueron concebidos en Buenos Aires, sin embargo es un pilar importante también para México y el resto de América Latina porque marca un antes y un después en la historia de la música, del rock en español pues la mayoría dejó una huella imborrable en las generaciones más recientes de músicos, ya que el intercambio de influencias se produjo de manera natural.

“Tenía una deuda personal, llevo escribiendo mucho tiempo y tenía muchas ganas de escribir un libro, tuve varios intentos fallidos y me urgía tener una publicación ya editorial. Lo justo era que me convirtiera en una autora, me demoré bastante”, comenzó la periodista.

El contexto de la pandemia fue propicio para que pudiera trabajar en este gran proyecto, el cual se trata de una recopilación de todas sus investigaciones, entrevistas y reseñas.

“Lo que hice fue tomar muchas cosas de las que ya tenía hechas para armar el primer boceto pero lo que hice fue buscar aquellos textos y las versiones originales de los que ya había sido publicado. Todo lo que aparece en el libro es exclusivo y eso le da un plus. Así fue como el proyecto tomó vida”

Entre los reportajes que destacan en el libro, Johanna reconstruyó las rutas de vida de artistas como Gustavo Cerati. (Especial)

El equipo de Johanna para lanzar el libro fue conformado por parte de su editorial, la escritora se mostró bastante contenta de haber podido conectar con todos ellos y de haber logrado lo que imaginaba desde un inicio en su mente.

“Presenté el proyecto a varias editoriales, recibí varias contrapropuestas y con quien me quedé me proporcionó un equipo. Fueron solo mujeres, todo el trabajo de corrección, de edición, lo trabajé con una editora muy respetuosa, fue un aprendizaje”, dijo.

“La portada la hizo una diseñadora de la editorial yo quería que fuera muy fuerte, un color asociado al rock o a la música de la música contemporánea”

Lado B le tomó dos años, considerando también el trabajo con la editorial. La autora lo describió como un proceso muy minucioso, “además de integrar, sacar textos, tomar decisiones. El libro originalmente iba a ser un texto que incorporara entrevistas a otro tipo de artistas no solamente músicos iba a ser de entrevistas culturales. Mi foco siempre es la música”.

Johanna en el periodismo musical

Para entender mejor el contexto del libro también es necesario conocer más sobre Johanna, quien es publicista de profesión pero ha dedicado más de 20 años a ejercer el periodismo cultural. Sus inicios en el medio fueron como un hobbie y gradualmente descubrió que esa era realmente su vocación.

“Yo no escribía en ningún medio, iba a conciertos y encontraba en todo algo para contar o algo muy literario. Por ejemplo yo iba a comprar una entrada en la taquilla, para mi era toda una aventura, me encontraba con largas filas, las conversaciones, el gran momento en el que tiene tu entrada en la mano y te das cuenta que es una realidad. Vas a estar ahí, todo eso era muy romántico”, explicó.

“Eso me inspiraban y yo las hacía texto. Imagínate lo que significaba ir a un concierto, era una crónica el hecho de movilizarme al lugar, ver al artista, el público, los vendedores de afuera, los borrachos... Hay tantas cosas pasando en los conciertos. Si uno quiere ver, puede ver mucho más de lo que está pasando sobre el escenario. Era un cosa que yo hacia por gusto, mucha gente le dijo que se dedicara eso”

Ha firmado sus trabajos en importantes medios chilenos como El Dínamo, Rockaxis, Zancada, El Desconcierto, La Voz De Los Que Sobran, La Tercera, Culto, The Clinic y El Mostrador.

La autora tuvo además su propio sitio: Se Te Cayó El Carnet, espacio donde se rescataban memorias culturales de los años 90. “Ese sitio duró 2 años e hice bastantes entrevistas. “Me di cuenta que tuvo la aceptación y fue creciendo”.

'Lado B' es el primer libro lanzado por Johanna Watson. (Especial)

Podría decirse que el momento que marcó para siempre la vida de Johanna y lo que la llevo al camino de la música, los conciertos y las bandas fue el histórico concierto de la banda de rock, Guns N’ Roses en Chile.

“Fue el primer concierto al que fui en mi vida, tenía 12 años. Veníamos de un país que estaba recién terminando de una dictadura que había durado 17 años. Por lo tanto la juventud y en general la población estaba muy desprovista de actividades culturales, había un apagón cultural. De repente se acaba la dictadura y se abren las puertas para recibir a artistas en la cima de su carrera, fue algo muy impresionante”

La llegada de Lado B en México

Lado B es un libro musical y cultural pero también político, donde la autora y los diferentes entrevistados manifiestan sus discursos y posición en torno a temas de memoria, derechos humanos, comunidad LGBT y feminismo, entre otros.

“Me encantaría ser considerada parte de la música o de los escritores de música de mi país o de habla hispana. También como una representante femenina, porque si bien no soy la única, no somos tantas. En realidad somos muchas mujeres haciendo periodismo musical pero cuesta de alguna manera tener ese sitio y todavía estamos bastante lejos de tener una posición equilibrada en comparación con los periodistas hombres que hay”, señaló Watson.

“Las versiones que están en el libro son las originales, las que siempre escribí en las extensiones originales”

Fue en febrero de 2023 que publicó este compilado en Chile y con el apoyo de editorial Ocho Libros, Lado B: Crónicas, Entrevistas y Reportajes Musicales. En el lanzamiento participó el dúo colombiano Aterciopelados y Mauricio Durán, guitarrista del grupo chileno Los Bunkers. En México también realizó una presentación contando con la participación de Alejandro González, escritor y editor de Revista Marvin, la cantante Cecilia Toussaint y con Mauricio Durán de Los Bunkers.

Para la presentación de 'Lado B' en México, participó Alejandro González, escritor y editor de Revista Marvin, la cantante Cecilia Toussaint y con Mauricio Durán de Los Bunkers. (Especial)

Cabe señalar que la periodista sigue participando en la escena musical, pues ha llegado a publicar sus textos en medios internacionales como Zona de Obras (España), Garaje del rock (Perú), y participó durante un año como embajadora musical en Reactor 105, presentando semanalmente música chilena en el programa Némesis.

Desde hace cuatro años es jurado de los Premios Pulsar, en la categoría “Mejor Artista Pop”. Una de las premiaciones musicales más importantes de su país. La periodista figura como coautora en libros de México, Canciones De Lejos (Guadalajara - 2021), México – Estados Unidos 30 Años De La Banda Elástica (CDMX- Guadalajara - Los Ángeles, 2023), Venezuela Mayoría Equivocada (Caracas - 2022) y Un Paso Adelante (Santiago de Chile- 2022).

Watson ha sido coautora en libros de México, Canciones De Lejos (Guadalajara - 2021) y más.

Además, colaboró activamente en la curaduría y gestión del documental Mañana, El Fuego, del cineasta mexicano Rodrigo Mendoza. Lado B ya se encuentra disponible en la página Busca Libre y se suma como una de las fuentes obligadas de consulta para todos los melómanos pues entendiendo el pasado y lo que ha ocurrido en otros países de nuestro continente