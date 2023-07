“Estoy preparada, pero se siente horrible”: actriz de ‘La Fea más bella” revela que podría tener cáncer

Una de las actrices del elenco de la novela ‘La Fea más Bella’ se encuentra en un momento sumamente delicado, luego de revelar que podría padecer cáncer.

Se trata de Rosita Pelayo, quien en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para su canal de YouTube, contó que su salud podría agravarse a un más luego de que un médico al hacerle un estudio le encontró una bolita en su cuerpo, la cual le mencionó que podría ser maligna.

A pesar de tener artritis reumatoide degenerativa, la cual ha ido mermando su salud en los últimos años y por la cual la mantiene en una silla de ruedas, Pelayo, quien interpretó a Dolores “Lola” Guerrero, dijo sentirse preparada para lo que venga.

“Ayer me hice los últimos estudios que son tomografías, con contraste y no sé qué, eso todavía no me dicen qué, que eso es lo importante que tiene que saber el doctor y la biopsia que me hicieron de esa bola, todavía no me dicen”, dijo.

El médico vio los estudios y dijo que podría ser un tumor maligno

La actriz de la Fea Más Bellas reveló que el doctor le encontró una bolita maligna en su cuerpo. Credito:Youtube@Gustavo Adolfo Infante

Asimismo, dijo que se llevó un gran susto cuando su doctor vio las tomografías y expresó que podría tratarse de un tumor maligno.

“A mí lo que me dejó nerviosa es que el doctor, quiero pensar que se equivoca, porque dijo, cuando vio la foto de la bola, dijo: ‘uy, no, no, eso es maligno’, y yo dije ‘¿qué?’... Así dijo, pero como yo digo, ay no creo que tan abusado”, señaló.

Sin embargo, su doctor le mencionó que debería revisar las biopsias y en caso de que no sea maligno podría operar sin ningún problema, pero si resulta ser positivo tendrá que ser sometida a quimioterapias.

“Estoy tranquila porque me dijo, ‘sea bueno o sea malo, ahorita como yo lo veo, puedo quitar todo y ya no necesitamos ni quimios, ni nada’”, expresó la actriz.

Finalmente, dijo que este próximo sábado será determinante en su vida, pues espera que unos amigos le paguen un dinero que le deben por un proyecto del que salió para poder sus gastos médicos, además de que su doctor le dará los resultados finales.

“Yo les dije que necesito dinero, porque lo necesito para hacerme la cirugía, entonces espero que este sábado todo salga hermoso, que me den mi dinero, y yo el lunes o martes tengo cita con el doctor para que me diga, ‘te operó tal día’”, señaló.

“Se siente horrible, te sientes muy vulnerable, pero pues qué será, pero lo que tiene que ser va a ser, quiera o no quiera”, finalizó.