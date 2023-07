Encuestadora pone a Sheinbaum al frente de Ebrard

El ex canciller se coloca en segundo lugar de preferencias ( GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

A un año de que se lleven a cabo las elecciones del 2024, las encuestas comienzan a perfilar a las mejores opciones. Tal es el caso de los aspirantes del oficialismo, quienes han incursionado en el proceso de selección a la coordinación de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación.

Te puede interesar: Sheinbaum es la rival a vencer en 2024, reconoció Xóchitl Gálvez

La ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se colocó como la favorita de las “corcholatas” de Morena y los aspirantes de los partidos aliados. De acuerdo con la empresa Parametría, la ex mandataria capitalina aventaja a sus compañeros por más de 10 puntos porcentuales.

El ejercicio estadístico indicó que la ex jefa de Gobierno recibió el 30 % de las preferencias, seguida por el ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, quien obtuvo el 20 %.

Te puede interesar: Sheinbaum se lanza contra Marcelo Ebrard por el plan de seguridad ‘ANGEL’: “No es la solución”

Por otra parte, el ex secretario de Gobierno, Adán Augusto, el senador con licencia, Ricardo Monreal, y los aspirantes del Partido de Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, obtuvieron un total del 30 % en conjunto.

Las "corcholatas" están en un proceso de selección (Archivo )

La encuesta realizada el 30 de junio al 4 de julio, tuvo una muestra de 800 personas y contó con un margen de error de 3, 5 puntos.

Te puede interesar: Ebrard cuestionó a Sheinbaum por “imitar en exceso” a AMLO; ella rechazó ser una copia

Según la empresa Polls.mx, métrica dedicada a la recolección de las encuestas, también posicionó a la ex mandataria de la Ciudad de México como la aspirante a la candidatura presidencial, o como Morena lo denominó, aspirante a coordinación.

En este ejercicio, Claudia Sheinbaum tuvo un 36% de las preferencias, seguida de Marcelo Ebrard con el 28%. En un tercer lugar, y con una desventaja de 13 puntos porcentuales del ex canciller, se coloca Adán Augusto López.

El diputado con licencia, Fernández Noroña, se posicionó con el 9%, mientras que el excoordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, se posicionó con el 5% . En último lugar, se perfiló el senador del Verde, Manuel Velasco, con un 4%.

Desde que comenzó el proceso de selección de los partidos del oficialismo —el pasado 11 de junio—las distintas encuestas han posicionado a el ex canciller y la ex jefa de Gobierno como las “corcholatas” favoritas rumbo al 2024.

No obstante, este hecho ha causado el disgusto de algunos aspirantes, como Marcelo Ebrard y Adán Augusto, quienes han hecho un llamado para no caer en estos ejercicios, los cuales podrían ser pagados por los ex funcionarios.

Sheinbaum la favorita en las encuestas (MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM)

“No les crean a las encuestas a contentillo como esa que pública El Universal. Esas se llaman encuestas atípicas para elevar el ánimo de él o la quien paga. Ya sabíamos cómo se las gastan a esos y otros medios que publican con la paga”, destacó el ex secretario de la Segob al ser cuestionado por el ejercicio estadístico del medio mencionado.

Por otra parte, en la métrica realizada por la encuestadora Consulta Mitofsky, el pasado mes de junio, posicionó a Marcelo Ebrard como la “corcholata” favorita, dejando por debajo a la ex mandataria capitalina. No obstante, esta diferencia se vio diferenciada pocos días después en un ejercicio similar.

Si bien las elecciones federales del 2024 se han destacado por la renovación del titular del Ejecutivo federal, cabe resaltar que también se renovarán cargos estatales, todo el Congreso de la Unión y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, donde han comenzado a deslumbrar los perfiles de Morena y aliados. No obstante, los partidos de la oposición también han colocado a sus aspirantes a los diversos cargos.