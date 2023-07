Así festejó Julio César Chávez su cumpleaños 61

Julio César Chávez (Foto: Cuartoscuro)

El gran campeón mexicano está de fiesta, Julio César Chávez cumplió un años más de vida este 12 de julio, y lo celebró en compañía de su familia; luego de que la dinastía Chávez estuvo envuelta en controversias a causa del Junior y los problema de adicciones que enfrentó, este día el expúgil profesional festejó un año más de vida y se mantuvo alejado de las polémicas por sus hijos.

Desde primeras horas de este miércoles 12 de julio, Julio César Chávez compartió en redes sociales todos los mensajes que le hicieron llegar por su cumpleaños número 61, pero se tomó unos minutos para dar muestra de cómo le gusta festejar su aniversario de vida.

A través de redes sociales, el César del boxeo compartió una grabación de cómo festeja su cumpleaños y es que a pesar de los años transcurridos, no se ha alejado del box, por lo que presumió una grabación de su entrenamiento que realiza en su hogar, y es que en repetidas ocasiones ha expresado que la edad es un solo número.

El legado de Julio César Chávez se mantiene vigente en la actualidad (Foto: Getty Images)

En su video agradeció las muestras de cariño que ha recibido por todos sus aficionados, pero a la par dejó entrever que este día también es para recordar todo el éxito que cosechó arriba del cuadrilátero, fue por ello que Chávez González compartió en redes sociales la condición física en la que está actualmente.

Luego de pasar gran parte del día en compañía de su familia e hijos, Julio César se enfundó en sus guantes, y frente al costal de entrenamiento empezó a soltar una serie de golpes para demostrar que aún conserva parte de su calidad deportiva.

Aprovechó su video para mandar un mensaje.

Julio César salió vencedor en la pelea contra Mario "Azabache" Martínez (Foto: Twitter/ @DeportesHoy1)

“Hola amigos, a todos mis paisanos, todo México, muchas gracias por tantas felicitaciones que he recibido, por tantas cosas de cariño y de amor que he recibido este día, gracias. Por mi cumpleaños entrenamos todavía”

De fondo se alcanzó a escuchar música de Grupo Firme, pues el entrenamiento del Señor Nocaut estuvo amenizado por canciones de la agrupación que lidera Eduin Caz.

En las imágenes se observa cómo Julio César empieza a soltar una serie de golpes acompañados de momentos explosivos por las combinaciones.

El boxeador mexicano festejó su cumpleaños Crédito TW/@Jcchavez115

El legado que construyó Julio en el boxeo mexicano sigue vigente en la actualidad, ya que se convirtió en el primer boxeador mexicano con tres títulos mundiales en cada división de box, además posee récords de asistencia a un combate oficial, una marca de 89 peleas invicto desde su inicio en el box profesional, así como mantenerse invicto por 13 años, 11 meses y 24 días.

Julio César Chávez intentó tener una pelea de exhibición a sus 60 años

Cabe recordar que Julio César Chávez intentó tener una pelea más de exhibición a sus 60 años, pues era una de sus metas personales, de subir al ring con seis décadas de vida y acompañado de sus hijos, pero por cuestiones de salud —y por Chávez Jr.— tuvo que cancelar su pelea contra Erick Terrible Morales.

Fue en una entrevista con David Faitelson que el César del boxeo confesó porqué pospuso el combate, aunque no aclaró si volverá a retomar el proyecto, sí dejó en claro que primero es su familia y su salud.

Julio César Chávez canceló su pelea de exhibición para priorizar la salud de su hijo, Chávez Jr. (Foto: Chris Farina - Top Rank)

“Informarles a toda la gente que no voy a poder hacer la exhibición definitivamente, no pude mejorarme de mi lesión en el cartílago del lado izquierdo, muy pegado al corazón”, fue lo que explicó.

“Traté de descansar un poco para ver si se regeneraba el cartílago, pero realmente me ha costado mucho trabajo. No me siento bien, la verdad, y no les quiero regalar una mala actuación, no quiero hacer el ridículo”, agregó Julio César cuando canceló la pelea contra el Terrible Morales.