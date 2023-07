Andrea Legarreta respondió entre lágrimas a quien cuestiona su separación con Erik Rubín

Andrea Legarreta y Erik Rubín (Instagram: @erikrubinoficial)

Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación a principios del año 2023, específicamente en el mes de febrero. Desde entonces, la ex pareja no ha dejado de verse, de vivir juntos ni de compartir proyectos; por esta razón, internautas han manifestado en más de una ocasión que el fin de su relación podría ser todo una mentira.

Te puede interesar: “Te amo”: Erik Rubín dedica romántico mensaje a Andrea Legarreta por su cumpleaños

En un encuentro con los medios de comunicación, la conductora de Hoy respondió lo que piensa acerca de esos rumores, y además, dio detalles sobre la extraña relación que tiene con el cantante, situación que la llevó a romper en llanto y contestar con la voz entrecortada.

Y es que la relación de Andrea Legarreta y Erik Rubín era una de las más sólidas del espectáculo nacional, tanto, que cuando se anunció su separación los usuarios de redes sociales apenas podían creerlo. El nombre de los dos se fue hasta arriba de las tendencias en redes sociales y el tema dominó los trending topics de Twitter.

Te puede interesar: ¿Andrea Legarreta ya tiene galán? Así presume un ramo de rosas que recibió de un misterioso hombre

Luego de rumores sobre una relación del cantante con Apio, de mensajes amorosos entre los dos y hasta de unas vacaciones internacionales junto a sus hijas; Andrea Legarreta dejó claro lo que piensa sobre quienes aseguran que el fin de su matrimonio es sólo un truco publicitario.

La conductora de "Hoy" respondió a los que aseguran que su separación es falsa Crédito: YouTube/Imagen Entretenimiento

Qué dijo Andrea Legarreta sobre su relación con Erik Rubín

Sobre los rumores acerca de la “falsedad” de su separación, la actriz de la próxima puesta en escena de Vaselina dijo que se debía a que las personas no podían entender la dinámica de amor y cariño que tiene la ex pareja a pesar de estar separada.

Te puede interesar: Andrea Legarreta presumió que Tom Cruise sí la recuerda: “Es fantástico volverte a ver”

“Muy bonito. Al final la gente desde afuera ha sido muy difícil entender que así es. Piensas que es choro, piensan que es un show, piensan no sé que tantas cosas. Pero eso en realidad no nos debe importar ni nos importa”, manifestó.

Del mismo modo, explicó que la idea que tiene las personas se debe a que no comprenden la naturaleza de su ruptura. “Hay gente que ha sido muy importante en tu vida, que te ha marcado de una manera bonita, que te ha dado amor, que te ha dado seguridad en muchos aspectos, que ha sido tu compañero o tu compañera. Erik y yo hemos sido socios, amigos, pareja. Y el amor está, hay a quienes les cuesta trabajo entenderlo así”.

Y es que la relación de Andrea Legarreta y Erik Rubín era una de las más sólidas del espectáculo nacional, tanto, que cuando se anunció su separación los usuarios de redes sociales apenas podían creerlo (Instagram: @andrealegarreta)

¿Cuál es el futuro de su relación con Erik?

Sin lograr aguantarse el llanto, la conductora de Hoy confesó que no sabe qué es lo que pasará con su matrimonio, dejando claro que el tema le sigue doliendo mucho y que está lejos de superar tan importante capítulo de su vida.

“La verdad es que al final no sé qué vaya a pasar con nosotros, pero ahí está el amor, el de familia, la unión, el apoyo, las porras, el ser agradecido el uno con el otro, no sé”, dijo Andrea Legarreta.

Asimismo, explicó que, a pesar de estar soltera, no tiene ningún interés en salir en búsqueda de un nuevo amor, pues no se ve teniendo otra pareja que no sea el cantante de Timbiriche: “Hoy por hoy no me imagino con alguien más en mi vida. Porque hemos sido una pareja bien bonita. No lo pienso ni me detengo, ni ganas, ni la cosquilla. Erik es el amor de mi vida, eso es real, es absoluto”.

Finalmente, se refirió a Erik con lindas palabras: “Ahora estamos compartiendo todavía más tiempo y más vida juntos. Estoy muy orgullosa de él por lo que la logrado, lo que ha luchado. En verdad es increíble, me da mucho orgullo ver lo que está logrando”.