AMLO presumió pocas protestas contra su gobierno: “Han ocupado el Zócalo 10 veces”

Manifestación de FRENAAA del 3 de octubre (Foto: Twitter@OficialFrenaaa)

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todas las personas que acuden a Palacio Nacional a manifestarse o a entregar peticiones son atendidas, aunque destacó que son pocas las protestas que se han presentado en su administración y que se han registrado apenas 10 tomas del Zócalo.

Te puede interesar: Mañanera de AMLO, hoy 7 de julio: confirmaron heridos tras explosión en plataforma de Pemex

Durante su mañanera de este jueves, el mandatario federal consideró conveniente que se sepa cuántas personas llegan a Palacio Nacional solicitando apoyo en la solución de sus demandas.

Destacó que llegan personas de todo el país y todas sin atendidas. En cuanto a los manifestantes, dijo que hay mesas de negociación en todas ellas, aunque afirmó que se han registrado pocas protestas durante su gobierno.

Te puede interesar: Mañanera de AMLO, hoy 11 de julio: de las protestas en Guerrero a las críticas contra José Ángel Gurría

“En general, fíjense, han sido pocas las protestas en contra del gobierno, desde que estoy desempeñando el cargo de presidente. Muy pocas. El Zócalo lo han ocupado, pues cuando mucho 10 veces y ya vamos para el quinto año. 10 veces y sin problemas”, dijo.

AMLO aseguró que todas las peticiones de la ciudadanía son atendidas (Presidencia)

Añadió que las únicas ocasiones en que se toman algunas medidas en torno a Palacio Nacional es cuando los manifestantes “quieren escándalo, llamar la atención”.

Te puede interesar: AMLO habló con gobernadores sobre avances en programa IMSS-Bienestar y migración

Dijo que no basta con las pintas y quemar, sino que se busca dar una “noticia espectacular” y se procura no caer en provocaciones. En este punto, reiteró que no ha habido manifestaciones en exceso.

El presidente López Obrador dijo que siempre se atiende y se acompaña a todas las personas que acuden a solicitar atención, y aseguró que se les vincula a dependencias para que sus problemáticas encuentran solución.

El presidente López Obrador destacó la labor de la Oficina de Atención Ciudadana. (CUARTOSCURO)

Dijo que la oficina actualmente está a cargo de Gabriela Romero, quien quedó en el lugar de Leticia Ramírez, que dejó el cargo para convertirse en titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en relevo de la actual gobernadora electa del Estado de México, Delfin Gómez Álvarez.

Además, mencionó que mucha gente asiste a Palacio Nacional a hacer sus planteamientos, pero cuando sale de gira otras personas se le acercan a entregarle cartas, algunas de ellas sí son leídas, pues son asuntos o que le llaman la atención y que tienen que ver con injusticias y en las que, aseguró, actúa de manera directa.

“Todos los atendemos (los escritos) de cómo estamos trabajando, y vamos a seguir así”, dijo el presidente López Obrador sobre las demandas ciudadanas que se le hacen llegar.