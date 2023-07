¿Qué ver en Netflix? Estas son las series top en México

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son algunos de los 10 títulos de Netflix México que actualmente gustan al público y de los que nadie ha dejado de hablar:

1. Seducción fatal

Una profesora casada se ve envuelta en un fogoso idilio con un hombre más joven que desata una tragedia y la obliga a cuestionarse la vida sobre sus seres queridos.

2. Madre de alquiler

Cuando una mujer de origen modesto se ve obligada a actuar como madre subrogada, se involucra con una poderosa familia que protegerá su propia reputación a toda costa.

3. The Witcher

Geralt, un brujo que se dedica a cazar monstruos genéticamente modificados, busca su lugar en un mundo donde a menudo los humanos demuestran ser peores que las bestias.

4. El abogado del Lincoln

Después de un accidente, el famoso abogado de Los Ángeles Mickey Haller vuelve a arrancar su carrera (y su coche de marca) cuando acepta un caso de asesinato.

5. Is It Cake?

Artistas expertos en pastelería crean deliciosas réplicas de bolsos, máquinas de coser y más en un alucinante concurso de repostería inspirado en un popular meme.

6. Celebrity

Fama, dinero, poder. Una joven lucha para convertirse en la nueva celebridad de moda en el glamoroso (y escandaloso) mundo de los influencers de Seúl.

7. See You in My 19th Life

8. Somewhere Between

Una productora de noticias salta al pasado y revive una semana nefasta con la chance de detener a un asesino serial. Si falla, perderá a su hija para siempre.

9. Gossip Girl

Los niños pijos de un instituto privado de Manhattan se salen siempre con la suya, hasta que una bloguera anónima, llamada la Reina Cotilla, espía sus movimientos.

10. Fatalidad a tu servicio

Doom at Your Service Dong Kyung ha estado trabajando duro desde que sus padres fallecieron. Su vida parece estabilizarse tras trabajar como editora de novelas web durante 6 años, pero un día le diagnostican un cáncer cerebral. Ella culpa a su desafortunada vida y desea maldecir todo para que desaparezca, lo que involuntariamente hace aparecer a Myul Mang, un mensajero entre los humanos y los dioses. Él dice que puede concederle sus deseos. Como última esperanza, hace un contrato con Myul Mang por cien días para vivir como ella quiera, arriesgándolo todo.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El boom y caída de Netflix

Netflix. (foto: RD Virtual)

Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más importante en los últimos años y su éxito ha llevado a la mayoría de las empresas de entretenimiento a impulsar sus propias plataformas como es el caso de Disney+ y HBO, entre otros.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Previamente, el 16 de enero de 2014, llegó para Netflix uno de los momentos más importantes: ser nominados por primera vez en su historia a un Premio Oscar con el documental The Square.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras a un Premio de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel y Élite.

Sin embargo, el 2022 no pintó nada bien para la plataforma de contenido por streaming que recibió su mayor golpe en una década y es que en el primer trimestre perdió hasta 200 mil suscriptores, mismos que se sumaron a los 900 mil espectadores que también abandonaron la plataforma en el segundo trimestre del año.

Ese pequeño descalabro se “arregló” en el tercer trimestre, cuando se registró una ganancia de 2.4 millones de suscriptores impulsado gracias a títulos como Dahmer, una nueva temporada de Stranger Things y otros éxitos.

¿Cómo hacer una Netflix party o Teleparty?

Netflix Party, también conocido como Teleparty, se ha convertido en una de las aplicaciones más populares que le ha dado un plus a la plataforma de streaming, pues ha permitido a los usuarios ver un mismo contenido al mismo tiempo con amigos, pareja o familiares aunque no estén en un mismo espacio.

Creada como una extensión de Google, esta herramienta mezcla la capacidad de hacer stream simultáneo con una bandeja de mensajes de texto en donde los participantes pueden intercambiar sus pensamientos en tiempo real.

Aunque esta herramienta no ha sido desarrollada como tal por Netflix, basta entrar a la página de Teleparty e instalar la extensión de Google Chrome. Una vez instalada se debe abrir la cuenta, reproducir lo que se desee ver y pulsar en el ícono de Netflix Party (NP) que se pondrá en rojo y luego dará la opción “start party” que proporcionará un enlace que puede ser compartido con más personas para que se unan.

