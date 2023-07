Patricia Mercado se bajó de la contienda presidencial, pese espaldarazo de Dante Delgado

Patricia Mercado descartó ir por la Presidencia de la República (Cuartoscuro)

La senadora de Movimiento Ciudadano (MC), Patricia Mercado Castro, descartó participar por la candidatura a la Presidencia de la República rumbo al proceso electoral de 2024, pese a que fue señalada como un posible perfil por el dirigente del partido, Dante Delgado Rannauro.

Fue durante una entrevista que la excandidata a la titularidad del Ejecutivo Federal que “en este momento” no es de su interés volver a competir por el cargo, aunque indicó que le gustaría continuar en el Congreso de la Unión, pues ahí ha podido trabajar por sus convicciones.

Aunado a lo anterior, Mercado Castro agradeció al dirigente del partido naranja por considerarla parte del proceso del próximo año, pero reiteró que se baja de la contienda, aunque no de la vida pública del país.

“En este momento no. Me interesa volver al Congreso, eso es lo que interesa, esas son mis convicciones, yo quiero estar ahí. Agradezco el reconocimiento, pero, de verdad, el Congreso es muy importante. (Por lo tanto) que me baje de la lista Dante”, expresó para Aristegui Noticias este miércoles 12 de julio.

Movimiento Ciudadano anunció fecha para presentar su proyecto rumbo al 2024 (Cuartoscuro)

No fue el único tema del que habló la política, pues también fue cuestionada sobre la posibilidad de que MC se una al Frente Amplio Opositor para los comicios del próximo año, a lo que respondió que el partido naranja se debe de mantener como la tercera opción política de los mexicanos, por lo que no respaldó la idea que han dado políticos como Clemente Castañeda y Enrique Alfaro.

Y es que la excandidata a la Presidencia de la República refirió que es necesaria la pluralidad de alternativas políticas, especialmente cuando supuestamente se ha reducido el dominio del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el escenario político mexicano, de acuerdo a los comicios del 2021.

Finalmente, la legisladora instó a su partido a ser claros con su propuesta ante la ciudadanía, es decir, que defiendan su carta de propuesta de izquierda, así como la defensa de los valores socialdemócratas y comprometidos con los derechos de toda la población, lo cual podrían lograr teniendo individualmente sus candidaturas.

“Mi posición es que Movimiento Ciudadano se presente como una propuesta de izquierda, socialdemócrata, comprometida con derechos y libertades con su propia opción y sus propias candidaturas”

Patricia Mercado defendió que Movimiento Ciudadano vaya en solitario en 2024 (Twitter/@Pat_MercadoC)

Dante Delgado dio a conocer los nombres de los posibles presidenciables del MC

Fue el pasado martes 11 de julio que Delgado Rannauro dejó en claro que Movimiento Ciudadano tendrá a su propio candidato a la presidencia, por lo que el próximo viernes 14 de julio dará a conocer el proceso con el cual se elegirá a la persona que podría aparecer en la boleta electoral el siguiente año.

En entrevista en Radio Fórmula, el senador de la república señaló que el partido naranja tendrá que contar con un candidato “vigoroso y fuerte”, pues confió en que cuentan con posibilidades para que la persona que suceda al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) emane de su instituto político.

“Vamos a tener un candidato propio, fuerte, vigoroso. Estoy consciente que podemos ganar, en función de esa ansiedad que tienen los sectores de la sociedad”

Aunado a lo anterior, el político veracruzano fue cuestionado sobre quiénes serían los perfiles que tienen posibilidad de obtener la candidatura, entre los que destacó al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas; el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro; el diputado Jorge Álvarez Máynez; el gobernador de Nuevo León, Samuel García; la senadora Patricia Mercado; e inclusive él mismo.

“Estoy yo mismo, pero espero no ser el candidato para que le toque a una nueva generación vigorosa y que gane la Presidencia de la República”, explicó.