Maestra de kínder durmió a un menor con clonazepam “por inquieto”

Una muestra de sangre evidenció la administración de clonazepam en el organismo de un menor de edad

En una escuela de nivel preescolar ubicado al sur de la Ciudad de México (CDMX), un menor fue sedado por su maestra debido a que su comportamiento era demasiado hiperactivo. Así lo dio a conocer su familia que, después de recibir la noticia, acudió con un médico, quien encontró rastros de clonazepam en una muestra de sangre analizada.

El 22 de junio de 2023, en el jardín de niños del Colegio Graham Greene, centro educativo situado en la alcaldía Coyoacán, una de las docentes identificada como “Miss Dana” refirió haber dormido temprano a uno de sus alumnos debido a que se encontraba “demasiado inquieto”. Así lo dio a conocer Erika Torres, la madre del menor afectado, en una entrevista con el medio N+.

“Ese día le dice la maestra ‘es que Balam estuvo demasiado activo’. La clave fue que le dijo a mi tía ‘lo tuve que dormir temprano porque estaba demasiado inquieto’”, expresó ante los micrófonos del medio de comunicación.

Los sucesos acontecieron al interior del Colegio Graham Greene (Google Maps)

La revelación de la maestra causó preocupación entre la familia del menor. En ese sentido, al notar que no despertaba horas después de haber salido de la escuela, revisaron que no tuviera algún golpe en el cuerpo. Al no encontrar signos de violencia física, solicitaron la asesoría de un médico, quien sugirió la realización de un análisis de sangre para descartar o confirmar el suministro de alguna sustancia.

El resultado emitido por el laboratorio clínico certificado señaló la presencia de clonazepam en suero en la sangre del menor. Por ello, decidieron acudir a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México para presentar una denuncia por “abuso de confianza, corrupción de menores y homicidio en grado de tentativa”, de acuerdo con el documento mostrado por la madre.

En su sitio web, el Colegio Graham Greene se define como “una escuela que además de brindar educación básica de calidad, estuviera comprometida en desarrollar seres humanos que tengan las habilidades emocionales y de conocimiento para impactar en su entorno”.

(Colegio Graham Greene)

En tanto, en relación con el caso, aprovecharon su página oficial de Facebook para emitir un posicionamiento oficial. En el documento se declararon consternados por “la situación que uno de nuestros pequeños ha vivido”, misma que catalogaron como una sin precedentes en los 20 años de trayectoria de la escuela.

“Reprobamos cualquier situación en la que se vulnere la integridad tanto física como emocional de cualquiera de los niños o niñas que forman parte de nuestra amada comunidad (...) nuestra postura es llegar hasta las últimas consecuencias para encontrar al responsable (...) coadyuvaremos y proporcionaremos todos los medios de prueba que sean requeridos por la o las autoridades”, se lee en el documento.

De igual forma, hasta el momento no existe algún comunicado o postura oficial de la autoridad que atrajo el caso para su investigación y posible sanción.

Expertos aseguran que tomar clonazepam en altas dosis pueden llegar a dejar al que lo ingiera en estado de coma.

¿Qué es el clonazepam?

De acuerdo con el sitio especializado en información sanitaria del gobierno de los Estados Unidos, MedLinePlus, el clonazepam es un fármaco perteneciente a la clase de de los llamados benzodiacepinas. Su acción principal está enfocada en el sistema nervioso central para reducir la actividad eléctrica anormal en el cerebro, por lo que:

“Se utiliza solo o en combinación con otros medicamentos para controlar ciertos tipos de convulsiones. También se utiliza para aliviar los ataques de pánico”, así como reacciones catatónicas, según se informa en el sitio web.

No obstante, su incorrecta administración puede aumentar el riesgo de sufrir problemas de respiración graves. De acuerdo con Edmundo García Monroy, Coordinador de Programas Médicos del Área de Atención Médica de Urgencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS):

“Parte de los efectos adversos que tiene este medicamento es la somnolencia, falta de coordinación, lentitud, debilidad muscular y en casos más graves, si el medicamento se administra en altas dosis puede hacer que disminuya su frecuencia respiratoria y en algunos casos, puede provocar hasta la muerte”, dijo.