Lucerito Mijares se fractura 10 minutos antes de debutar en “El Mago” | VIDEO

Lucerito ofreció una presentación especial para la prensa días antes de su debut oficial. (Instagram: @tvynovelasmex // @luceritomijaresoficial)

Tras meses de ardua preparación por fin llegó el día, Lucerito Mijares debutó como actriz en El Mago. Lamentablemente no todo resultó conforme lo planeado, pues mientras la joven intérprete estaba preparándose para ofrecer su primera función al público dio un mal paso que terminó en fractura de tobillo. Pese al inmenso dolor que sintió tomó la decisión de continuar ganándose una ola de aplausos.

Te puede interesar: Lucerito Mijares: la razón por la que debutó en teatro y no en la música como sus famosos papás

El martes 11 de julio se estrenó El Mago, la clásica obra musical de fantasía donde Lucerito Mijares interpreta a Dorothy. Minutos antes de que comenzara la primera función el productor de la obra, Juan Torres, apareció en el escenario para compartir con el público una inesperada noticia: la protagonista acababa de sufrir una fractura.

“10 minutos antes de empezar nuestra función ocurrió literal el brake a leg. Nuestra Lucerito Mijares 10 minutos antes de fracturó el tobillo”, declaró.

La actriz siguió con la función Credito-IG@tvynovelasmex

Sin profundizar en detalles, Juan Torres dejó entrever que en cuanto se enteró del incidente propuso una solución para cuidar la integridad de su estrella, sin embargo, fue Lucerito Mijares quien tomó la decisión de continuar.

Te puede interesar: Conciertos en Perú: Lucero y Mijares, Ricardo Montaner, Mar de Copas, Eva Ayllón y más shows que brindarán en julio

“Fue un momento para la compañía muy retador y quiero decirles esto porque lo hermoso de estar esta noche con ustedes es porque El Mago tiene una gran compañía de todos los integrantes que la conforman. Cada pieza de este proyecto, no solamente el elenco, sino todos los que hacen posible, todas esas personas que ustedes no ven y que somos muchos”, comentó ante las cámaras de TVyNovelas.

“Estuvimos el domingo atentos, dispuestos, entregados, concentrados, para que esta niña, que ya debutó, pero que hoy debuta de manera oficial, con ese arrojo, con ese talento, con esa fuerza, con ese profesionalismo, me dijera cinco veces que no iba a cancelar la función”, agregó.

Lucerito continuará con las presentaciones. (Instagram/@luceromijaresoficial)

El productor terminó reconociendo la entrega de Lucerito Mijares y sin más información al respecto presentó la función. La artista de 18 años de edad apareció en el escenario con su pie enyesado y en un patín para poder desplazarse con facilidad en las escenas.

Te puede interesar: Pablo Montero desmintió la supuesta pelea con Cristián de la Fuente

Así ofreció toda la función hasta el final. Como era de esperarse, también se sumó al elenco para agradecer al público; caminó hasta el centro del escenario con apoyo de unas muletas.

Minutos después, Lucerito sostuvo un breve encuentro con medios donde contó cómo fue el accidente que sufrió y por qué tomó la decisión de continuar con la función.

Lucero y Mijares agradecieron el apoyo y reconocieron el esfuerzo de su hija. (Instagram: @tvynovelasmex)

“Muchas fracturas de alguna parte del cuerpo y pues me ha dado cuenta que es bastante bobo el tropiezo. En este caso fue un tropiezo. Iba en las escaleras aquí en el teatro, la función empezaba a las 5 y a las 4:50 me caí, se me resbaló el pie, se me fue de lado, escuché un crack y dije: ‘Ya valió’”, comenzó.

Junto al productor y sus famosos padres, Lucerito confesó que sintió mucho dolor cuando sufrió la fractura, pero con ayuda de medicamentos pudo reducirlo.

“No podía apoyarlo bien, me dolía mucho, pero se tuvo que dar la función. Me dolía mucho, pero tenía intentarle fingir que todo estaba bien y pensamos que era un esguince o una torcedura, porque creo que con una fractura poca gente aguanta y, sobre todo, una función de dos horas y que toda la obra es correr, correr, correr, como ya se dieron cuenta”, agregó.

Lucero y Manuel Mijares no hicieron más que apoyar a su hija y en todo momento la acompañaron respaldando su decisión.