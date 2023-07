“Han sometido al país a un narcogobierno”: dirigentes del PRI y PRD exigieron renuncia de gobernantes guerrerenses

El caos en Guerrero refleja una ola de violencia (Archivo)

Los dirigentes nacionales del PRI y PRD criticaron la situación actual del estado de Guerrero y señalaron una crisis de “ingobernabilidad” y control por parte del crimen organizado.

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, exhortó a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, y a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, a abandonar su cargos para “restablecer la gobernabilidad”.

“Han sometido al país en un narcogobierno (...) Esto nos deja en claro que la seguridad de las y los guerrerenses no es la prioridad de la gobernadora y la alcaldesa, donde los más afectados son los niños de estas comunidades. Guerrero necesita restablecer la seguridad y la gobernabilidad, y para eso, exigimos la renuncia de la gobernadora y la alcaldesa”, expuso.

A los disturbios que iniciaron el lunes en Chilpancingo y se prolongaron hasta ayer martes por las protestas de pobladores, que incluso mantuvieron como rehenes a 13 funcionarios públicos y bloquearon la Autopista del Sol, se refirió como una clara señal de “ausencia de Estado”.

Alejandro Moreno, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), también se refirió a la protestas y los recientes hechos de violencia en Chilpancingo como una evidente “falta de Estado de derecho”.

“El Estado Mexicano hoy no tiene responsabilidad, no tiene capacidad, una pésima estrategia nacional, el tema de seguridad. No hay apoyo para que pueda tenerse una fortaleza institucional, desde policías municipales, estatales y el gobierno federal”, amplió Moreno

Sobre el encuentro de la alcaldesa Otilia Hernández con un presunto líder de la organización criminal los Ardillos, el dirigente del PRD dijo que cabía esperar una sanción “porque está abiertamente, públicamente, lo que se ha dado en las reuniones con delincuentes, con criminales ¿A dónde vamos a llegar?”, expresó.

Qué ocurrió en Chilpancingo

Se registró un fuerte enfrentamiento entre habitantes de diferentes municipios de Chilpancingo contra Policía Estatal y Guardia Nacional (Cuartoscuro)

Los disturbios que iniciaron este lunes en Chilpancingo continuaron el martes por la presunta movilización organizada por el grupo delictivo Los Ardillos tras la detención de dos líderes de esta agrupación, según lo confirmó el propio Gobierno de México.

La actividad económica y de servicios estuvo paralizada en el estado, conocido por ser uno de los que tienen mayor presencia del crimen organizado.

Antes del mediodía un grupo con un vehículo blindado robado de las autoridades se dirigió a un diálogo al Palacio de Gobierno de Guerrero, encabezado por el secretario general de Gobierno, Ludwig Reynoso Núñez.

Del grupo de manifestantes, ingresaron más de 50 comisarios, quienes aprovecharon para manifestar sus peticiones.

Horas antes, la secretaria de Seguridad del Gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez, reconoció que estaban retenidos cinco integrantes de la Guardia Nacional, cinco de la policía estatal, dos servidores de la Secretaría de Gobierno del estado de Guerrero y un funcionario de la Secretaría de Gobernación federal.

En tanto la Secretaría de Educación de Guerrero recomendó suspender clases y fin de cursos escolares hasta que se solucionara el conflicto.

Finalmente, el martes por la tarde los funcionarios de gobierno consiguieron llegar a un acuerdo con los manifestantes, quienes liberaron la carretera y soltaron a los policías que tenían retenidos.

El caos en Guerrero refleja una ola de violencia en el sur de México, donde apenas el pasado 27 de junio, criminales secuestraron a un grupo de 16 funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Chiapas, aunque los liberaron días después.