Boiler Room 2023 en México: fecha, boletos, registro y todo lo que debes saber

Boiler Room 2023 en México (ig/boilerroomtv)

Boiler Room está de regreso a nuestro país. El evento de música electrónica local tendrá una nueva sede en México y, aunque todavía no hay una lista oficial de los talentos que se presentarán y la sede todavía es un misterio, ya hay algunos detalles que debes de conocer.

Este evento tendrá ediciones en otras ciudades del mundo, como son Londres, Países Bajos, São Paulo, Nueva York, Los Ángeles, París, Madrid, Barcelona, Alemania, Tokio y Johannesburgo. En México se planea un evento a lo grande para todos los fanáticos de géneros como el House y el Techno.

La creación de este evento se le adjudica a Blaise Belville, británico que inició todo un movimiento al organizar fiestas de música electrónica para después grabarlas. Con el tiempo su experimento se volvió global y ha traspasado las fronteras de todo el mundo. Boiler Room le debe a su nombre a las calderas de los lugares donde se llevaban a cabo estos eventos al inicio de todo.

Cuándo se llevará a cabo el Boiler Room en México

El evento mundial de música electrónica llegará a México en otoño del 2023, específicamente el viernes 6 de octubre. Así lo anunció la cuenta de Instagram oficial.

De inmediato, fans de la música electrónica se mostraron emocionados por el regreso del evento a nuestro país. Estas fueron algunas de las reacciones que los internautas publicaron en sus redes sociales:

“Qué fantasía el Boiler Room CDMX de nuevo; me vale qué géneros pongan, nomás llevan al Regal86 y yo gustosa”, “me urge saber quién viene al Boiler Room”, “¿Quién va a ir al Boiler Room conmigo?”, “recuerdo de mi primer Boiler Room”, “ir al Boiler Room está en mi lista de regalos de cumpleaños”, “con un poco de suerte, alcanzaré boletos para el Boiler Room”.

Cuándo saldrán a la venta los boletos para el Boiler Room México

Las entradas para la sede en México del Boiler Room 2023 se pondrán a la venta desde su página oficial de internet el próximo 14 de julio del 2023. La venta iniciará a las 10 de la mañana, por lo que debes estar muy atento para conseguir tus lugares.

Es importante mencionar que se trata de un evento altamente solicitado, por lo que obtener boletos no es nada fácil. Boiler Room habilitó una opción de registro prematuro para que seas de los primeros en poder acceder a la venta de las entradas.

Es a través de este link: https://boilerroom.tv/city/mexico-city que los usuarios podrán suscribirse para tener más posibilidades para la super fiesta que se está preparando para los seguidores de los ritmos electrónicos.

Seguidores del Boiler Room piden que no se presenten artistas de reggaetón

En el anuncio de Instagram del Boiler Room en la Ciudad de México, miles de internautas se pronunciaron acerca de la posibilidad de que artistas del género de reggaetón se presenten en el próximo evento que se celebrará en el mes de octubre.

Con varios de comentarios, los usuarios de redes sociales externaron sus peticiones de que el evento se enfoque en la música electrónica. Estas fueron algunas de las peticiones:

“Por favor, no pongan reggaetón. No es por amargada, nada más que ya hay como mil millones de eventos de reggaetón. Es suficiente”, “no más ya no vuelvan a poner reggaetón”, “reggaetón ya no, den oportunidad a otras propuestas”, “también si van a ser los mismos de siempre que tocan en Ciudad de México mejor no quiero nada”, “van de mal en peor, están perdiendo la esencia y despedazando la escena underground”, “Traigan IDM, traigan Club, no bajen la vara”.