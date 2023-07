Bellakath asegura que “Gatita” intentó ser comprada hasta en 16 millones de pesos; internautas la llaman “ridícula”

Bellakath asegura que “Gatita” intentó ser comprada hasta en 16 millones de pesos (Fotos: Instagram/@Bellakath)

Gatita fue una de las canciones más sonadas y reproducidas durante los finales del año 2022, dándole a Bellakath su momento más importante de popularidad dentro de lo que ahora es su carrera como cantante profesional. Sin embargo, las polémicas han estado asociada a ella y su música de forma constante, siendo una reciente confesión sobre los supuestos intentos de compra de las disqueras por los derechos de la melodía lo que ha hecho su nombre tendencia.

Durante una charla en Gusgri Podcast -YouTube- la joven mexicana aseguró que tuvo al menos tres importantes propuestas por parte de casas discográficas, de las cuales no dio nombres, que iban desde los 12 millones de pesos hasta los 16 por ceder los derechos totales de la viral canción,aunque por supuesto conservando un pequeño porcentaje de regalías vitalicias.

“No quise vender la canción de Gatita, sí me ofrecieron una buena lana pero ahí fue cuando dije ‘No le voy a vender mi alma al diablo’. Recibí propuestas -de disqueras- de las más importantes y fueron como tres muy buenas, me ofrecían millones de pesos”, inició la reguetonera mexicana egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“No me interesó”: Bellakath sobre vender su hit “Gatita”

Internautas se han burlado de sus declaraciones, llamándola "ridícula" y expresando que ellos "no darían ni un peso" Crédito: FB/Gusgri

El entrevistador insistió en que se revelaran más detalles sobre el intento de compra que rechazó la cantante mexicana por su hit mundial Gatita, algo por lo que aseguró que nunca leyó a fondo algunas de las propuestas que se le hicieron llegar, pese a que managers y representantes de casas discográficas insistieron en ello a través de su equipo de trabajo o incluso al grado de buscarla en redes sociales -Instagram-de forma directa.

Sobre el porcentaje de regalías, agregó: “Algunos me decían que yo me quedara con el 15, pero eran menos millones, pero yo decía ‘Por qué vender mi canción de la Gatita, si yo me la pasé haciendo el trend’ así que dije no. Lo pensé, pero dije ‘Ninguna casa aquí cuesta 12 millones así que para qué los voy a querer si ni la risa’. Pero sí, algunos me ofrecían 12 millones por comprarla pero que yo cediera todo, aunque solo me llegó la propuesta pero nunca la leí”.

Pese a lo tentador que fueron las jugosas cantidades de dinero que le ofrecieron por el sencillo de reguetón mexicano, Bellakath aseguró que en su mente siempre hubo más peros que cosas a favor, algo por lo que al final decidió declinar toda oferta y “seguir trabajando” en lo que más le gusta hacer, música.

Fans aseguran que está mintiendo la ex participante de "Enamorándonos" Crédito: FB/Gusgri

“No me interesó, ni siquiera por esa cantidad. Hubo una oferta de 16 millones, fue la más alta y fíjate que si (lo piensas). Le dije a mi mamá' Oye ma y si ya la damos; al final de cuentas la gente ya sabe que es mía. ¿Cómo ves?’ y ella ‘No hija, no sé, quién sabe si después tengas que pagar todo eso y cómo vamos a hacerle’ y fue como de mejor vamos a seguir trabajando”, finalizó.

Internautas “no dan ni un peso por ‘Gatita’”

“Y mi mamá es Shakira, eso que se lo compre su familia”. “A lo mejor si hubo algún loco que vio eso como potencial mina de oro, pero nosotros no daríamos ni un peso por Gatita”. ”De cuál fuma y por que no comparte, cada día está más rarita”. “No pagaría por eso, es más no sé cómo hay personas que pagan por ir a verla en vivo, o esperen, canceló un show porque no vendió más de 20 boletos ja, ja, ja , expresaron internautas.