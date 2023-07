Así como Bárbara Torres, Galilea Montijo habló de su menopausia: “Me dio por llorar”

Bárbara Torres ha compartido que atraviesa por la menopausia en "La casa de los famosos México" (Foto: Instagram)

Desde el estreno de La casa de los famosos México diversas polémicas han captado la atención del público, que lo ha convertido en el programa más exitoso de la televisión abierta en la actualidad.

Desde la convivencia entre celebridades como Wendy Guevara —una de las grandes favoritas a llegar a la final de la competencia—, Sergio Mayer, Apio Quijano, Poncho De Nigris y Emilio Osorio, quienes conforman el ya popular Team Infierno, hasta las supuestas intrigas de las que ha sido testigo el público, el programa no ha dejado de dar de qué hablar.

Y es que en las últimas semanas el tema de la menopausia ha sido recurrente en La casa de los famosos México debido a que Bárbara Torres no ha dudado en compartir que se encuentra atravesando por este proceso hormonal a sus 52 años.

Aunque esto le ha significado tener problemas con algunos de sus compañeros, entre quienes algunos han criticado sus cambios de humor y lo “exagerado” de sus reacciones, como ponerse a llorar y enfrascarse en discusiones, la comediante ha seguido avante y continúa firme en su esfuerzo con permanecer en la competencia.

“Estoy así porque tengo algo adentro que no se controla, cuando llegues a los 52 años te vas a acordar y vas a decir ‘me está pasando lo mismo que le estaba pasando y ahora entiendo lo que le hice sentir a la pendeja delante de 68 cámaras de televisión’”, le dijo la famosa “Excelsa” de La familia P. Luche a Ferka —ya eliminada de la competencia— en un altercado que tuvieron durante los primeros días de la transmisión del programa.

Las habitantes ya habían tenido confrontaciones antes

Bárbara Torres ha manifestado que el cuadro de ansiedad que ha padecido al interior del inmueble ubicado en Huixquilucan, Estado de México, obedece al proceso natural por el que atraviesan las mujeres en edad madura, es el caso de Galilea Montijo, quien en un reciente encuentro con la prensa abordó el tema.

“No te voy a hablar como fan de la casa porque no puedo, o sea, no estoy de parte de absolutamente nadie ni siquiera de mi Paul, que es mi hermanito, que lo amo y que lo adoro, ni siquiera puedo estar del lado de él”, comenzó la conductora de Hoy.

Algunos han calificado las actitudes y el llanto de Bárbara como "exagerados" (Captura de pantalla/YouTube)

“Te puedo hablar como una mujer que ha pasado por la menopausia, sí, yo he pasado por la menopausia y como siempre decimos, cada organismo de cada mujer es diferente y a cada quién le cae diferente la menopausia. A mí me dio por estar llorando porque pasaba la mosca, a mí me dio por llorar, por los famosos bochornos, pero gracias a Dios lo atendí rapidísimo, me fui con mi doctor, con mi ginecólogo, me dio unos medicamentos maravillosos y las hormonas suben, bajan, se voltean, están locas”, expresó.

“Es como todo, van pasando los años y hay que ir reestructurando cosa por cosa”, añadió la presentadora de 50 años.

En el mismo encuentro con la prensa, Galilea compartió que no estaría dispuesta a ingresar nuevamente a un reality del mismo formato, luego de que en 2002 fue parte de Big Brother VIP, competencia en la que se convirtió en la ganadora.

Para Galilea, la menstruación es un proceso distinto para cada mujer (Foto: Instagram)

“Es completamente diferente. (No me animaría) otra vez, por supuesto que no, vengo cada semana para estar expuesta y estoy expuesta de lunes a viernes. No lo haría y te voy a decir por qué, lo comentó Poncho antes de entrar, que si se acuerdan en la rueda de prensa le preguntaron ‘¿Por qué lo haces?’, y él dijo ‘Porque soy otro Poncho’. O sea no es el Poncho que vieron hace 20 años y yo también no soy la misma, todos los seres humanos cambiamos todos los días y yo no soy la misma de hace veintitantos años que entré a Big Brother”, compartió.