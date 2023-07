AMLO discute con reportero tras ser cuestionado por la inseguridad en Chiapas; periodista lo llama irrespetuoso

El mandatario aseguró que se está atendiendo el caso. (Foto: Especial)

Esta mañana, los “humos se calentaron” durante la tradicional conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se enfrascó en una discusión con un periodista que acudió a Palacio Nacional, debido a la violencia que se ha denunciado en el estado de Chiapas, además de reaccionar por el caso de Marco Antonio García Morales, quien fue señalado como presunto responsable del asesinato del activista Arnulfo Cerón.

De acuerdo con el comunicador, hay gran cantidad de desplazados en Chiapas a causa de la delincuencia organizada que se ha apoderado de la entidad y hasta el momento no se ha encontrado el apoyo del gobierno que preside AMLO.

“No sé qué está haciendo su gobierno en ese caso”, dijo el periodista.

El mandatario le refutó diciendo que es algo exagerado. “Se ha exagerado lo que sucede en Chiapas. El tema de los conservadores es exaltar lo que se dice” y aseguró que busca la reconciliación sin tomar partido contra ningún grupo delictivo. Y se lanzó nuevamente con otros ex gobiernos como el de Felipe Calderón.

“Presidente agradezco que me haya dado la palabra, sé que cada vez es más complejo que me la dé. Cierro con esta reflexión, lamento que nos vea como adversarios, a quienes estamos haciendo un trabajo y que no estamos en agendas de partidos políticos ni de gobiernos, de nada. Estamos haciendo el trabajo y somos honestos. Esta es la primera vez que si me habla de politiquería o términos así, no me recuerdo quien me haya tratado de manera irrespetuosa como en esta ocasión”, dijo el comunicador.

Durante el transcurso de la conferencia, el periodista insistió que hay denuncias por parte de los pobladores en el estado de Chiapas, de los cuales, la mayoría son indígenas, quienes ha visto pasar camionetas y se han documentado los grupos que se mueven en la entidad, además de que no hay atención a los desplazados: “lo llevan como si fuera un ataque y no estamos en esa lógica”. Según el comunicador, quien nombró a dos grupos delincuenciales, no hay atención ni de salud, ni de refugio ni de ningún tipo, lo que orilla a los pobladores a salir de sus hogares y luego regresar.

En ese caso el mandatario reiteró: “Sí sí están en esa lógica. Tu tienes una visión y yo tengo otra, y no tenemos por qué coincidir y los chiapanecos son los que van a tener la última palabra”.

Por su parte, el mandatario rechazó también que no se está atendiendo y destacó que Chiapas es de los estados con menos incidencia delictiva, pero hay una visión distinta.

El mandatario se enfrascó en una discusión. (Cuartoscuro)

El problema en Chiapas se refiere a un aproximado de 16 mil desplazados, de los cuales al menos el 95% son indígenas. De acuerdo con las denuncias, no hay ningún tipo de atención para ellos.

Caso Tlapa

Respecto al caso de Marco Antonio García Morales, quien fue señalado como presunto responsable del asesinato del activista Arnulfo Cerón y que supuestamente busca ser candidato a la presidencia municipal por Morena en Tlapa, Guerrero, el mandatario manifestó su descontento y rechazó que será aspirante por el partido guinda.

“Eso de que será candidato se me hace exagerado. Para empezar está en la cárcel, por eso está sujeto a proceso y el juez puede comentar que va a salir pero falta que esto suceda. De ser candidato es un trecho bastante amplio de imaginación y yo entiendo, pero no politizar”, destacó López Obrador desde el podio de Palacio Nacional.

Sin embargo, el comunicador le respondió: “Ósea me está diciendo que yo hago politiquería”.

Soy serio en la presentación de denuncias y de ninguna manera estoy politizando. “Yo no estoy diciendo que vaya a salir. No me cambie la palabra Presidente, porque yo no dije que va a salir porque va a ser candidato de Morena”, resaltó el comunicador sobre este asunto.