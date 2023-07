Sombra aquí, sombra allá: maquillarse para la graduación saldrá más caro este año

El ejercicio de la ANPEC incluyó las variaciones de precios de rubros como boletos, vestidos, zapatos, traje, peinado y obsequios.

Los gastos promedio en maquillaje para las graduaciones universitarias y de bachillerato se incrementaron 100% entre 2022 y 2023, de acuerdo con un monitoreo de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

El ejercicio de la organización incluyó las variaciones de precios de rubros como boletos, vestidos, zapatos, traje, peinado, obsequios y fiestas con amigos. Este último gasto también tuvo un incremento del 100%, y junto con el maquillaje fueron los gastos con mayores alzas entre un año y otro.

En términos generales, los gastos de una familia para una fiesta de graduación universitaria se incrementaron 45.7% al pasar de un promedio de 8 mil 200 pesos en 2022 a 11 mil 950 este año.

Por otro lado, los gastos promedio para una graduación de educación básica subieron 33.6% a 6 mil 500 pesos.

“En ningún caso este gasto es uno menor para una familia, por lo que muchos hogares realizan coperacha familiar, se dirigen a las casas de empeño o incluso piden prestado para salir del compromiso. En fin, buscan por todos los medios lograr que sus hijos no se queden fuera de la celebración, ya que se considera un momento memorable en su vida como estudiantes”, expuso Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC, en un comunicado.

“A esto hay que agregar lo que cuesta una comida o cena familiar por este motivo al menos para 10 personas, ya sea en casa o en un restaurante”, agregó.

La organización recomendó realizar sólo los gastos justos y necesarios, y evitar caer en gastos extras que solo aumentan la factura y el costo de la celebración.

Además, sugirió no tomar créditos, pero si no hay de otra, entonces elegir las tasas de interés menos elevadas: “Si bien en las graduaciones hay que hacer todo lo humanamente posible para que nuestros hijos puedan convivir con sus compañeros y guardar este recuerdo en su memoria, no es correcto para lograrlo que la familia se meta en aprietos”.

¿Cuál es el ingreso promedio de los hogares mexicanos?

El promedio del ingreso total trimestral en los hogares mexicanos durante 2020 fue de 53 mil 798 pesos, una disminución del 5.7% respecto a las entradas de 2018, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos del Hogar de 2020 elaborada por el Inegi.

El 94% de esos ingresos (50 mil 309 pesos) provino de los llamados ingresos corrientes totales, que incluyen a los que son producto del trabajo, transferencias monetarias y recursos procedentes de renta de propiedades, entre otros. El ingreso por trabajo es la principal fuente de ingresos en los hogares, con una participación del 63.8% del ingreso total.

El 6% restante (3 mil 489 pesos) comprendió a las llamadas percepciones financieras y de capital, que incluyen retiros de inversiones, ahorros y tandas, entre otros, además de préstamos recibidos de personas ajenas al hogar o de instituciones financieras.

La encuesta del instituto de estadísticas registró disminuciones tanto en los ingresos corrientes como en las percepciones financieras respecto a 2018. El ejercicio del Inegi se levanta cada dos años, y el de 2022 está próximo a publicarse.

¿Cuánto gastan los hogares?

El promedio del gasto total trimestral de los hogares fue de 47 mil 396 pesos, una caída del 6.7% respecto a 2018.

Dentro del gasto total se encuentra el gasto corriente total, que abarca los gastos monetarios hechos regularmente en el hogar para la compra de la canasta de consumo, además del gasto regular no destinado al consumo. Este rubro cayó 9.7% a 39 mil 411 pesos en 2020.

El gasto corriente monetario para la adquisición de la canasta de consumo (alimentos, ropa, vivienda, salud, transporte, etcétera) fue de 29 mil 910 pesos, una caída del 13%. Por otro lado, el gasto no monetario fue de 9 mil 501 pesos, una alza de casi 2%.

En el caso de las erogaciones financieras y de capital, como transacciones destinadas a la compra de bienes muebles e inmuebles, objetos valiosos y activos físicos que modifican el patrimonio del hogar, la cifra fue de 7 mil 985 pesos, un incremento de 12%.

¿En qué gastan más los hogares?

Los hogares destinan la mayor parte de su gasto al rubro de alimentos, bebidas y tabaco, con el 38% del total del gasto corriente monetario total.

En 2020 sumó 11 mil 380 pesos trimestrales, una caída de casi 6% respecto a 2020.

En contraste, el gasto en la categoría vestido y calzado representó apenas el 3% del total. En 2020 fue de 893 pesos trimestrales promedio, una caída de 42% respecto a 2020.