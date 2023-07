¿No estaba aislado? Emilio Osorio asegura que la mamá de Paul Stanley acudió a ‘La casa de los famosos’ para calmarlo

Imágenes: ViX.

A pesar de que Paul Stanley abandonó el reality hace pocos días, los integrantes de La casa de los famosos todavía siguen comentado del ex integrante e incluso revelaron información relevante que no era conocida por los televidentes. Según Emilio Osorio, la madre de Paul acudió hasta las instalaciones de la casa para hablar con su hijo y poder calmarlo durante una crisis nerviosa.

Te puede interesar: Sergio Mayer y Paul Stanley protagonizan acalorada pelea por ‘culpa’ de Bárbara Torres | VIDEO

Durante los pasados días del reality muchos espectadores pudieron notar que hubo un día en específico en el que Paul Stanley sufrió una crisis de ansiedad. Incluso las cámaras cortaron la transmisión de algunos espacios para poder darle cierta privacidad a la crisis del conductor de Hoy.

Sin embargo, ahora el hijo de Juan Osorio y Niurka, reveló durante una plática con sus compañeros al interior de la casa, que para que Paul pudiera calmarse su madre tuvo que acudir hasta la casa y hablar con él. Aunque no existen muchos detalles, todo parece indicar que el contacto fue mucho más íntimo y directo que el de simplemente ir a gritar al otro lado de la barda.

Internautas se preguntan: ¿abandonará La Casa de los Famosos? Credito: televisa.com/canal5

“Es una persona que tuvo ansiedad, que se metió al cuarto de vestuario porque de pronto, de tener la edad que tiene, parecía de 15 años”, explicó el niño de la casa. “Se sentó estaba así cuando le dio el ataque de ansiedad que tuvo que venir su mamá”.

Te puede interesar: Internautas aseguran que Jorge Losa tiene una relación con la productora de ‘La casa de los famosos’: ¿Cuáles son las pruebas?

El comentario surgió a partir de una plática en donde también Sergio Mayer comentó que se notaba que Paul no se la estaba pasando bien durante la competencia. Tanto que se notaba que quería irse y que solo “estaba cumpliendo”, pero que en el proceso quería “llevarse entre las patas” a uno de los integrantes del team infierno.

Por su parte Emilio Osorio también comentó que desde su llegada Paul nunca deshizo del todo sus maletas. Y aquella fue una de las razones por las que también le nominó durante el pasado miércoles de nominaciones.

Te puede interesar: ¿Quién es el nuevo líder de ‘La Casa de los Famosos’? Público señala FRAUDE

“Si en algún punto él necesitaba o le dio ansiedad de estar acá cuando lo nominaron la semana pasada se puso hasta feliz”, aseguró el niño paloma. “Yo lo sentí hasta feliz de que en sus posibilidades del domingo estaba su casa y volver a su vida”.

(Vix/La Casa de los famosos/Captura de pantalla)

Según lo que cuentan los integrantes del reality, la crisis de ansiedad de Paul Stanley se originó cuando su mamá fue a gritarle a través de la barda. Sin embargo, el recién eliminado entendió que algo malo sucedía afuera y no pudo comprender los detalles.

Desde entonces la incertidumbre por no estar seguro si las cosas estaban bien afuera, detonó en una crisis de ansiedad que se volvió insoportable. Fue en ese momento cuando su madre acudió a hablar con él. Un encuentro probablemente organizado por la misma producción, quien quería conservar al integrante dentro de la casa y que no la abandonara por otra cosa que no fuera la expulsión.

¿Paul lo confirmó?

A su regreso de vuelta a la conducción del programa Hoy, este martes 11 de julio, Paul Stanley confirmó varias de las cosas que contaron sus ex compañeros de La casa de los famosos. Aseguró en tono de broma que no saben “lo que se siente estar anexado”.

Pero además habló sobre su crisis y sus intenciones de abandonar el contrato desde antes. Algo que la jefa impidió luego de hablar con él y convencerlo.

“Pensé que sucedía algo allá afuera, me puse muy mal”, comentó. “Hablé con la jefa y le dije ‘ya me quiero salir’, pero me echó un cocowash tan bueno que me quedé una semana más”.

Finalmente Paul Stanley aseguró que nadie lo sacó del show (a pesar de que supuestamente salió por el voto del público. Muy contento ahora de estar afuera dijo que no lo sacaron “yo me saqué”.