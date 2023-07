Morena negó ingobernabilidad en Guerrero y descartó desaparición de poderes

Ignacio Mier habló sobre la situación en Guerrero (Cámara de Diputados)

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, aseguró que no existe ingobernabilidad en Guerrero, pese a las protestas que se presentaron, por lo que descartó la desaparición de poderes.

El también coordinador del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) señaló que la situación en la entidad del suroeste del país amerita que todos los responsables sean prudentes y deben de actuar con responsabilidad pues se debe de garantizar los derechos de la población.

Asimismo, indicó que el Gabinete de Seguridad federal se encuentra analizando la situación, además de en constante coordinación con los gobiernos locales y municipales con el fin de que se recupere la tranquilidad en la zona.

“No, hay que ser prudentes. Cuando se toman esas decisiones hay que actuar con mucha prudencia y con mucha responsabilidad pública, primero, para garantizar los derechos de la población. El Gabinete de Seguridad está haciendo el análisis correspondiente y coordinándose con el gobierno estatal para iniciar todo este proceso que lleva recuperar la tranquilidad”, expresó este martes 11 de julio.

El líder de Morena en la Cámara de Diputados confió en las autoridades locales para llevar a cabo un acercamiento a la paz social Crédito: YouTube/NOTILEGIS Cámara de Diputados

Sobre esa misma línea, el también diputado federal fue cuestionado sobre si consideraba que existía ingobernabilidad en la entidad, a lo que respondió que “no” y que, por el contrario, lo que le queda a todos los integrantes del Estado mexicano es coadyuvar para que se garantice la estabilidad social en Guerrero.

“No, no, (no hay ingobernabilidad), por el momento no y hay que estar coadyuvando y deseando que, efectivamente, se garantice la tranquilidad y se recupere en todas las calles de Guerrero la estabilidad social, que es lo más importante”, continuó.

Aunado a lo anterior, Mier Velasco instó a todos los involucrados a unir esfuerzos para que la situación de la entidad se restablezca, especialmente que se dé la coordinación de los tres órdenes de gobierno. Además, pidió que no se hagan apologías de lo que están viviendo los ciudadanos, luego de los bloqueos y algunos conatos de bronca.

“Yo lo que estoy diciendo es que debemos unir esfuerzos todos, en lugar de estar haciendo apología de situaciones específicas que se están dando en una ciudad de nuestro país, debemos garantizar todos la colaboración, coordinación entre los poderes, específicamente en los tres ámbitos de gobierno: el federal, el estatal y los municipales”, concluyó sobre el tema.

¿Qué sucedió en Guerrero?

Durante el 10 y 11 de julio se reportaron bloqueos en la autopista del Sol, así como en la carretera Chilpancingo-Petaquillas por cerca de cinco mil habitantes del municipio de Chilpancingo, pese a que la autoridad arribó a la zona con el fin de que se abrieran las vialidades, las acciones provocaron enfrentamientos.

Sin embargo, lo que alertó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno fue que alrededor de las 21:00 horas se dio a conocer que fueron retenidas 13 personas —cinco policías, cuatro integrantes de la Guardia Nacional, tres efectivos de la Secretaría General de Gobierno y un representante de la Secretaría de Gobernación (Segob)—.

El gobierno de Guerrero abordó el tema de los bloqueos (Twitter/@Gob_Guerrero)

Tras lo cual, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que los hechos en Guerrero fueron provocados para exigir la liberación de dos líderes del grupo criminal Los Ardillos.

“Los manifestantes se movilizaron para exigir la liberación de estas dos personas pertenecientes a una organización delictiva conocida como ‘Los Ardillos’, señalada también por la comisión de delitos del fuero común y federal”, explicó la funcionaria federal.

No obstante, horas más tarde, cerca de las 12:43 horas, el gobierno de la entidad informó que se llegó a un acuerdo para liberar a los 13 funcionarios y elementos de seguridad retenidos, además de que se restableció la circulación en las vías de comunicación.