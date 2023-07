¡México presente! Louis Tomlinson lleva un Doctor Simi por toda su gira mundial

Trafalgar/Twitter.

Louis Tomlinson sin duda tiene una conexión especial con México y con su público. Así lo dio a conocer hace algunos meses cuando visitó la capital del país con el pretexto de presentar su película documental, un proyecto que sólo tuvo tres eventos exclusivos en las ciudades de Londres, Tokyo, y desde luego, la Ciudad de México. Desde aquel momento quedó claro que el británico le tiene un cariño muy especial a las fans mexicanas y a sus tierras, algo que acaba de hacerse notar de nueva cuenta.

Te puede interesar: Así demostró Louis Tomlinson su amor por México tras sexy incidente en concierto

Y es que durante su concierto reciente en la ciudad de Austin en el estado de Texas, varias fans mexicanas pudieron notar que Louis carga con un acompañante muy especial. Se trata de un peluche del Doctor Simi, que seguramente obtuvo durante alguna de sus presentaciones en México. Cabe resaltar que el cantante no ha presentado conciertos en nuestro país desde el 2022, por lo que el hecho de que aún cargue con el muñeco es todavía mucho más especial.

La imagen en donde se observa al muñeco amarrado a una de las cajas que pertenecen al equipo de sonido y montaje del escenario, le dio la vuelta a todas las redes sociales. Desde luego la fotografía fue tomada por fans mexicanas que asistieron a dicho concierto y de inmediato notaron el pequeño doctor arriba del escenario.

@LTMexicoTour.

No existe mucha historia detrás de la imagen, pero sin duda es prueba de dos cosas. La primera es que Tomlinson sin duda le tiene un cariño especial a México. Y la segunda es que el Doctor Simi alcanzó ya un lugar internacional, gracias a la colección de diversos cantantes y artistas.

Te puede interesar: Pablo Montero desmintió la supuesta pelea con Cristián de la Fuente

En redes sociales sus fans se mostraron bastante conmovidas por la presencia del doctorcillo en el equipo de conciertos de Louis. Comentarios como “México presente”, “Te amo con mi vida, Lou” o “Nos ama un montón”, no se hicieron esperar. También hubo declaraciones de amor más largas:

“No hace falta decir algo que ya todos saben pero Louis y México un solo corazón y siempre estamos presentes en el TE AMAMOS MI AMOR”.

Louis promete su regreso

El cantante aseguró que pronto volverá a nuestro país

Por cierto, el cariño que el ex integrante de One Direction le tiene a tierras aztecas no es simplemente un invento fabricado por una imagen viralizada en redes sociales. Y es que a las afueras de dicho concierto, algunas fans pudieron acercarse a él y preguntarle cuándo pretende regresar a nuestro país con su actual gira de conciertos.

Te puede interesar: Qué artistas mexicanos ya se unieron a Threads y cómo abrir un perfil en esta red

“Pronto. Pronto. Ustedes saben que amo México, pronto”, dijo el cantante a sus emocionadas fans. No obstante, no confirmó la fecha exacta en la que esto sucederá. Los pronósticos afirman que su regreso será durante el 2024 y que el anuncio por las fechas exactas y la venta de boletos sucederá antes de que acabe el año. Incluso en los meses próximos.

Una camisa rota que recuerda a México

Para las mexicanas su show en Austin, Texas fue ciertamente muy especial. No sólo se permitió asegurar que volverá a México, ni reveló que carga con su Doctor Simi por toda la gira, sino que además ocurrió un incidente que de igual forma ocurrió en nuestro país durante su pasada gira.

Cuando Tomlinson se acercó al público sus fans se abalanzaron y le jalonearon de la playera. En medio de la emoción desgarraron la prenda y lo dejaron con el torso desnudo. El cantante lejos de molestarse divirtió mucho y continuó con el concierto.

Un incidente similar ocurrió cuando se presentó en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México el 17 de junio del 2022. Louis portaba una camisa Burberry que también fue desgarrada por las fans mexicanas cuando se acercó demasiado al público.

A pesar de que las seguidores de otros países criticaron mucho dicha acción, el mismo cantante después afirmó durante su visita a México para promocionar su documental que sus fans no tenían que hacer ninguna recolecta para la camisa porque aquel “fue un gran show”.