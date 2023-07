¿Le hizo ‘el feo’ a Wendy Guevara y Las Perdidas? María José aclaró el momento

Maria José no quiso arriesgar a "Las Perdidas" en plena ola de COVID-19 (Foto: Instagram)

A finales de enero de 2022 la cantante María José se presentó en concierto en el Palenque de la Feria de León, Guanajuato, donde fue aclamada y complació con su música al público que acudió a disfrutar su presentación, entre quienes se encontraban las influencers conocidas como Las Perdidas: Wendy Guevara, Paola Suárez y Kimberly Irene “La más preciosa”.

Las creadoras de contenido, famosas por su peculiar sentido del humor, acudieron al concierto de la intérprete de No soy una señora acompañadas de sus amigas Grecia Monzón, Evelyn Hernández y Trixie.

Las influencers causaron conmoción en el lugar y accedieron a tomarse fotografías y enviar saludos a quienes se lo solicitaron y durante el show de la ex Kabah se les vio muy divertidas, cantando, bailando y hasta dedicando canciones.

Sin embargo, casi al término del concierto de María José, Wendy y Kimberly bajaron al escenario para intentar tomarse una foto con la cantante de 47 años. Sin embargo, no les fue permitido acercarse a la intérprete, lo que fue interpretado por ellas como un desplante.

María José aseguró que actualmente tiene una buena relación con Kimberly "La más preciosa" (Foto: Instagram)

Días después, Grecia Monzón habló del tema en sus redes sociales y se lanzó contra la cantante a quien calificó como “sangrona”. Tras ello María José minimizó el tema y aclaró que se trató de una confusión sin mayor relevancia. El tema luego fue abordado por Wendy Guevara en una de sus habituales transmisiones en vivo.

“Yo no hablé mal de ella, la que habló mal de ella fue Grecia. Yo lo único que dije es que cómo pidió cubrebocas y luego le pasaron el teléfono de un chavo y ella lo agarró y se lo pegó a la boca... Mi amiga Grecia fue la que dijo que qué mamón*”, dijo la creadora de contenidos.

Sin embargo, recientemente, más de un año y medio después de lo ocurrido, María José fue cuestionada sobre el tema y explicó lo que realmente sucedió.

“El mal entendido fue de ellas, porque yo le dije al público que no me iba a acercar a tomarme fotos con ellos, en ese momento todavía no se acababa la pandemia, que no me iba a acercar a tomar fotos con ellos si no tenían cubrebocas, por ellos, porque si yo me preocupara yo no hubiera hecho conciertos, me vale gorro”, explicó la cantante de Me quedo aquí abajo.

“O sea, nunca me dio COVID hasta que creo que ya se habían abierto todos los foros, ahí me dio COVID una vez y me fue hasta raro porque fue más estomacal, ni siquiera fue de la garganta”, añadió.

Así mismo dijo que las amigas de “Las Perdidas” comenzaron a hablar mal de ella, pero dejó en claro que la situación se arregló de tal manera que hoy pueden presumir de una amistad.

“Entonces ya ves que de repente sus amigas o así, que si dijeron algo, ‘ay pues no hagas concierto y quién sabe qué’, pero nada que ver”, explicó.

“Por ejemplo ahorita Kimberly y yo estamos en muchísimos eventos juntas, ya tenemos los celulares, nos vamos a ver el lunes justamente en un concierto que tenemos para una empresa de entrega de mercancía, ya tiene el teléfono de mi hermana porque ya hasta quieren empezar a ver ciertos contratos y todo”, explicó.

Kimberly “la más preciosa”, Paola Suarez y Wendy Guevara, “las pérdidas”, son un éxito en internet (Foto: Instagram/@soywendyguevaraoficial)

“Entonces la verdad es que yo no tengo ningún tema con nadie, ni con Sergio Mayer, ni con el Apio, ni con lo que diga Chana, Juana, Perengana o el Apio mismo”, dijo María José en referencia a La casa de los famosos México, reality show en el que participa Apio Quijano, su gran amigo y ex compañero de banda.