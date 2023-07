Así está la salud de Silvia Pinal tras escándalo de Luis Enrique Guzmán

La hija mayor de Silvia aclaró por qué la actriz fue atendida por un médico recientemente (Foto: Instagram)

Recientemente Luis Enrique Guzmán se ha posicionado en medio de la polémica, pues el hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán dio a conocer a través de un comunicado que, el pequeño a quien creía su hijo, Apolo Alejandro, en realidad no lo es.

El hermano de Alejandra Guzmán causó revuelo pues notificó que sometió al niño de cuatro años a una prueba genética de ADN, la cual habría arrojado como resultado que no guarda ninguna relación de paternidad con el bebé que procreó Mayela Laguna, de quien se está divorciando.

Luis Enrique dijo haber sido objeto de un engaño pues el pequeño Apolo no es su hijo de sangre. Sin embargo, Mayela ha defendido que efectivamente el niño es fruto del matrimonio entre ambos, por lo que le ha solicitado una nueva prueba genética, a la que se ha reusado el también hermano de Sylvia Pasquel.

Esta polémica situación ha acaparado los titulares de espectáculos, especialmente porque se conoce que Silvia Pinal tiene un agran apego con el niño, junto a quien se le ha visto muy contenta en las imágenes que tanto Alejandra como Sylvia han compartido en sus redes sociales.

Mayela expresó que no sabe por qué razón su ex pareja realizó la prueba genética (Foto: Instagram)

Debido a que en días recientes se le vio a un doctor acudir al domicilio de la famosa diva del cine de oro, algunos medios de comunicación comenzaron a especular de que la noticia dada a conocer por Luis Enrique habría causado tal impacto en doña Silvia que habría decaído su estado de salud.

Sin embargo y ante la preocupación del público, Sylvia Pasquel aclaró cuál es el estado de salud actual de la protagonista de cintas como Viridiana y Modelo antiguo. Así lo dijo la hija mayor de la llamada “Dinastía Pinal”.

“Llegué el día que se puso malita, pero luego lo que pasa es que hacen más grandes las cosas de lo que son, llevan días haciendo guardia en mi casa, como si mi mamá ya estuviera grave y en las últimas, y bueno, tienen que entender que es una señora de 92 años y que de repente tiene sus descompensaciones, como en esta ocasión”, explicó la actriz de la obra de teatro No seré feliz, pero tengo marido a las cámaras de Ventaneando.

“Llegó el doctor, le cambió los medicamentos porque tenía una arritmia y ya, al día siguiente ya estaba bien, cuando llegué, ese día, ya estaba ella muy bien, estuvimos platicando, estuvimos bromeando, cenamos juntas”, añadió la primera actriz, quien está considerando llevar a la diva a pasar unos días con ella en la playa, donde reside la mayor parte del año.

Pasquel aclaró que su mamá sufre padecimientos propios de su avanzada edad (Foto: IG sylviapasqueloficial)

“Ahí estuvieron mis hermanos con ella, antes de que yo llegara y al día siguiente, también me fui a pasar un rato con ella, estuvimos bromeando, le dije ‘¿Te quieres ir conmigo a Acapulco?’ Me dijo ‘Sí, sí, me quiero ir contigo, llévame a Acapulco’, yo creo que la semana que entra me la llevo”, contó.

Sylvia también se refirió a los problemas de salud más frecuentes que padece su famosa mamá, los cuales consideró son “normales” por la avanzada edad de la también productora teatral y ex política.

“Está muy bien, es un roble mi mamá, pero bueno, si a uno de repente le da la ‘arechuchu’ y te quedas en tu cama todo el día o vas a ver al médico porque te sientes mal, una señora de 92 años, pues es normal, no es una enfermedad seria, son las cosas lógicas de su edad que de repente le viene una descompensación o les da una infección en las vías urinarias, eso es lo más frecuente y lo más común en esas edades”, abundó la mamá de Stephanie Salas.