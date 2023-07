Por qué Óscar de la Hoya consideró que Canelo Álvarez es “viejo” para el boxeo

Óscar de la Hoya volvió a arremeter en contra de Canelo Álvarez por su afición al golf (Getty Images)

A pesar de los logros que ha obtenido a lo largo de su trayectoria, Saúl Álvarez se ha convertido en uno de los boxeadores más polémicos y criticados de los años recientes. Uno de los personajes que han expresado mayor rigor con todo lo referente a su carrera es Óscar de la Hoya, quien en una de sus más recientes declaraciones consideró que ya es “viejo” para la disciplina.

En una entrevista difundida por medio del canal de YouTube FightHype, Óscar de la Hoya fue cuestionado acerca del desempeño de Saúl Álvarez en la actualidad, así como su afición por otras disciplinas deportivas como el golf. En ese sentido, consideró que al haber iniciado su carrera desde muy joven, en la actualidad ya puede ser considerado un veterano, lo cual se refleja con la alternancia entre el boxeo y el golf.

“(Canelo Álvarez) es un viejo de 33 años. No lo es porque haya estado en demasiadas guerras, sino porque comenzó su carrera profesional a los 15 años. SI no te enfocas en lo tuyo, en entrenar, en tus asuntos y vas a practicar golf eso tomará demasiado de ti”, expresó ante las cámaras.

En algún momento, Canelo y Óscar de la Hoya llegaron a tener una relación laboral y amistosa

Y es que, de acuerdo con el presidente de la promotora Golden Boy, para que un boxeador pueda dar el mejor nivel deportivo posible está obligado a enfocarse únicamente en la práctica del boxeo. Una de las consecuencias de alternar la práctica de ambos deportes puede ser que el descanso físico no sea el suficiente para realizar la actividad profesional con los guantes.

“Tú estás seis horas realizando swings en un club, caminando y no estás descansando tu cuerpo para poder enfrentar a alguien. Recuerdo que el mejor entrenador que he tenido en toda mi carrera, es decir (Jesús) Cholain Rivero me decía que en cada oportunidad que tuviera para descansar las piernas te debes sentar y descansar. Ni siquiera me dejaba jugar pool en mi propia casa”, expresó.

No es la primera ocasión en la cual De la Hoya arremete en contra del campeón indiscutido de las 168 libras por su afición al golf. De hecho, luego de haber caído ante Dmitry Bivol en la pelea realizada en las 175 libras, atribuyó el fracaso a la distracción que le pudo haber causado participar en actividades de dicha disciplina mientras se encontraba entrenando para encara al originario de Kirguistán.

El siguiente reto para Canelo Álvarez será contra Jermell Charlo (Instagram/@Canelo)

¿Qué piensa Óscar de la Hoya de la pelea entre Canelo y Charlo?

Luego de haber vencido a Gennady Golovkin en la defensa de su corona indiscutida dentro de las 168 libras, Canelo Álvarez anunció una reyerta en contra de Jermell Charlo. La polémica causó todo tipo de reacciones entre los personajes relacionados con la esfera de dicha disciplina deportiva, aunque Óscar de la Hoya negó que se trate de una pelea relevante para el mexicano.

De acuerdo con el análisis, quien tendrá mayor ganancia con el enfrenamiento es el retador y campeón indiscutido de las 154 libras Jermell Charlo. En primer lugar, tendrá el mérito de haber subido dos categorías de peso para encarar al tapatío. Dicha situación lo encumbrará por el mérito en caso de sobreponerse, o justificará si es superado por el monarca vigente de la división.

De la Hoya insinuó que Canelo Álvarez puede ser sorprendido por Jermell Charlo (Steve Marcus / AFP)

Por otro lado, De la Hoya advirtió que el desempeño realizado por Charlo en el ring debe ser un rasgo que la esquina del mexicano debe cuidar. Y es que consideró que las armas secretas del originario de Luisiana son su velocidad, tenacidad y estilo de boxeo.

“El más pequeño de los Charlo tiene velocidad, pelea más duro, así que quién sabe qué es lo que pueda hacer cuando se encuentre en contra de Canelo Álvarez”, dijo.