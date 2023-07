“Me da mucho coraje”: Maryfer Centeno se declaró seguidora de Cruz Azul y explotó tras su derrota

La influencer no podría creer que su Cruz Azul volvió a perder en el actual torneo. (Captura de pantalla)

Cruz Azul volvió a perder en el Torneo de Apertura 2023, ahora al caer en casa ante el Toluca por marcador de 2 a 0, en el juego correspondiente a la jornada 2.

Ante los casi 30 mil aficionados que se dieron cita en la cancha del Estadio Azteca, explotaron al ver como la Máquina Cementera fue dominado por los Diablos; sin embargo, una los fans más recalcitrantes es la famosa grafóloga Maryfer Centeno, quien mostró su enojo en un video por el nuevo descalabro de su equipo.

En un video de casi un segundo, la grafóloga arremetió contra todo el equipo, en especial ante el portero celeste, Sebastián Jurado, quien cometió un error grosero tras tratar de despejar el balón con las manos afuera de su área y le costó ser expulsado del partido.

“Difícil de creer lo que vimos hoy como afición de Cruz Azul. La jugada de Sebastián Jurado, un error que desata memes, pero sobre todo indignación. No puede ser posible, yo quiero que vean el rostro de Ricardo Ferretti cuando pasa esta mano”, dijo Maryfer Centeno usando su playera de Cruz Azul en un video.

No merecen esta afición; lo de Jurado es imperdonable

La grafóloga aseguró que la Máquina Cementera no merece la afición Credito:TW@Grafocafe

Por otro lado, la grafóloga aseguró que la Máquina Cementera no merece la afición que tiene, al decir que es la más fiel de todo México y que ha estado en las buenas y en las malas, ya que desde muy pequeña le ha ido al Cruz Azul, al igual que su padre, quien le enseñó amar los colores.

“Es imperdonable, es inverosímil. No puede ser. Yo creo que, desafortunadamente, el Cruz Azul no se merece la afición que tiene. Yo lo traigo en la sangre, mi papá le va a Cruz Azul, pero da mucho coraje”, continuó.

Al final, Centeno recalcó que los dos primeros partidos de Cruz Azul han sido imperdonables tras las derrotas ante Atlas y Toluca, conjuntos que se han derrotado en los últimos años.

“Una cosa vergonzosa, ustedes que opinan y ya lo sé no se burlen, hasta la camiseta traigo puesta, caray”, finalizó.

Su error le costó que su equipo se quedara con 10 hombres.

Como era de esperarse, sus seguidores en Twitter la apoyaron, aunque algunos que eran fans de otros clubes de la Liga MX le pidieron que dejará de sufrir y se cambiará de equipo.

“Te ves bonita, frustrada, arriba la Máquina Fer”; “Apenas va comenzando el torneo, tranquila”; “Pues también le vas a un equipo chico, ya cámbiate, arriba los Pumas”; “Yo que tú cambiaba de equipo, bueno uno sufre a su manera”; “Es entendible tu disgusto, es vergonzoso lo que hizo Jurado, es una mano imperdonable y que le va a costar la titularidad. Sin embargo, creo que hay cosas que rescatar del resto del equipo, hay potencial para las 15 jornadas que quedan por delante. Saludos. Soy fan.”; “Bien lo comentaste, no nos merecen por ser una afición noble y fiel Pero con tener uniforme bonito no hace un equipo grande Y pues de jurado se sabía que el chavo no está a la altura para jugar en un equipo grande. Culpa de Ferreti por creer en él”; fueron algunos de los tantos comentarios en su publicación de la grafóloga.

Piojo vs Tuca

Para la jornada 3, Cruz Azul viajará a la frontera para medirse ante los Xolos de Tijuana, comandado por el Miguel “El Piojo” Herrera, que al igual que la Máquina busca ya sumar de tres puntos al caer en la primera jornada ante Pumas y empatar con Necaxa,

Por ello, este viernes 14 de julio, tanto el Tuca como el Piojo saldrán con sus mejores hombres a la cancha del Estadio Caliente a buscar esa primera victoria en el torneo de Apertura 2023.