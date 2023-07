¡Lo volvió a hacer! Alejandro Fernández dividió comentarios por sus “uñas largas”

Alejandro se encuentra preparando los temas de su próximo álbum (Foto: Instagram)

Una nueva polémica ha sido causada por Alejandro Fernández, quien al paso de los días no deja de ser noticia y hasta tendencia en las redes sociales; ya sea por su aparente estado inconveniente a la hora de cantar en algún palenque o por los coloridos atuendos que suele portar, el famoso Potrillo siempre está bajo el reflector.

De nueva cuenta, el hijo del fallecido Vicente Fernández sorprendió al público pues mostró un nuevo estilo que no pasó desapercibido, se trata de unas peculiares “uñas” las que captaron la atención en las más recientes imágenes del intérprete de Como quien pierde una estrella.

En el post del también hijo de Cuquita Abarca, en el cual escribió “Prepárense para nuevas sorpresotas. Nueva música. Agárrense. Se viene el regional mexicano. Con todo. Mariachi. Canciones tequileras. Canciones de amor. Rompevenas. Matadoras. Feliz”, se le ve con audífonos profesionales y en un estudio de grabación.

Estas postales aluden a que el famoso está preparando un nuevo material discográfico de corte ranchero, faceta en la que ha explotado su talento además del pop y las baladas que también son parte de la extensa discografía del también empresario.

"El Potrillo" presumió como "uñas" los restos de los percebes que consumió (Foto: Instagram)

Pero en las últimas fotos del carrusel que compartió en Instagram se le puede ver al cantante de 52 años con lo que parecen ser unas largas uñas, por lo que los seguidores de Alejandro se cuestionaron qué estaría queriendo comunicar o si simplemente se trató de un divertido momento.

Sentado frente a un plato vacío en un comedor, Alejando mostró su mano izquierda con “uñas largas” de color dorado.

Sin embargo, el intérprete únicamente estaba bromeando pues lo que funge como uñas en la punta de sus dedos son los percebes, moluscos que aparentemente formaron parte de su platillo.

Por supuesto que los comentarios no se hicieron esperar y muchos de sus seguidores le hicieron preguntas sobre las “uñas” que presumió: “¡Entre más viejo más ridículo! ¡Lástima de lo buen cantante que eres!; “y esas uñotas? Se vienen cositas”, “esa manicura es lo más lindo, pásame el teléfono de tu manicurista”, “si así están las garras ya me imagino los rolones”.

El intérprete no hizo algún comentario sobre sus peculiares "uñas" (Foto: Instagram)

Asimismo, algunos de sus seguidores explicaron que El Potrillo acababa de comer uno de los platillos típicos del norte de España. “¿Esos son percebes?”; “¡Percebes!!! Mmmm!”, “y para los que nunca han comido se llaman percebes y son buenísimos aparte de caros”.

Todo parece indicar que el integrante de la llamada Dinastía Fernández se encuentra grabando en España su próximo material discográfico y ha prometido que tendrá colaboraciones importantes, sin embargo sobre sus peculiares uñas no comentó nada.

Alejandro Fernández continúa defendiendo “Mátalas”

Esta polémica se suma a la que se generó Alejandro cuando en una de sus más recientes presentaciones, el cantante “corrió” de su concierto a las personas que desaprueban su famosa canción Mátalas.

Fue durante su presentación en el WiZink Center de Madrid en España, a finales de junio pasado, cuando el famoso advirtió que cantaría el tema que ha sido calificado como “misógino” e incluso sugirió a su audiencia que abandonara el lugar por unos minutos si es que no estaba de acuerdo.

El artista se encuentra preparando un álbum del género regional mexicano (Foto: Instagram)

Según el artista dicha melodía le abrió la puerta en España y otros lugares de Europa. A pesar de que la canción ha sido señalada como violenta por muchas personas, Alejandro no tiene intenciones de dejar de cantarla.

“Les voy a dar chance. Al que no quiera escucharla pues que se salga del concierto”, comenzó. “Yo voy a seguir defendiendo mi canción y con esta canción fue con la que entré aquí, en España, de hecho. Me voy y el que quiera que se quede y el que no, que se vaya, ¿va?”.