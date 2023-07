Ingresos vía impuestos en primera mitad de 2023 crecen casi 4%

La recaudación tributaria entre enero y junio alcanzó los dos billones 272 mil 339 mdp. (Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro)

Los ingresos del gobierno a través del cobro de impuestos durante la primera mitad de 2023 creció 3.9% real respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con cifras preliminares del SAT publicadas este lunes.

Se trató además del aumento en términos reales (descontando el factor inflacionario) más alto para un mismo periodo desde 2019, cuando la tasa fue de 4.4%.

El órgano fiscalizador de Hacienda informó en un comunicado que la recaudación entre enero y junio alcanzó los dos billones 272 mil 339 millones de pesos, lo que significó un incremento de 220 mil 235 millones de pesos respecto al mismo periodo de 2023.

El SAT agregó que de 2018 a 2023 el crecimiento real del ingreso tributario neto ha sido de 12.9%.

Ingresos tributarios suben 3% a mayo

Al final de junio Hacienda reportó que los ingresos tributarios entre enero y mayo habían crecido 3% real a un billón 924 mil millones de pesos. Al interior de este componente, el ISR tuvo las mayores entradas, con un billón 177.4 mil millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 3.1% real.

La suma de ingresos vía impuestos entre enero y mayo se quedó a 67 mil 565.9 millones de pesos de lo que tenía previsto Hacienda para ese periodo.

Los ingresos presupuestarios del sector público se integran por los ingresos petroleros y los no petroleros, y dentro de los primeros se encuentran los que se obtienen vía impuestos.

Peso fuerte afecta a los ingresos totales

Entre enero y mayo, los ingresos totales sumaron dos billones 923 mil 782 millones de pesos, una contracción de 0.4% real respecto al mismo lapso del año pasado.

Hacienda atribuyó la reducción a la caída de 24.2% de los ingresos petroleros, una baja que estaba más relacionada con la apreciación del peso frente al dólar que con la disminución del precio internacional del petróleo.

La secretaría sostuvo que ese descenso fue compensado parcialmente por el buen desempeño de los ingresos vía impuestos.

La dependencia federal destacó que la recaudación del ISR creció 3.1% real, superando las expectativas en 46 mil 354 millones de pesos, un aumento que está en línea con el alza de salarios, la creación de empleos y el buen desempeño de las ganancias de empresas.

Sin embargo, la recaudación vía IVA disminuyó debido al aumento en las compensaciones y devoluciones de este impuesto.

Por otro lado, la recaudación del IEPS total tuvo un incremento de 58%, un desempeño que reflejó la reducción de los subsidios a las gasolinas.

Gobierno va por 8.3 bdp en ingresos totales

La Ley de Ingresos para 2023 prevé ingresos totales por 8.3 billones de pesos, un aumento de 13.5% real respecto a lo aprobado en 2022.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, se trata del monto más grande de ingresos aprobado en la última década. En este año se gastará mucho, pero no porque se recauden más impuestos, sino porque se recurrirá a deuda, según un análisis del centro de investigación.

El gobierno espera recaudar vía impuestos cuatro billones 623 mil 583.1 millones de pesos en todo el ejercicio de 2023. Este cálculo se acompaña de una estimación puntual de crecimiento para este año de 3%, una moderación de la inflación a 3.2%.

De no cumplirse esas estimaciones, es muy probable que no se llegue a la meta de recaudación de impuestos, lo que no sería un problema aislado, pues en los últimos ocho años, los ingresos aprobados en la ley de ingresos fueron 5.7% menores con respecto a lo recaudado en realidad, de acuerdo con el IMCO.

Entre enero y mayo, los ingresos totales sumaron 2.9 billones de pesos, una contracción de 0.4% anual. REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido que su gobierno mantiene finanzas sanas porque ya no se permitió el robo de recursos.

En junio, durante una gira por la Huasteca, el mandatario declaró que la enseñanza mayor de su administración es que hay presupuesto y buenas finanzas, porque ya no se permitió la “robadera” al establecer una “auténtica democracia”.