El regalo que narradores de TUDN hicieron a los miembros de “La casa de los famosos”

Narradores de TUDN le regalaron playeras a los miembros de La Casa de los Famosos (Twitter/@LaCasaFamososMx// @Andres_Vaca_)

Cada día que transcurre en La Casa de los Famosos México las sorpresas siguen surgiendo, pues los miembros que aún siguen participando en el programa han sido protagonistas de peleas, estrategias, fiestas y demás retos, pero en esta ocasión recibieron una grata sorpresa con motivo de la actividad de la selección mexicana en la Copa Oro.

Te puede interesar: Qué significa ser pansexual, la orientación de Nicola Porcella

Durante la tarde del sábado 8 de julio, los famosos recibieron un regalo previo a que el Tri de Jaime Lozano se enfrentara a Costa Rica en los cuartos de final del torneo, por lo que la jefa les reveló un detalle que tuvieron Ricardo Peláez, Andrés Vaca y Ricardo La Volpe con los famosos.

Los narradores de TUDN se tomaron el detalle de mandar playeras de la selección mexicana a cada uno de los miembros que sigue dentro de la casa. Emilio se encargó de ir al almacén por ellas y darle la sorpresa a todos, aunque algunos no mostraron una pasión por el futbol, agradecieron el gesto.

La selección mexicana avanzó a la semifinal de la Copa Oro (USA TODAY/Mark J. Rebilas)

Y es que cabe recordar que los famosos están aislados de las noticias que hay en el exterior, por lo que no sabían que ese día el Tri iba a competir por su pase a la semifinal del torneo, razón por la cual los comentaristas deportivos optaron por darle ese presente a los concursantes del reality show.

“Habitantes, la selección mexicana llega a los cuartos de final, hoy México juega contra Costa Rica. Andrés Vaca, Peláez y La Volpe les enviamos estas playeras para que apoyen a nuestra selección”, fue el mensaje que dejaron en una tarjeta.

Uno de los detalles que tenían estos jerseys fue que cada uno estaba personalizado, pues en el dorsal de la playera estaba impreso el nombre de los concursantes. Paul, Apio, Emilio y Poncho fueron de los primeros en extender las camisetas y presumir ante las cámaras el regalo que les habían llegado.

Los narradores de TUDN obsequiaron jersey de la selección mexicana a todos los famosos

Debido a que se trataban de las playeras oficiales del equipo, algunos miembros de la casa como Sergio Mayer y Bárbara pidieron a la jefa que les transmita el partido, pues querían ver al conjunto azteca en vivo. Otros más consideraron que serían grabados para ser compartidos en vivo antes del juego.

Te puede interesar: Ferka acusó que fue tachada de “villana” para darle protagonismo a Wendy Guevara

A pesar de su insistencia por ver el partido, no lo lograron, así que no conocieron cuál fue el resultado del equipo nacional, quien venció 2 - 0 a los costarricenses. Los miembros de La Casa de los Famosos ya no pudieron ver el juego del Tri, por lo que volvieron a su dinámica habitual de prepararse para la noche de eliminación, pues este domingo 9 de julio se sabrá quién será el siguiente famoso que abandonará la casa.

¿Cuál fue el voto de cada habitante para elegir el quinto eliminado?

Cuando llegó el momento de elegir qué miembro de La Casa de los Famosos, cada uno de los participantes repartió sus puntos para definir al siguiente eliminado.

Los nominados de la casa de los famosos (Instagram: @lacasadelosfamososmx)

Las votaciones quedaron de la siguiente manera

Te puede interesar: Bárbara Torres no actúa así por la menopausia sino por estrategia y marketing, reveló uno de sus amigos

-Paul Stanley: 2 puntos contra Sergio Mayer, 1 punto contra Apio Quijano

-Apio Quijano: 2 puntos contra Barby Juárez, 1 punto contra Paul Stanley

-Poncho de Nigris: 2 puntos contra Paul Stanley, 1 contra Barby Juárez

-Bárbara Torres: 2 puntos contra Emilio Osorio, 1 punto contra Nicola Porcella

-Barby Juárez: 2 puntos contra Sergio Mayer, 1 punto contra Emilio Osorio

-Wendy Guevara: 2 puntos contra Barby Juárez, 1 punto contra Paul Stanley

-Bárbara Torres: 2 puntos contra Emilio Osorio, 1 punto contra Nicola Porcella

-Barby Juárez: 2 puntos contra Sergio Mayer, 1 punto contra Emilio Osorio

-Wendy Guevara: 2 puntos contra Barby Juárez, 1 punto contra Paul Stanley

Así que hasta la noche de este domingo se sabrá quién saldrá.