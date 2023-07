Arath de la Torre genera polémica en ‘HOY’ tras opinar sobre la salida de Paul Stanley de LCDLFM: “Qué ya se venga a trabajar”

Arath de la Torre genera polémica en ‘HOY’ tras opinar sobre la salida de Paul Stanley de LCDLFM (Fotos: Televisa)

La salida de Paul Stanley de La Casa de los Famosos México sigue generando gran polémica en redes sociales más por lo que ocurre en el exterior que en el “hogar sustituto” donde se encuentran encerradas las estrellas. Por ello, la reacción de sus compañeros en el matutino Hoy era más que esperada y aunque Andrea Legarreta ya había dado un pequeño adelanto sobre ello, su incondicional amigo, Arath de la Torre, ha causado mayor controversia.

Tras el domingo de eliminación y resultar ser el perdedor de las votaciones en la saque compitió contra Sergio Mayer y Emilio Osorio, el hijo de Paco Stanley movió diversos sentimientos entre sus personas más allegadas, como ha sido el caso de la ex esposa de Erik Rubín, la conductora oficial de reality show o el hermano de Ulises de la Torre.

Luego de que la ex integrante de Fresas con Crema presentara la noticia con gran tristeza y le pasara la cámara al actor de Una Familia Con Suerte -Pancho López-, él contestó: “Que bueno, que ya se ponga a trabajar”. Su comentario ha generado gran polémica en redes sociales, pues aunque algunos aseguran que fue con el característico sentido del humor que ambos manejan, otros especulan que la mala reacción de Andrea Legarreta evidenció la “mala leche” de Arath de la Torre.

Arath de la Torre y el presentador trabajan juntos en el Programa Hoy (Foto: Instagram/@arathdelatorre)

Andrea Legarreta lamentó su salida, Galilea Montijo guardó silencio

Las “comadres de la televisión mexicana” también llamaron la atención en el foro de San Ángel luego de que la Andrea Legarreta reforzará la idea que ya había externado en redes sociales cuando al furor de su expulsión dejó entrever que él no era el “protegido de Televisa”, sino Sergio Mayer y Poncho de Nigris.

La también actriz escribió en sus historias de Instagram: “Cuando ‘perder’ es ganar, ¡Ufff, de lo que te liberaste! Te amo, que bueno que ya estás fuera de ahí”. Sin embargo, la ex esposa de Erik Rubín no solo se quedó con los mejores deseos para su colega de matutino, sino que aprovechó la oportunidad para burlarse de los que lo señalaron de ser un “protegido” de Televisa, advirtiendo: “Si supieran”.

La conductora lanzó una polémica revelación (Foto: Instagram)

Además, la famosa conductora de televisión no tardó en confesar públicamente quién era su gallo, pues Paul Stanley ya está fuera del viral juego. Se trata de Wendy Guevara, la posible ganadora de La Casa de los Famosos México, pues en otra historia para Instagram, la ex de Erik Rubín así lo expresó, aunque de nueva cuenta las advertencia e indirectas no faltaron.

“Vamos Wendy Guevara, auténtica y sincera. ¡Utilizada por varios! Tú mereces ganar”, escribió la compañera de Galilea Montijo, provocando que miles de seguidores de los famosos de Hoy aseguraran que las advertencias y revelaciones hablan de forma indirecta del ex Garibaldi y el norteño.

Galilea Montijo aseguró que por respeto al programa que conduce y el resto de los participantes que aún siguen en La Casa de los Famosos México no podía opinar sobre ello, pero que su amistad con Paul Stanley le hacía desearle lo “mejor del mundo siempre”.