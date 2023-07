Lucerito Mijares: la razón por la que debutó en teatro y no en la música como sus famosos papás

A sus 18 años, Lucero Mijares debutará en el teatro musical como "Dorothy" (Foto: Instagram)

Lucerito Mijares está disfrutando de una nueva etapa en su naciente carrera, y es que luego de varias presentaciones como invitada en los conciertos de sus famosos papás, Lucero y Manuej Mijares, la joven de 18 años sorprendió al protagonizar una obra de teatro.

Te puede interesar: ¿Lucerito Mijares tiene ADICCIONES? Su famosa mamá lo revela

Se trata de El Mago (The Wiz), proyecto escénico que posiciona a la hija menor de los cantantes como estrella del teatro musical, donde da vida al emblemático personaje de “Dorothy”. Acerca de sus primeras impresiones tras haber debutado en el Teatro Hidalgo, Lucerito expresó en conferencia de prensa.

“Estamos muy contentos, yo estoy un poco nerviosa, ya no tanto como antes porque ya tuvimos nuestro primer fin de semana que la verdad estuvo increíble. Que mi mamá ya vino aquí a verme, mi papá todavía no y creo que va a venir manaña y el 11 por aquí en nuestro estreno. Estamos muy felices, creo que puedo hablar por todos los chicos del elenco y por todos aquí, estamos muy felices y muy agradecidos con todo el público”.

Te puede interesar: Conciertos en Perú: Lucero y Mijares, Ricardo Montaner, Mar de Copas, Eva Ayllón y más shows que brindarán en julio

La joven que tuvo que terminar la preparatoria para entrar de lleno a este proyecto está consciente de que al paso de las funciones su desempeño sobre las tablas teatrales mejorará paulatinamente.

Lucero está muy feliz de poder apoyar a Lucerito Mijares en su incipiente carrera (Foto: Instagram)

“La verdad es que mi mamá me ha dicho muchísimo que qué increíble que esté creciendo tanto día a día y apesar de que llevamos muy pocas funciones, creo que día a día va a creciendo algo de nostros hasta en lo técnico. Mi papá está muy emocionado, no puede esperar más y yo tampoco puedo esperar más a que ya venga y se impresione con todo lo que hicieron estos maestros”, dijo refiriéndose al productor de la obra, Juan Torres, y sus colaboradores.

Te puede interesar: K-pop en México: las 10 canciones que dominan en iTunes

Lucerito reconoció que en el canto es donde mejor se desempeña como artista, pues aunque en El Mago tiene el reto de enfrentarse a canciones “rudas”, la joven ha aceptado afrontar este reto, para el cual sus papás le dieron el mejor consejo.

“Que lo disfrutara mucho desde el primer día, siempre lo digo mucho y no me cansaré de repetirlo, que no sabemos si mañana vamos a seguir aquí, disfrutar al máximo, aunque tengas un mal día o estés cansado o no lo quieras hacer, siempre poner buena cara y siempre buena actitud”, declaró.

“El simplemente actuar, bailar y cantar al mismo tiempo la verdad es que no es muy fácil, pero creo que con los ensayos lo hemos podido ir mejorando, obviamente con la condición que iremos agarrando, irá mejorando. Eso fue un poco lo más complicado, las canciones están bastrane rudas, bastante agudas, pero creo que justamente con los ensayos lo hemos podido sobrellevar súper bien”, compartió la hermana de José Manuel Mijares.

De la mano del productor Juan Torres, Lucerito Mijares participa en la obra "El Mago" (@luceromijaresoficial)

Al ser cuestionada del porqué su debut se realizó en el teatro y no en algún escenario como cantante o con el lanzamiento de algún álbum musical, justo como sus padres, Lucerito contó que se debe a la gran oportunidad que recibió para comenzar “a brillar por sí sola”.

“La verdad es que nunca pensé que fuera a hacer teatro musical y que fuera a ser tan rápido todo esto, justamente pensé que mi debut iba a ser en algún escenario, más como de show, más como cantante, pero la verdad es que salió esta oportunidad y desde hace mucho tiempo he querido hacer teatro, y esta oportunidad me parece increíble, y creo que a la gente le ha gustado muchísimo y afortunadamente han reaccionado muy bien con este debut”, expresó.

“A lo largo de este tiempo que llevamos en ensayos y demás he intentado ser lo más disciplinada posible porque cuando estaba en la escuela o en algo que lo tenía que hacer un poco a fuerza, creo que era más complicado para mí, pero esto que me encanta me hace ser más disciplinada y comprometerme más al proyecto”, compartió la joven que alterna en la obra con María del Sol.