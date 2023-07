Taylor Lautner es el invitado sorpresa del último concierto de Taylor Swift, ¿a quién traerá a México?

@taylorswift13.

Sin duda alguna Taylor Swift se ha comportado como la más consentidora con todos sus fanáticos. Su gira The Eras Tour ha venido marcada de sorpresa tras sorpresa, y a la luz de la publicación de su nueva regrabación de estudio, la cantante le regaló otro momento significativo a sus seguidores durante su último concierto. Un momento que se volvió viral en todos los rincones del mundo y que ha puesto a teorizar a más de uno sobre las potenciales sorpresas que la artista podría traer a su gira por México y Latinoamérica.

Durante su más reciente presentación en la ciudad de Kansas, Taylor Swift presentó el video oficial de su nuevo sencillo “I Can See You (Taylor’s Version)” que está protagonizado por la actriz Joey King y el actor Taylor Lautner, y que está dirigido por la misma Swift.

La canción pertenece a la regrabación del álbum Speak Now, que fue originalmente fue publicado en 2009. Luego de que la cantante perdiera los derechos de sus álbums de estudio, las regrabaciones se convirtieron en la forma perfecta de tener su discos de vuelta y en el proceso lanzar algunas canciones inéditas y versiones nuevas de otras, que ahora tienen mayor duración.

Lo gracioso deviene en el conjunto de celebridades y temas que rodean a Speak Now. Durante la época en que fue publicado, Taylor mantenía una relación sentimental con Taylor Lautner. Su relación terminó un año más tarde y por ello la mencionada producción discográfica contiene varios temas dedicados a dicho actor, a sus momentos juntos y, desde luego, a su ruptura.

Taylor Lautner sube al escenario del The Eras Tour

La cantante sorprendió a todos sus fans con un regalo muy especial.

Luego de la presentación del video, en pleno concierto en Kansas, Taylor Swift después invitó al escenario a dos personas muy especiales: los actores de su video. Tanto Joey King, como Taylor Lautner subieron al complejo entarimado del The Eras Tour ante la locura de todos los fans.

El momento es significativo porque Lautner no sólo es el histrión del video oficial, sino también la ex pareja de la cantante y la inspiración directa de muchas de las canciones del mencionado álbum Speak Now. Su visita fue tomada por los fans como el cierre de un ciclo perfecto y así lo aplaudieron entre gritos de emoción.

El actor volvió locas a las fans no sólo por su presencia, sino porque también caminó algunos pasos por la pasarela del escenario e inesperadamente dio una pirueta en el aire. Su entrada triunfal estuvo marcada lágrimas de las fans y del rostro conmovido de la cantante.

Estando al frente el famoso actor de Crepúsculo tomó el micrófono y expresó su gratitud por estar allí parado. De igual forma se dirigió hacia la cantante y le dedicó unas palabras:

La cantante cerró varios ciclos con este significativo momento

“Gracias por tanta energía. La pasamos tan bien haciendo este video. Taylor, gracias por invitarme y también a todos nosotros. Sólo quiero decir que yo te respeto mucho. No sólo por la cantante que eres, la autora, la intérprete, sino de verdad por el ser humano que eres. Eres agradecida, humilde, amable y me siento muy honrado de conocerte. Así que gracias por dejarme ser parte de esto”.

Taylor Lautner actualmente tiene una relación con una chica (graciosamente) llamada también Taylor. Tras el matrimonio adquirió el apellido de su esposo, por lo que ahora ambos se llaman de la misma forma.

Justamente tras el concierto la pareja se encontró con Taylor Swift y los tres se tomaron una fotografía que recrea uno de los memes más famosos de Spider-Man. El encuentro de los tres Taylor quedó ahora inmortalizado para deleite de los fans y para las arcas virales de las redes sociales.

Taylor Swift visitará México con su The Eras Tour. El Foro Sol recibirá el show de la cantante los días 24, 25, 26 y 27 de agosto. La venta de boletos se llevó a cabo hace aproximadamente un mes con sold outs realizados a tan solo horas de iniciada la venta.