Así demostró Louis Tomlinson su amor por México tras sexy incidente en concierto

El cantante sufrió un percance el mismo día que demostró su amor por México. (Ig: @louist91)

Louis Tomlinson, exvocalista de la banda británica One Direction, dio un show que estuvo rodeado de momentos destacados e interesantes más allá del escenario y de la música que interpretó. El primero de ellos fue cuando demostró su amor por México cuando una fanática mexicana se acercó a él para preguntarle por posibles conciertos en nuestro país, el otro fue porque rompieron su camisa, por segunda ocasión.

El concierto donde externó el cariño que tiene hacia México lamentablemente no fue dentro del territorio nacional, sino que fue en Austin, en el estado de Texas, en Estados Unidos. Fiel a su estilo, el intérprete de Out Of My System tuvo un acercamiento con todas las y los seguidores para saludar, firmar algunos autógrafos y contestar un par de preguntas.

Fue en este momento cuando lo cuestionaron sobre si dará conciertos en México a lo que Louis Tomlinson respondió que pronto, asimismo declaró que todos saben que ama nuestro país y como consecuencia tendrá presentaciones próximamente; sin embargo, y lamentablemente, no precisó cuando regresará a territorio nacional.

El cantante aseguró que pronto volverá a nuestro país

Por otra parte el sexy incidente que tuvo durante su presentación fue justamente el relacionado con su aparición semidesnudo en el escenario. Esto porque se acercó a sus fanáticas de la primera fila y, por tratar de alcanzarlo, le rompieron su camiseta. Tras esto prefirió mejor quitársela pues estaba hecha girones y así continuar con el concierto.

Este problema lo tomó con el mejor humor que le fue posible y no se mostró molesto con su público, sino todo lo contrario, el ex One Direction agradeció a todas sus fans por estar esa noche con él en el Moody Amphitheatre en Texas, donde se presentó el pasado viernes 7 de julio.

Las fans del cantante le rompieron su playera con el fin de tratar de alcanzarlo

El problema relacionado con la pérdida total de su prenda no pasó desapercibida y desató los gritos eufóricos de todas las fanáticas que no sólo están ahí por su música, sino también porque expresaron su gusto por el físico de Louis Tomlinson. Por otra parte, las redes sociales también enloquecieron, pero muy apegada a la forma en que se expresan las opiniones por estos hechos, la creatividad de los internautas se desató y empezó una “lluvia” de memes.

(Captura)

Sí, lo compararon con un hombre lobo del cine y de las leyendas de antes que decían que antes de su transformación en licántropo, con fuerza, rompían su prenda antes de volverse fuertes, momento que, de acuerdo con sus fans, ilustró perfectamente al quitarse su playera.

(Meme captura)

Uno de los memes más recurrentes es el que fue extraído de la película Intensamente donde “trabajadores” de la mente de la protagonista eliminan conocimientos relacionados con la escuela, pero dejan presente una canción popular de un comercial, así fue con Louis Tomlinson, pero del momento justo en que quedó semi desnudo en el escenario.

(Captura)

Ya era de conocimiento de las personas cercanas de que las fans del grupo británico One Direction era más un culto de adoración a los integrantes, pero cuando se separaron en 2015 se iniciaron grupos de fanáticas para cada uno de los cantantes: Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan, principalmente.

(Captura)

Esta fue la cara que pusieron las seguidoras (y por qué no, también sus seguidores) al ver a Louis Tomlinson sin playera. Muchos comentarios que surgieron a raíz de la semi desnudez del cantante. Los comentarios sobre su físico abundaron en piropos.

Por el momento el intérprete de Silver Tongues no se pronunció al respecto sobre su prenda rota ni sobre si será pronto que de una presentación en México, en cambio sí externó su amor a todos los que estuvieron presentes en este concierto en Estados Unidos.